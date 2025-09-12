ETV Bharat / state

हिमाचल के फार्मा सेक्टर को बूस्टर डोज, बल्क ड्रग पार्क हरोली को मिली पर्यावरणीय मंजूरी, 20 हजार रोजगार

शिमला: हिमाचल का बीबीएन इंडस्ट्रियल एरिया एशिया का फार्मा हब है. अब हिमाचल इससे आगे बढ़कर एशिया से वल्र्ड का फार्मा सिरमौर बनने की राह पर है. ऊना जिला के हरोली में बल्क ड्रग पार्क के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से इस मेगा परियोजना के लिए एन्वायरन्मेंटल क्लियरेंस यानी पर्यावरणीय मंजूरी मिल गई है. उद्योग विभाग के प्रवक्ता ने इस मंजूरी की जानकारी दी है.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू व उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने इस मंजूरी पर हर्ष जताया है. परियोजना में अधिकतम निवेश की क्षमता दस हजार करोड़ रुपए तक है. इसकी कैपिटल कॉस्ट 2071 करोड़ रुपए से अधिक है. इसमें केंद्र से 996 करोड़ से अधिक का अनुदान मिला है. इस परियोजना से 15 से 20 हजार रोजगार पैदा होंगे. परियोजना के पूरा होने पर इस सेक्टर में भारत की चीन पर निर्भरता कम होगी. परियोजना के फंक्शनल होने के बाद भारत को विश्व के अन्य देशों से फार्मा घटक व कच्चे माल पर निर्भर नहीं होना होगा. खासकर इस फील्ड में चीन का वर्चस्व टूटेगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊना जिला के हरोली में बल्क ड्रग पार्क का शिलान्यास किया है. बल्क ड्रग पार्क की लागत करीब 2000 करोड़ रुपए है. एशिया के फार्मा हब के तौर पर सोलन जिला का बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ यानी बीबीएन चर्चित है. हरोली में बल्क ड्रग पार्क के बन जाने से चीन पर कच्चे माल की निर्भरता खत्म होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2022 को ऊना में बल्क ड्रग पार्क का शिलान्यास किया था. ये परियोजना डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के निर्वाचन क्षेत्र हरोली के पोलियां बीत इलाके में स्थापित की जा रही है. कुल 1400 एकड़ भूमि तक इस परियोजना क विस्तार है. इलाके को रेलवे नेटवर्क के साथ जोड़ने के प्रयास हैं.