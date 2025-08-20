शिमला: इन दिनों हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है. मानसून सत्र के दूसरे दिन सूबे के शिक्षा मंत्री ने एक ऐसी जानकारी दी, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे. प्रदेश भर में बंद किए गए कम संख्या वाले स्कूलों को लेकर विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगा है. प्रश्नकाल के दौरान नैना देवी से विधायक रणधीर शर्मा ने सवाल पूछा कि पिछले तीन वर्षों में (31 जुलाई तक) कौन-कौन से स्कूल बंद एवं मर्ज किए गए हैं.

3 साल में 818 विद्यालयों को किया गया डिनोटिफाई

विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन रणधीर शर्मा के सवाल पर लिखित जवाब देते हुए प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि तीन वर्षों में (दिनांक 31 जुलाई 2025 तक) कुल 818 विद्यालयों को बंद/डिनोटिफाई किया गया है. उन्होंने कहा कि शून्य अथवा कम नामांकन के आधार पर इन विद्यालयों को जनहित में बंद/डिनोटिफाई किया गया है.

'स्कूल डिनोटिफाई होने से अधिक छात्रों वाले विद्यालयों को फायदा'

इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने कहा कि, "कुल 535 विद्यालय जहां एनरोलमेंट पांच से कम थी को दो अथवा तीन किलोमीटर के दायरे में स्थित अन्य विद्यालयों में मर्ज किए गए हैं. कई स्कूल तो ऐसे थे जहां छात्रों की संख्या शून्य थी. ऐसे में शिक्षा विभाग को करीब 1424 शिक्षकों का फायदा मिला है. इससे उन स्कूलों को फायदा मिला है, जहां पर बच्चों की संख्या काफी ज्यादा है. इससे बच्चों को गुणात्मक पढ़ाई का अवसर मिल रहा है."

नीति आयोग की टीम दिया गया था सुझाव

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि 16वें नीति आयोग की टीम जब शिमला आई थी तो उस समय उन्होंने भी इसको लेकर सुझाव दिया था. उन्होंने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार के समय से ही स्कूलों को मर्ज करने की जरूरत महसूस की जा रही थी. ऐसे में छात्रों के बेहतर भविष्य का ख्याल रखते हुए इन विद्यालयों को बंद/डिनोटिफाई किया गया है.

इन विद्यालयों को किया गया बंद

हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने करीब पिछले वर्षों में सैकड़ों विद्यालयों को बंद/डिनोटिफाई किया है. सबसे अधिक शिमला जिले के 225 स्कूल बंद किए गए हैं. इसके अलावा इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर मंडी जिला है. मंडी जिले के 150, कांगड़ा जिले के 125, लाहौल स्पीति के 65 स्कूल बंद किए हैं. वहीं, चंबा जिले के 47, किन्नौर के 41, कुल्लू के 38, सिरमौर जिले के 35, हमीरपुर और सोलन जिले के 28-28 स्कूल बंद किए गए हैं. बिलासपुर जिले के 25 स्कूल और ऊना जिले के 11 स्कूल बंद किए गए हैं.

