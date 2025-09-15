ETV Bharat / state

हायर ग्रेड पे बंद करने की नोटिफिकेशन को सुक्खू सरकार ने लिया वापस, इन विभागों में 3700 पदों पर बंपर भर्ती, पढ़ें बड़े फैसले

हिमाचल में हायर ग्रेड पे बंद करने की नोटिफिकेशन को सुक्खू सरकार ने वापस ले लिया है. विभिन्न विभागों में 3700 पदों पर बंपर भर्ती.

हिमाचल कैबिनेट की बैठक (@SukhuSukhvinder)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 15, 2025 at 7:33 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में त्योहारों से पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए सुख की खबर है. प्रदेश की सुक्खू सरकार ने ग्रेड पे बंद करने की अधिसूचना को वापस लेने का निर्णय लिया है. ऐसा होने से प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने वाली है. इसके साथ ही प्रदेश में विभिन्न विभागों में बंपर भर्ती होने वाली है. किस-किस विभागों में कितने पदों पर भर्ती होने वाली है, साथ ही हिमाचल कैबिनेट ने और क्या बड़े फैसले लिए हैं आइए विस्तार से जानते हैं.

सुक्खू कैबिनेट ने हायर ग्रेड पे अधिसूचना वापस ली

शिमला में सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. हिमाचल कैबिनेट ने 89 श्रेणियों के कर्मचारियों को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से 6 सितंबर, 2025 को जारी उच्च ग्रेड वेतन अधिसूचना को वापस लेने का निर्णय लिया है. इस फैसले से प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है. वहीं, सुक्खू कैबिनेट ने 7 डिनोटिफाइड महाविद्यालयों के 45 शिक्षण और 61 गैर-शिक्षण कर्मचारियों को उच्च शिक्षा निदेशालय के सरप्लस पूल में स्थानांतरित करने को भी अनुमति प्रदान की है. मंत्रिमंडल ने अगले शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के 100 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू करने को स्वीकृति प्रदान की है.

कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान (ETV Bharat)

हिमाचल में विभिन्न विभागों में करीब 3700 पदों पर भर्ती

हिमाचल में युवाओं के लिए नौकरियों का पिटारा खुल गया है. प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में 3700 पद भरे जाएंगे, जिसकी प्रक्रिया एक साल में पूरी की जाएगी. हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड में 1,602 बिजली उपभोक्ता मित्रों की नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की गई है. इसके साथ ही 1,000 टी-मेट्स के पद भरने का भी निर्णय लिया गया है. इसके अलावा राजस्व विभाग में स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए मंत्रिमंडल ने राज्य कैडर के तहत ट्रेनी आधार पर पटवारियों के 645 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई है. इसके अलावा, प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ नर्स के 400 पदों को जॉब ट्रेनी के रूप में भरने को मंजूरी दी गई है. वहीं, ग्राम पंचायतों में प्रशिक्षित मानव संसाधन की संख्या में वृद्धि करने को 300 जॉब ट्रेनियों की नियुक्ति को भी मंजूरी दी गई है. इन्हें प्रशिक्षण, अनुभव और सहायता के साथ निर्धारित मासिक वेतन दिया जाएगा.

डॉक्टरों के भरे जाएंगे 200 पद

कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि, मंत्रिमंडल की बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जॉब ट्रेनी के रूप 200 चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है. इसी तरह से मेडिकल कॉलेज में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में 38 सहायक प्रोफेसर के पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया है. प्रदेश सचिवालय में 25 स्टेनो-टाइपिस्ट पदों को सृजित करने मंजूरी दी गई है.

कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान (ETV Bharat)

इसके अलावा सोलन जिले के परवाणू और धर्मपुर पुलिस थानों में विभिन्न श्रेणियों के 38 पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया है, ताकि राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिस की उपस्थिति को बढ़ाई जहा सके. वहीं, कैबिनेट में पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग के संगठनात्मक ढांचे को सुव्यवस्थित करने और 5 नए पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई. इसके अलावा, एक-एक कंप्यूटर ऑपरेटर और जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर का पद भरने को भी स्वीकृति दी गई. इसी तरह से लोकायुक्त कार्यालय में दो जेओए (आईटी) पदों का सृजन कर इन्हें भरने का निर्णय लिया गया.

हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना

इस अहम बैठक में आतिथ्य उद्योग (Hospitality Industry) में मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना शुरू करने को मंजूरी प्रदान की गई है. इस योजना के तहत नए होम स्टे के निर्माण और पुराने होम स्टे को स्तरोन्नत करने के उद्देश्य से लिए गए ऋणों पर ब्याज में राहत प्रदान की जाएगी. इसके लिए शहरी क्षेत्रों में 3 फीसदी, ग्रामीण क्षेत्रों में 4 फीसदी और जनजातीय क्षेत्रों में 5 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी. कैबिनेट ने मरीजों को घर-द्वार पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए 9 जिलों के आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 28 डायलिसिस केंद्र स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की है.

'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' के लिए अहम फैसला

कैबिनेट ने मेडिकल ऑफिसर (सामान्य) कैडर को मेडिकल ऑफिसर (सामान्य) और मेडिकल ऑफिसर (विशेषज्ञ) में विभाजित करने मंजूरी दी, ताकि प्रदेश के लोगों को विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध हो सके. वहीं, कैबिनेट ने मौजूदा प्रावधानों में संशोधन कर स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एलएडीएफ) का 10 प्रतिशत हिस्सा प्रत्येक वर्ष 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' को वित्तीय सहायता देने में उपयोग में लाने को स्वीकृति प्रदान की गई. इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (व्यवसाय एवं प्रक्रिया) नियम 2024 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई है. इसके अंतर्गत, अब उम्मीदवार आवेदन के समय अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे जैसे वैध प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने पर एक शपथ पत्र देकर बाद में प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे.

ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाबद्ध निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए मंत्रिमंडल ने मॉडल उप-नियम मंजूर किए हैं. यह निर्णय विशेष रूप से हाल के मानसून सीजन के दौरान हुई भारी तबाही को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. कैबिनेट बैठक में पुलिस कांस्टेबलों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 176 (1) के तहत अधिकार देने को भी मंजूरी दी गई है, जिसमें अब ऐसे कांस्टेबल जो स्नातक हैं और सात साल की सेवा पूरी कर चुका हो. इसी तरह से 6 सप्ताह का विशेष ट्रेनिंग भी ले चुका हो, वहीं उसने निर्धारित परीक्षा उतीर्ण की हो. इसके अलावा कांस्टेबल पर कोई विभागीय जांच लंबित न हो, उसे ऐसे मामले की जांच का अधिकार होगा, जिसमें अधिकतम तीन साल की सजा या जुर्माने का प्रावधान हो.

कैबिनेट में इस पर भी लगी मुहर

सुक्खू कैबिनेट ने चंबा जिले के पांगी तहसील के साच में नई उप-तहसील खोलने और इसके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पद सृजित कर इन्हें भरने को मंजूरी प्रदान की है. इस बैठक में कांगड़ा जिले की रे उप-तहसील में हटली और मलहंता पटवार वृत्तों का पुनर्गठन कर नया पटवार सर्कल नंगल बनाने का निर्णय भी लिया गया. कैबिनेट बैठक में कांगड़ा जिले की उप-तहसील चढियार को तहसील का दर्जा देने और इसके संचालन के लिए आवश्यक पदों को सृजित कर इन्हें भरने को मंजूरी प्रदान की गई है. वहीं, हमीरपुर जिले के भोरंज, बमसन और सुजानपुर विकास खंडों का पुनर्गठन करने को स्वीकृति दी प्रदान की गई है. कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी क्षेत्र के हलेड़ स्थित हरसी में जलशक्ति विभाग का नया उप-मंडल खोलने का भी निर्णय लिया गया है.

पट्टा नियम 2013 के नियम-7 में संशोधन को मंजूरी

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम 2013 के नियम-7 में संशोधन को मंजूरी दी है, जिससे हिमुडा के पक्ष में भूमि पट्टा अवधि अब 80 वर्ष तक होगी. इससे प्रदेश के लोगों को सुरक्षित और किफायती दरों पर आवास उपलब्ध हो सकेंगे. इसके अलावा कैबिनेट में सन्गया चौलिंग एसोसिएशन, संजौली (शिमला) के पक्ष में सरकारी भूमि पट्टा अवधि को 40 साल के लिए बढ़ाने को स्वीकृति प्रदाव की गई है. साहसिक पर्यटन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पर्यटन विभाग के साथ पंजीकृत सभी टेंडेम पायलटों के लिए 31 अगस्त, 2026 को या उससे पहले उड़ानों के दौरान सिमुलेशन पैराग्लाइडिंग सुरक्षा पाठ्यक्रम पूरा करना अनिवार्य किया गया है. कैबिनेट ने राज्य के 13 स्थानों पर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट और सोलर-सीबीजी पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए पट्टे पर भूमि देने को मंजूरी प्रदान की हैं. इसके अलावा कांगड़ा हवाई अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण को 24 माह बढ़ाकर 3 जून, 2026 तक करने का निर्णय लिया गया है.

