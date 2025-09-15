ETV Bharat / state

हिमाचल कैबिनेट का बड़ा फैसला, विभिन्न विभागों में भरे जाएंगे 3700 पद

हिमाचल कैबिनेट का बड़ा फैसला

शिमला: सोमवार (15 सितंबर) को हिमाचल कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया. सुक्खू सरकार ने हिमाचल में विभिन्न विभागों में 3700 पद भरने का ऐलान किया है. एक साल में आउट सोर्स और रेगुलर आधार पर भरी जाएगी. बिजली बोर्ड में 1602 पद बिजली उपभोक्ता मित्र के भरे जाएंगे. इसके साथ ही 1 हजार पद बिजली बोर्ड में टी मैट के रेगुलर आधार पर भरे जाएंगे. हिमाचल कैबिनेट के फैसले सुक्खू कैबिनेट में प्रदेश के विभिन्न विभागों में 3700 पद भरने का फैसला लिया है. इस कड़ी में सुक्खू कैबिनेट ने प्रदेश में पटवारियों के 645 पद भरने का फैसला लिया है. स्टाफ नर्स के 400 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई है. कैबिनेट ने पंचायत सचिवों के 300 पदों को भरने की स्वीकृति दी है. इसके अलावा MBBS डॉक्टर के 200 पदों को भरने की भी स्वीकृति प्रदान की गई है.

