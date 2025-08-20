ETV Bharat / state

हिमाचल में पिछले 3 वर्षों में बंद किए गए 818 विद्यालय, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान - SCHOOLS DENOTIFIED IN HIMACHAL

हिमाचल प्रदेश में पिछले तीन वर्षों में 818 स्कूल बंद/डिनोटिफाई किए गए हैं. 535 को नजदीकी स्कूलों में मर्ज किया गया.

Schools Denotified in Himachal
हिमाचल में पिछले 3 वर्षों में बंद किए गए 818 विद्यालय (File)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 20, 2025 at 7:31 AM IST

3 Min Read

शिमला: इन दिनों हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है. मानसून सत्र के दूसरे दिन सूबे के शिक्षा मंत्री ने एक ऐसी जानकारी दी, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे. प्रदेश भर में बंद किए गए कम संख्या वाले स्कूलों को लेकर विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगा है. प्रश्नकाल के दौरान नैना देवी से विधायक रणधीर शर्मा ने सवाल पूछा कि पिछले तीन वर्षों में (31 जुलाई तक) कौन-कौन से स्कूल बंद एवं मर्ज किए गए हैं.

3 साल में 818 विद्यालयों को किया गया डिनोटिफाई

विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन रणधीर शर्मा के सवाल पर लिखित जवाब देते हुए प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि तीन वर्षों में (दिनांक 31 जुलाई 2025 तक) कुल 818 विद्यालयों को बंद/डिनोटिफाई किया गया है. उन्होंने कहा कि शून्य अथवा कम नामांकन के आधार पर इन विद्यालयों को जनहित में बंद/डिनोटिफाई किया गया है.

'स्कूल डिनोटिफाई होने से अधिक छात्रों वाले विद्यालयों को फायदा'

इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने कहा कि, "कुल 535 विद्यालय जहां एनरोलमेंट पांच से कम थी को दो अथवा तीन किलोमीटर के दायरे में स्थित अन्य विद्यालयों में मर्ज किए गए हैं. कई स्कूल तो ऐसे थे जहां छात्रों की संख्या शून्य थी. ऐसे में शिक्षा विभाग को करीब 1424 शिक्षकों का फायदा मिला है. इससे उन स्कूलों को फायदा मिला है, जहां पर बच्चों की संख्या काफी ज्यादा है. इससे बच्चों को गुणात्मक पढ़ाई का अवसर मिल रहा है."

नीति आयोग की टीम दिया गया था सुझाव

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि 16वें नीति आयोग की टीम जब शिमला आई थी तो उस समय उन्होंने भी इसको लेकर सुझाव दिया था. उन्होंने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार के समय से ही स्कूलों को मर्ज करने की जरूरत महसूस की जा रही थी. ऐसे में छात्रों के बेहतर भविष्य का ख्याल रखते हुए इन विद्यालयों को बंद/डिनोटिफाई किया गया है.

इन विद्यालयों को किया गया बंद

हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने करीब पिछले वर्षों में सैकड़ों विद्यालयों को बंद/डिनोटिफाई किया है. सबसे अधिक शिमला जिले के 225 स्कूल बंद किए गए हैं. इसके अलावा इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर मंडी जिला है. मंडी जिले के 150, कांगड़ा जिले के 125, लाहौल स्पीति के 65 स्कूल बंद किए हैं. वहीं, चंबा जिले के 47, किन्नौर के 41, कुल्लू के 38, सिरमौर जिले के 35, हमीरपुर और सोलन जिले के 28-28 स्कूल बंद किए गए हैं. बिलासपुर जिले के 25 स्कूल और ऊना जिले के 11 स्कूल बंद किए गए हैं.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में बढ़ेगा BPL का दायरा, अब ये परिवार भी सूची में होंगे शामिल, बदलेगा नियम

ये भी पढ़ें: 'हिमाचल में बंद नहीं हुई हिमकेयर योजना, पैकेज सैंक्शन करने में हुआ बड़ा घोटाला'

शिमला: इन दिनों हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है. मानसून सत्र के दूसरे दिन सूबे के शिक्षा मंत्री ने एक ऐसी जानकारी दी, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे. प्रदेश भर में बंद किए गए कम संख्या वाले स्कूलों को लेकर विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगा है. प्रश्नकाल के दौरान नैना देवी से विधायक रणधीर शर्मा ने सवाल पूछा कि पिछले तीन वर्षों में (31 जुलाई तक) कौन-कौन से स्कूल बंद एवं मर्ज किए गए हैं.

3 साल में 818 विद्यालयों को किया गया डिनोटिफाई

विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन रणधीर शर्मा के सवाल पर लिखित जवाब देते हुए प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि तीन वर्षों में (दिनांक 31 जुलाई 2025 तक) कुल 818 विद्यालयों को बंद/डिनोटिफाई किया गया है. उन्होंने कहा कि शून्य अथवा कम नामांकन के आधार पर इन विद्यालयों को जनहित में बंद/डिनोटिफाई किया गया है.

'स्कूल डिनोटिफाई होने से अधिक छात्रों वाले विद्यालयों को फायदा'

इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने कहा कि, "कुल 535 विद्यालय जहां एनरोलमेंट पांच से कम थी को दो अथवा तीन किलोमीटर के दायरे में स्थित अन्य विद्यालयों में मर्ज किए गए हैं. कई स्कूल तो ऐसे थे जहां छात्रों की संख्या शून्य थी. ऐसे में शिक्षा विभाग को करीब 1424 शिक्षकों का फायदा मिला है. इससे उन स्कूलों को फायदा मिला है, जहां पर बच्चों की संख्या काफी ज्यादा है. इससे बच्चों को गुणात्मक पढ़ाई का अवसर मिल रहा है."

नीति आयोग की टीम दिया गया था सुझाव

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि 16वें नीति आयोग की टीम जब शिमला आई थी तो उस समय उन्होंने भी इसको लेकर सुझाव दिया था. उन्होंने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार के समय से ही स्कूलों को मर्ज करने की जरूरत महसूस की जा रही थी. ऐसे में छात्रों के बेहतर भविष्य का ख्याल रखते हुए इन विद्यालयों को बंद/डिनोटिफाई किया गया है.

इन विद्यालयों को किया गया बंद

हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने करीब पिछले वर्षों में सैकड़ों विद्यालयों को बंद/डिनोटिफाई किया है. सबसे अधिक शिमला जिले के 225 स्कूल बंद किए गए हैं. इसके अलावा इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर मंडी जिला है. मंडी जिले के 150, कांगड़ा जिले के 125, लाहौल स्पीति के 65 स्कूल बंद किए हैं. वहीं, चंबा जिले के 47, किन्नौर के 41, कुल्लू के 38, सिरमौर जिले के 35, हमीरपुर और सोलन जिले के 28-28 स्कूल बंद किए गए हैं. बिलासपुर जिले के 25 स्कूल और ऊना जिले के 11 स्कूल बंद किए गए हैं.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में बढ़ेगा BPL का दायरा, अब ये परिवार भी सूची में होंगे शामिल, बदलेगा नियम

ये भी पढ़ें: 'हिमाचल में बंद नहीं हुई हिमकेयर योजना, पैकेज सैंक्शन करने में हुआ बड़ा घोटाला'

For All Latest Updates

TAGGED:

HIMACHAL ASSEMBLY MONSOON SESSIONSCHOOLS DENOTIFIED IN HIMACHALGOVERNMENT SCHOOLS IN HIMACHALHP EDUCATION MINISTER ROHIT THAKURSCHOOLS DENOTIFIED IN HIMACHAL

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हिमाचल में क्या 15 साल पुरानी कार बनेगी कबाड़? कितनी बार रिन्यू हो सकती है RC

हिमाचल में शराब की एक बोतल पर कितने सेस लगते हैं ? एक क्लिक में जानें पूरी डिटेल

पेड़ पर लग रहे दिल के आकार के सेब, छिलके के अंदर से लिखा है LOVE, प्रेमी जोड़ों में भारी डिमांड

"हिमाचल में जलवायु परिवर्तन का असर, बादल फटने से मच रही तबाही, सरकार करेगी अध्ययन"

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.