शिमला: भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ प्रिविलेज मोशन का प्रस्ताव दिया है. सुधीर शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को भेजे पत्र में सीएम पर सदन में कई बार झूठी और गुमराह करने वाली जानकारियां देने का आरोप लगाया है. इसको लेकर एमएलए ने सोशल मीडिया पर भी पत्र को शेयर किया है. वहीं, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने पत्र को गंभीरता से लेने की बात कही है.

कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा, "वह सोशल मीडिया पर पत्र शेयर नहीं कर सकते. विधानसभा सचिवालय के पास यह पत्र विचाराधीन है. पत्र पर विचार किया जा रहा. कौन से ऐसे तथ्य हैं, जिनका उन्होंने उल्लेख किया है. इसका पता लगाया जाएगा. नोटिस पब्लिसिटी के लिए नहीं दिए जाते हैं. यदि तथ्य नहीं हुए और आरोप बेबुनियाद पाए गए तो इसके खिलाफ भी कई प्रावधान हैं. हम देख रहे हैं कि विधायक ने क्या-क्या मामला उठाया है? इस बाबत उचित फैसला लिया जाएगा".

सीएम के खिलाफ प्रिविलेज मोशन पर स्पीकर का बयान (ETV Bharat)

बता दें कि धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रिविलेज मोशन का प्रस्ताव लाया है. विधानसभा अध्यक्ष को लिखे पत्र में सुधीर ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट सत्र में सीएम ने घोषणा करते हुए विभिन्न विभागों में 25 हजार युवाओं को रोजगार देने की बात कही. पिछले साल मानसून सत्र के दौरान ही सरकार ने बताया कि उन्होंने सरकारी क्षेत्र में 34 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है. वहीं, इस साल स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने 23 हजार लोगों को रोजगार दिया है.

सुधीर ने लिखा कि पहले बजट सत्र से ही सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र में एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाने की घोषणा की. हर विधानसभा क्षेत्र में सरकार की ओर से इस दावे को दोहराया जाता रहा. आज तक एक भी ऐसी चीज प्रदेश में नहीं बनी. भाजपा के भी 28 विधायक सदन के सदस्य हैं. उनके यहां एक भी ऐसा संस्था नहीं है, सुधीर शर्मा ने कहा कि दस गारंटियों के बारे में सरकार कितनी बार सदन में झूठ बोल चुकी है, उसकी गिनती नहीं की जा सकती है.

ये भी पढ़ें: सीएम सुखविंदर सुक्खू के खिलाफ प्रिविलेज मोशन, एमएलए सुधीर ने कहा-सदन में बार-बार झूठ बोल रहे मुख्यमंत्री