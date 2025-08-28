ETV Bharat / state

हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष ने बुलाई NHAI अधिकारियों की बैठक, इन समस्याओं पर होगी चर्चा - NHAI MEETING HIMACHAL

सड़कों के अवरुद्ध होने से हिमाचल में कारोबार प्रभावित हो रहा है. इस मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष ने NHAI की उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है.

विधानसभा अध्यक्ष ने बुलाई NHAI अधिकारियों की बैठक
विधानसभा अध्यक्ष ने बुलाई NHAI अधिकारियों की बैठक (FILE PHOTO)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 28, 2025 at 7:47 AM IST

शिमला: हिमाचल में जारी भारी बारिश से भूस्खलन और बाढ़ की वजह से फोरलेन भी पूरी तरह से क्षतिग्रत हुए हैं, जिस कारण घंटों फोरलेन बंद रहने से लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है. वहीं इस वजह से आम लोगों सहित किसानों और बागवानों को मंडियों में समय पर अपने उत्पाद पहुंचना मुश्किल हो रहा है.

सड़कों के अवरुद्ध होने से पर्यटन कारोबार भी प्रभावित हो रहा है. प्रदेश में चल रहे विधानसभा मानसून सेशन में विधायक लगातार इस समस्या को उठा रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार का NHAI पर कंट्रोल न होने की वजह से विधायकों को प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे हैं. ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया पहल करते हुए राज्य में फोर लेन सड़कों के निर्माण के कारण लोगों को हो रही अत्याधिक समस्याओं के मुद्दे पर वीरवार को NHAI की एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, जिसमें भरी बारिश से फोरलेन क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न हुई समस्या को हल करने प्रयास किए जाएंगे.

प्रदेश के PWD मंत्री सहित बड़े अधिकारी होंगे शामिल

प्रदेश में फोरलेन के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न हुई समस्याओं के समाधान के लिए बुलाई ही इस बैठक में PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह सहित मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, प्रधान सचिव लोकनिर्माण और अन्य संबंधित अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे, ताकि सभी पक्ष अपनी बात रखकर लोगों को हो रही समस्याओं के समाधान की दिशा में आगे बढ़ सकें. उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बैठक के बाद NHAI से संबंधित सभी शिकायतों के मामले में लोगों को राहत मिलेगी.बता दें कि विधानसभा में शून्यकाल के दौरान बिलासपुर सदर के विधायक त्रिलोक जम्वाल और श्री नैना देवी के विधायक रणधीर शर्मा ने फोरलेन सड़कों की खस्ता हालत और इस कारण स्थानीय लोगों के साथ-साथ इन सड़कों से यात्रा करने वाले अन्य लोगों को हो रही दिक्कतों का मामला उठाया था.

'सड़क खस्ताहाल होने पर नहीं वसूला जाना चाहिए टोल टैक्स'

त्रिलोक जम्वाल ने कहा था कि 'फोरलेन सड़कों के बंद होने अथवा इनकी खस्ताहाल स्थिति में इन सड़कों से गुजरने वाले वाहनों से टोल टैक्स नहीं वसूला जाना चाहिए. फोरलेन सड़क बंद होने की स्थिति में घटनास्थल के आस-पास के लोगों को कई मौकों पर दो-दो बार टोल टैक्स देना पड़ रहा है, जो सरासर अन्याय है. विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि कोई भी फोरलेन सड़क बंद होने की स्थिति में हम यातायात को कंट्रोल करने में नाकाम हो रहे हैं.'

बटालियन के जवानों की तैनाती की मांग

त्रिलोक जम्वाल ने बिलासपुर की स्वारघाट सुरंग के पास हुए भूस्खलन के कारण यातायात डायवर्ट करने का मामला उठाया और कहा कि इस दौरान पर्याप्त पुलिस जवान तैनात न किए जाने के कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. यही नहीं, उचित सूचना के अभाव में एक वाहन भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें तीन लोग घायल हो गए. उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसी स्थिति में बटालियन से जवानों को यातायात नियंत्रित करने के लिए तैनात किया जाना चाहिए. फोरलेन सड़क खराब होने या बंद होने की स्थिति में डीसी या डीएफओ के पास टोल टैक्स की वसूली बंद करने के अधिकार हैं. शून्य काल में विधायक केवल सिंह पठानिया, अनुराधा राणा, किशोरी लाल ने भी अपने-अपने क्षेत्र के मामले उठाए.

