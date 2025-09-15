ETV Bharat / state

हिमाचल में कैबिनेट की बैठक आज, युवाओं को मिल सकती है ये खुशखबरी

हिमाचल प्रदेश में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आज होगी.

Himachal Cabinet Meeting
हिमाचल कैबिनेट बैठक (File Photo)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 15, 2025 at 8:50 AM IST

शिमला: हिमाचल में कैबिनेट की बैठक आज होगी. प्रदेश सचिवालय में सोमवार दोपहर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में नई भर्तियों सहित प्रदेश हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामलों पर मुहर लग सकती है. प्रदेश के युवाओं को कैबिनेट की बैठक का अधिक इंतजार रहता है.

खुल सकता है नौकरियों का पिटारा

हर बार बैठक में नए पद सृजित करने सहित विभिन्न विभागों खाली पड़े पदों को भरने का फैसला लिया जाता है. ऐसे में आज होने वाली कैबिनेट में भी सैकड़ों भर्तियों का रास्ता खुल सकता है. मंत्रिमंडल की बैठक में स्वास्थ्य विभाग से सैकड़ों पद भरने का मामला लग सकता है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने बजट भाषण में चालू वित्त वर्ष में 25 हजार नौकरियां देने की घोषणा की है. ऐसे में कैबिनेट की बैठक में युवाओं के लिए नौकरियों का पिटारा खुल सकता है.

प्रदेश में एम्स की तर्ज पर मिलेगी स्वास्थ्य सुविधाएं

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में एम्स की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने का भरोसा दिया है. जिसके तहत स्वास्थ्य के क्षेत्र में हिमाचल को आगे ले जाने के लिए मेडिकल ऑफिसरों और न नर्सों के सैकड़ों पद भी भरे जा रहे हैं. ऐसे में कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य विभाग में कई पदों का भरने का फैसला लिया जा सकता है. इसके अलावा शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों को लेकर भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं.

इन मुद्दों पर भी हो सकते हैं फैसले

वहीं, कैबिनेट की बैठक में राज्य चयन आयोग के नए रेगुलेशन को लेकर भी फैसला लिया जा सकता है. इससे पहले राज्य चयन आयोग में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ही रेगुलेशन चल रहा था. स्वास्थ्य और कार्मिक विभाग से कई मामले कैबिनेट में रखे जा रहे हैं. वहीं, कैबिनेट की बैठक में आपदा समेत अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है.

