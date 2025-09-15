ETV Bharat / state

हिमाचल कैबिनेट का बड़ा फैसला, विभिन्न विभागों में भरे जाएंगे 3700 पद

हिमाचल की सुखविंदर सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला लिया है. प्रदेश में विभिन्न विभागों में भरे जाएंगे 3700 पद.

Himachal Cabinet Big Decision
हिमाचल कैबिनेट का बड़ा फैसला (FILE)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 15, 2025 at 4:00 PM IST

Updated : September 15, 2025 at 6:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: सोमवार (15 सितंबर) को हिमाचल कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया. सुक्खू सरकार ने हिमाचल में विभिन्न विभागों में 3700 पद भरने का ऐलान किया है. एक साल में आउट सोर्स और रेगुलर आधार पर भरी जाएगी. बिजली बोर्ड में 1602 पद बिजली उपभोक्ता मित्र के भरे जाएंगे. इसके साथ ही 1 हजार पद बिजली बोर्ड में टी मैट के रेगुलर आधार पर भरे जाएंगे.

हिमाचल कैबिनेट के फैसले

सुक्खू कैबिनेट में प्रदेश के विभिन्न विभागों में 3700 पद भरने का फैसला लिया है. इस कड़ी में सुक्खू कैबिनेट ने प्रदेश में पटवारियों के 645 पद भरने का फैसला लिया है. स्टाफ नर्स के 400 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई है. कैबिनेट ने पंचायत सचिवों के 300 पदों को भरने की स्वीकृति दी है. इसके अलावा MBBS डॉक्टर के 200 पदों को भरने की भी स्वीकृति प्रदान की गई है.

प्रदेश में इन पदों पर होगी भर्ती

सुकविंदर कैबिनेट ने 38 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के भरने को भी अनुमति प्रदान की है. सचिवालय में स्टेनो टाइपिस्ट के 25 पद भरे जाएंगे. परवाणू और धर्मपुर में कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के 42 पद भरे जाएंगे. वहीं, सुक्खू सरकार ने हायर ग्रेड पे को बंद करने की नोटिफिकेशन को वापस लिया है. कोटखाई पिकअप हादसे में मारे गए लोगों के प्रति, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने गहरा दुख व्यक्त किया है.

कैबिनेट फैसले को लेकर ये क्या बोले CM सुक्खू?

वहीं, कैबिनेट में लिए गए फैसले पर हिमाचल के सीएम सुक्खू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर लिखा है, "आज मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश की प्रगति तथा युवाओं के हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई. बैठक में बिजली विभाग को सशक्त बनाने हेतु भर्ती, स्वास्थ्य सेवाओं में चिकित्सकों एवं सहयोगी कर्मियों की भर्ती तथा सचिवालय सहित विभिन्न विभागों में पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई. हमारा प्रयास है कि योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और सभी लोगों को समान अवसर मिले."

ये भी पढ़ें: हिमाचल में मानसून की आफत! अब तक 4489.05 करोड़ का नुकसान, 404 लोगों की मौत, 41 लापता

ये भी पढ़ें: कुल्लू के ये पांच नाले पहाड़ से लेकर मैदान तक ला रहे तबाही, रिपोर्ट में हुए ये खुलासे

Last Updated : September 15, 2025 at 6:17 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

HIMACHAL CABINET BIG DECISIONHP SUKHU GOVTHIMACHAL CABINET MEETINGहिमाचल कैबिनेट के फैसलेHIMACHAL CABINET BIG DECISION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

PUBG से अकेलेपन तक का सफर, हर PARENT को सोचने पर मजबूर कर देगी ये कहानी, कहीं आपका बच्चा भी...

ATM और डेबिट कार्ड पर भी मिलता है बीमा का लाभ, बैंक और कंपनी ने नहीं दिया हक तो राज्य उपभोक्ता आयोग ने ठोका इतने का जुर्माना

अब ऑनलाइन कर सकेंगे HPTDC होटलों की बुकिंग, Make My Trip के साथ हुआ करार

ऐसे फहराया साक्षरता के पहाड़ पर देवभूमि का झंडा, देश का पूर्ण साक्षर राज्य बना हिमाचल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.