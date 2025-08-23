शिमला: हिमाचल प्रदेश में कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. नॉर्थ ईस्ट राज्यों के बाद अगर आबादी के हिसाब से देखा जाए कैंसर के मरीजों की संख्या में हिमाचल दूसरे नंबर पर है. जिसके इलाज के लिए हिमाचल प्रदेश में भी एम्स की तर्ज पर टेक्नोलॉजी लाई जा रही है. हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र में प्रश्नकाल के दौरान विधायक राकेश कालिया और कुलदीप सिंह राठौर के संयुक्त सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये जानकारी सदन में दी.

शुरू होगी पेट स्कैन सुविधा

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार इसको लेकर गंभीर है और इस दिशा में सुधार के लिए कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों में पेट स्कैन की सुविधा शुरू की जा रही है. सीएम ने सदन में कहा कि आईजीएमसी शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज में इसी साल पेट स्कैन की सुविधा शुरू हो जाएगी. इसके बाद अन्य मेडिकल कॉलेजों में चरणबद्ध तरीके से इसे शुरू किया जाएगा.

स्टेट लेवल पर बनाई कमेटी

सीएम सुक्खू ने सदन में कहा कि हमारी सरकार ने जाने माने कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टरों की स्टेट लेवल पर कमेटी बनाई है. जो इंडिया के बेस्ट डॉक्टर हैं. उनकी मीटिंग होती रहती है. उनसे पता लगा है कि कैंसर के क्षेत्र में किस प्रकार आगे बढ़ाना है. हमीरपुर में 300 करोड़ की लागत से एक कैंसर हॉस्पिटल खोला जा रहा है. जिसमें सिर्फ कैंसर से संबंधित शुरुआती चरण में पता लगाया जाएगा कि इसका इलाज कैसे करना है. उस दृष्टिकोण से भी हम उसमें बजट का प्रावधान कर रहे हैं. सीएम ने कहा कि इनिशियल स्टेज पर कैंसर का पता लगाने के लिए हमारी सरकार आईजीएमसी शिमला में लेटेस्ट हाईएस्ट टेक्नोलॉजी की पेट स्कैन की व्यवस्था कर रही है. सरकार इस बार 3000 करोड़ के मेडिकल उपकरण खरीदेगी. कैंसर का शुरुआती चरण में पता लगे इस बारे में सरकार गंभीर है.

हिमाचल में कैंसर के मामले

अच्छी सेहत के लिए प्राकृतिक खेती जरूरी

सीएम सुक्खू ने कहा कि कीटनाशकों और यूरिया के अधिक छिड़काव से भी हमारी सेहत पर फर्क पड़ रहा है. इसलिए सरकार ने प्राकृतिक खेती की तरफ ध्यान दिया है. उन्होंने कहा कि फसलों में कई प्रकार का स्प्रे मिक्स हो रहा है. जो रिकॉग्नाइज कंपनियां नहीं है, वह भी कीटनाशक बेच रही हैं. इस पर हम ध्यान रखेंगे. उन्होंने कहा कि सरकार ने कैंसर विशेषज्ञ चिकित्सकों की एक कमेटी बनाई है और उनकी रिपोर्ट के मुताबिक आगे कार्य किया जा रहा है. जिला स्तर पर कैंसर रोगियों को कीमोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है. जोनल अस्पताल मंडी व सिविल अस्पताल सरकाघाट में कीमोथेरेपी सेंटर स्थापित किए गए हैं. धर्मशाला, पालमपुर, नूरपुर, जयसिंहपुर, बैजनाथ में फॉलोअप एवं कीमोथैरेपी की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है. रामपुर और रोहड़ू में कीमोथेरेपी की सुविधा शुरू की जा रही है.

कैंसर रोगियों का बढ़ना चिंताजनक

सदन में विधायक कुलदीप राठौर ने कहा कि हिमाचल में कैंसर रोगियों का बढ़ना चिंताजनक है. उन्होंने कहा कि फसलों पर कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है. यह कैंसर का एक कारण है. बाजार में नॉन ब्रांडेड कीटनाशक अंधाधुंध तरीके से बिक रहे हैं और इस पर कोई नियंत्रण नहीं है. उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि इस पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि नॉन ब्रांडेड दवाओं के प्रयोग पर रोक लग सके. वहीं, विधायक राकेश कालिया ने अपने विधानसभा क्षेत्र का मामला उठाते हुए कहा कि वहां पर कीमोथेरेपी सेंटर की सुविधा दी जाए. उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में हरमन नाम का एक युवक है, जिसे बोन मैरो की बीमारी है. इस पर 20 लाख रुपए का खर्च आएगा. इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नियमों में जो प्रावधान होगा, उसके मुताबिक हरमन की मदद की जाएगी.