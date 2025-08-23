ETV Bharat / state

एचपी पावर कारपोरेशन के 957 करोड़ के लोन की गारंटी देगी सुखविंदर सरकार, कैबिनेट में फैसला - HIMACHAL CABINET DECISIONS

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई.

Himachal Cabinet Decisions
हिमाचल कैबिनेट (File Photo)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 23, 2025 at 7:11 AM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार एचपी पावर कारपोरेशन के 957 करोड़ रुपए की गारंटी देगी. यह फैसला सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में कैबिनेट मीटिंग में लिया गया. विधानसभा के मानसून सेशन के दौरान ये कैबिनेट मीटिंग विधानसभा सचिवालय के मुख्य अतिथि कक्ष में हुई. इस दौरान कुछ अहम फैसले लिए गए. राज्य में ई-जमाबंदी को भी मंजूरी दी गई है. राजस्व विभाग के तहत चर्चा के लिए लाए गए एजेंडे में डिजिटल साइन युक्त जमाबंदी को मंजूरी दी गई.

इसके अलावा विधानसभा के मौजूदा सेशन में लाए जाने वाले चार विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई. कैबिनेट के फैसले के बाद अब हिमाचल प्रदेश में राजस्व विभाग में ई-जमाबंदी को वैधानिक मान्यता मिल गई है. इससे राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली में और कुशलता आएगी. कैबिनेट की मीटिंग में डिजिटल साइन की हुई जमाबंदी को भी मंजूरी मिलने से जनता को सहूलियत होगी.उल्लेखनीय है कि राजस्व विभाग में भूमि संबंधी मामलों के ऑनलाइन होने का सबसे बड़ा लाभ आम जनता को होगा, जो ऑनलाइन काम करवाने की ही स्थिति में होते हैं.

इसके अलावा हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन को 957 करोड़ रुपए लोन लेने की गारंटी देने की कैबिनेट मंजूरी भी दी गई. हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन इस लोन की रकम के जरिए विभिन्न पावर प्रोजेक्ट्स के निर्माण कर सकेगी. इससे परियोजनाओं के समय पर पूरा होने की उम्मीद है. कैबिनेट की मीटिंग में इसी मानसून सेशन के दौरान लाए जाने वाले चार बिलों यानी विधेयकों को भी मंजूरी दी गई. इन विधेयकों में हिमाचल प्रदेश रजिस्ट्रेशन संशोधन विधेयक भी शामिल है. इस विधेयक में राजस्व विभाग में ही कुछ अन्य सेवाओं को ऑनलाइन किए जाने वाले प्रावधान जोड़े जाने की व्यवस्था है.

अन्य बिलों में सीजीसीआर टैक्स यानी सर्टेन गुड्स कैरिड थ्रू रोड टैक्स में भी वन टाइन सेटलमेंट स्कीम लाने से जुड़ा विधेयक भी है. साथ ही राज्य में स्थानीय निकायों यानी नगर परिषदों और नगर निगम में 2 साल तक चुनाव टालने का प्रावधान करने से जुड़े बिल पर भी सुखविंदर सिंह सुक्खू कैबिनेट ने चर्चा की है. बैठक में एसएमसी यानी स्कूल प्रबंधन समितियां के जरिेए नियुक्त शिक्षकों को एलडीआर कोटा यानी लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट देने के लिए वन टाइम पदों को बढ़ाने को लेकर भी चर्चा हुई. इस मामले में कैबिनेट के सदस्य सहमत हैं, लेकिन राज्य सरकार ने मसले को विधि विभाग की राय लेने के लिए भेजा हुआ है. ऐसे में मीटिंग में तय किया गया है कि विधि विभाग की रिपोर्ट का इंतजार किया जाए.

