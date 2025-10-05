ETV Bharat / state

बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति घोषित, धूमल-नड्डा का भी नाम शामिल, कांग्रेस से आए नेताओं को भी मिली जगह

हिमाचल बीजेपी ने कार्यसमिति की घोषणा कर दी है. इसमें 24 स्थाई आमंत्रित और 105 कार्यसमिति सदस्य शामिल

हिमाचल बीजेपी की कार्यसमिति घोषित
हिमाचल बीजेपी की कार्यसमिति घोषित (फाइल फोटो)
Published : October 5, 2025 at 5:53 PM IST

शिमला: हिमाचल भाजपा ने कार्यसमिति की घोषणा कर दी है. टीम में 129 सदस्यों को प्रदेश कार्यसमिति में शामिल किया गया है. इसमें स्थाई आमंत्रित सदस्य 24 और कार्य समिति सदस्य 105 हैं. इस संबंध में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने अधिसूचना जारी कर दी है. कार्यसमिति में 24 बड़े नेताओं को स्थायी आमंत्रित सदस्यों के तौर पर जगह दी गई है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, धूमल से लेकर बीजेपी के कई अन्य बड़े नेता शामिल हैं.

बीजेपी ने105 नेताओं को कार्यसमिति सदस्य बनाया है. इसमें कांग्रेस से आए नेता भी शामिल हैं. कांग्रेस से बीजेपी में आए सुधीर शर्मा और इंद्र दत्त लखनपाल को भी कार्यसमिति में जगह दी गई है. इसके अलावा कार्यसमिति में जातीय, क्षेत्रीय और संसदीय सभी तरह के समीकरणों को साधने का प्रयास किया गया है. इसमें विधायक पूर्व विधायक और 2022 में चुनाव लड़े नेताओं को भी जगह दी गई है.

ये हैं स्थाई आमंत्रित सदस्य

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने बताया कि स्थाई आमंत्रित सदस्य में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रो० प्रेम कुमार धूमल, शांता कुमार, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश चंदेल, सुरेश भारद्वाज, महेश्वर सिंह, सतपाल सिंह सत्ती, सुरेश कश्यप, पूर्व केंद्रीय मंत्री, अनुराग ठाकुर, सांसद सुश्री कंगना रणौत, सुश्री इंदू गोस्वामी, हर्ष महाजन, पूर्व सांसद वीरेन्द्र कश्यप, पूर्व मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा, रविन्द्र सिंह रवि, सरवीण चौधरी, गोविन्द ठाकुर, सुखराम चौधरी, बिक्रम ठाकुर, पूर्व डिप्टी स्पीकर हंसराज, पूर्व मंत्री डॉ. राजीव सैजल और राजेन्द्र गर्ग है.

ये हैं कार्यसमिति सदस्य

इसी प्रकार कार्यसमिति सदस्य विधायक सुधीर शर्मा, इंद्रदत्त लखनपाल, जेआर कटवाल, इंद्र सिंह गांधी, सुरेन्द्र शौरी, रीना कश्यप, प्रकाश राणा, डॉ. जनक राज, रणवीर सिंह निक्का, लोकेन्द्र कुमार, दीपराज कपूर, पूर्ण चंद ठाकुर, दलीप ठाकुर, विजय मनकोटिया, पवन नय्यर, अर्जुन सिंह, जिया लाल, विनोद चंदेल, विक्रम जरयाल, गोविन्द शर्मा, केएल ठाकुर, बलवीर चौधरी, विजय अग्निहोत्री, रीता धीमान, मुलखराज प्रेमी, रविन्द्र धीमान, लखविंदर राणा, अरूण मेहरा, डॉ. अनिल धीमान, कमलेश कुमारी, परमजीत सिंह पम्मी, विशाल नैहरिया, संजय सूद, देवेन्द्र भूट्टो, चैतन्य शर्मा, होशियार सिंह, रवि ठाकुर, विशाल चौहान, चेतन बरागटा, रजत ठाकुर, धनेश्वरी ठाकुर, वीरेन्द्र चौधरी, जय सिंह, रणवीर सिंह, आशुतोष वैद्य, विजय परमार, संजय गुलेरिया, नरोतम ठाकुर, नारायण सिंह, अजय श्याम, रवि मेहता, कौल नेगी, शशिबाला, मीरा आनंद, परमजीत मनकोटिया, वंदना गुलेरिया, नीलम सरैक, नीना शर्मा, नरेश खापड़ा, प्रताप सिंह तोमर, बलवीर ठाकुर, रोनकी राम शर्मा, बलदेव भंडारी, सुरेन्द्र हिन्दुस्तानी, देशराज शर्मा, विजय बहल, हरीश शर्मा, प्रवेश चंदेल, जगजीत सिंह मनकोटिया, डॉ. रामपाल सैणी, हरदयाल सिंह चंदेल, बलवीर बग्गा, ओ.पी. गांधी, गुलजारी लाल, पिताम्बर ठाकुर, धर्मपाल ठाकुर, राज सिंह ठाकुर, आदित्य विक्रम सेन, प्रदीप शर्मा, बृजलाल ठाकुर, दौलत राम ठाकुर, कमल नयन, इंदू वर्मा, संजीव शर्मा, राजेन्द्र ठाकुर, मोहम्मद राजबली, अनिल ढकोग, ओमप्रकाश चौधरी, विनय चौधरी, बिलाल अहमद, रमेश राणा, ब्रिगेडियर कुशाल चंद, सरदार बलजीत सिंह नागरा, राहुल सोलंकी, प्रदीप सूद, हुकम सिंह बैंस, शोभा डडवाल, धन्नो देवी, संजीव चौहान, जवाहर शर्मा, गायत्री कपूर, शीला देवी, अचल पठानिया, दर्शन सैणी और हरीश ठाकुर होंगे.

