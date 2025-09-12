ETV Bharat / state

हिमाचल के फार्मा सेक्टर को बूस्टर डोज, बल्क ड्रग पार्क हरोली को मिली पर्यावरणीय मंजूरी, 20 हजार रोजगार

हिमाचल प्रदेश के बल्क ड्रग पार्क हरोली को केंद्रीय पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पर्यावरणीय मंजूरी मिली.

हिमाचल के फार्मा सेक्टर को बूस्टर डोज
हिमाचल के फार्मा सेक्टर को बूस्टर डोज (FILE)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 12, 2025 at 7:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल का बीबीएन इंडस्ट्रियल एरिया एशिया का फार्मा हब है. अब हिमाचल इससे आगे बढ़कर एशिया से वल्र्ड का फार्मा सिरमौर बनने की राह पर है. ऊना जिला के हरोली में बल्क ड्रग पार्क के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से इस मेगा परियोजना के लिए एन्वायरन्मेंटल क्लियरेंस यानी पर्यावरणीय मंजूरी मिल गई है. उद्योग विभाग के प्रवक्ता ने इस मंजूरी की जानकारी दी है.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू व उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने इस मंजूरी पर हर्ष जताया है. परियोजना में अधिकतम निवेश की क्षमता दस हजार करोड़ रुपए तक है. इसकी कैपिटल कॉस्ट 2071 करोड़ रुपए से अधिक है. इसमें केंद्र से 996 करोड़ से अधिक का अनुदान मिला है. इस परियोजना से 15 से 20 हजार रोजगार पैदा होंगे. परियोजना के पूरा होने पर इस सेक्टर में भारत की चीन पर निर्भरता कम होगी. परियोजना के फंक्शनल होने के बाद भारत को विश्व के अन्य देशों से फार्मा घटक व कच्चे माल पर निर्भर नहीं होना होगा. खासकर इस फील्ड में चीन का वर्चस्व टूटेगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊना जिला के हरोली में बल्क ड्रग पार्क का शिलान्यास किया है. बल्क ड्रग पार्क की लागत करीब 2000 करोड़ रुपए है. एशिया के फार्मा हब के तौर पर सोलन जिला का बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ यानी बीबीएन चर्चित है. हरोली में बल्क ड्रग पार्क के बन जाने से चीन पर कच्चे माल की निर्भरता खत्म होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2022 को ऊना में बल्क ड्रग पार्क का शिलान्यास किया था. ये परियोजना डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के निर्वाचन क्षेत्र हरोली के पोलियां बीत इलाके में स्थापित की जा रही है. कुल 1400 एकड़ भूमि तक इस परियोजना क विस्तार है. इलाके को रेलवे नेटवर्क के साथ जोड़ने के प्रयास हैं.

केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने मार्च 2020 में देश में बल्क ड्रग पार्क को बढ़ावा देने पर काम शुरू किया था. राज्य में जयराम सरकार के कार्यकाल में जुलाई, 2020 में केंद्रीय फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने अधिसूचित निर्देश जारी किए थे. हिमाचल ने इस परियोजना के लिए डीपीआर प्रस्तुत की थी. डीपीआर का मूल्यांकन परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) ने किया था और फिर अक्टूबर 2022 में योजना संचालन समिति (एसएससी) ने इस डीपीआर का अनुमोदन किया. इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार से 996.45 करोड़ रुपये और राज्य सरकार से 1,074.55 करोड़ रुपये का अनुदान दिया है. परियोजना में 8 हजार करोड़ से 10 हजार करोड़ रुपये की निवेश क्षमता है.

यह परियोजना हिमाचल प्रदेश बल्क ड्रग पार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड नामक एसपीवी (स्पेशल पर्पज व्हीकल) की तरफ से पूरी की जा रही है. फेडरेशन ऑफ फार्मा एंटरप्रेन्योर्स के अध्यक्ष बीआर सीकरी ने इस मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री और परियोजना पर काम करने वाली पूरी टीम को बधाई दी है. हिमाचल ड्रग मेन्यूफेक्चरर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. राजेश गुप्ता, बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल, फार्मा टेस्टिंग लैब के सीईओ संजय शर्मा व हरोली ब्लॉक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश कौशल ने ऊना में बल्क ड्रग पार्क के लिए पर्यावरणीय मंजूरी मिलने पर खुशी जताई है.

ये भी पढ़ें: आखिर हिमाचल को फाइनेंस कमीशन से क्यों चाहिए 10 हजार करोड़ सालाना ग्रांट की सिफारिश, जानिए क्या है आरडीजी और कैसे मिलती है ग्रांट?

For All Latest Updates

TAGGED:

HIMACHAL PHARMA SECTORBULK DRUG PARK HAROLIBULK DRUG PARK GET CLEARANCEबल्क ड्रग पार्क हरोलीHIMACHAL BULK DRUG PARK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कैसे और क्यों मिलीमीटर में ही मापते हैं बारिश, फॉर्मूला जानकर चकरा जाएगा दिमाग

पितरों को बेहद प्रिय है उड़द दाल...चावल और खीर, भूल कर भी न करें ये चीजें अर्पित

हिमाचल पूर्ण साक्षर राज्य घोषित, जानिए पूर्ण साक्षरता के लिए क्या हैं मानक?

आखिर 16 दिनों का क्यों होता है पितृ पक्ष, क्यों कराते हैं श्राद्ध में कौवे को भोजन?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.