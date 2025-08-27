शिमला: हिमाचल में चल रहे विधानसभा मानसून सेशन की कार्यवाही की वीडियो अब पांच बजे के बाद की यूट्यूब में डाली जा सकेगी. विधानसभा अध्यक्ष ने व्यवस्था देते हुए कहा कि सदन के सदस्य अब अपना भाषण पांच बजे के बाद ही यूट्यूब पर डाल सकेंगे. उन्होंने कहा कि अब पहले की तरह सदस्यों को उनके भाषण का गैर-संपादित वीडियो नहीं दिया जाएगा.

असंसदीय-आपत्तिजनक शब्दों के मुद्दे पर हंगामा

वहीं, हिमाचल विधानसभा में मंगलवार को असंसदीय और आपत्तिजनक शब्दों के प्रयोग को लेकर भारी हंगामा हुआ. जब भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की ओर से नेता प्रतिपक्ष को लेकर आपत्तिजनक शब्द प्रयोग करने का मामला उठाया. इस दौरान विपिन सिंह परमार और जगत सिंह नेगी में तीखी नोक-झोंक हुई. इस बीच, सदन में दोनों पक्षों के सदस्य अपनी-अपनी सीटों पर खड़े हो गए और नारेबाजी करने लगे, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने सदन की कार्यवाही को तय समय से पहले ही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित कर दिया था.

सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हुए विपिन सिंह परमार ने कहा कि वह आसन को निर्देश दे रहे हैं, जो गलत है. इससे पूर्व, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि नियम 54 का हवाला देते हुए कहा कि विधानसभा में प्रश्न पूछने का तरीका तय है. इस नियम के तहत पूछे जाने वाला प्रश्न कार्यवाही का हिस्सा होगा, अन्यथा नहीं. उन्होंने यह भी कहा कि विधायकों से शब्द विशेष बोलने का अधिकार नहीं छीना जाना चाहिए. उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि भाजपा पर लगे कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करवाएं.

अब ऐसे शब्द नहीं होंगे सदन की कार्यवाही का हिस्सा

इस बीच, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उद्योगों को लेकर दिए जवाब के दौरान विशुद्ध राजनीतिक बात कही, जो बात से संबंधित नहीं थी. उन्होंने यह भी कहा कि सत्तापक्ष हर बार भाजपा पर हिमाचल को बेचने का आरोप लगाता रहा है, जो गलत है और कार्यवाही का हिस्सा नहीं होना चाहिए. जयराम ठाकुर ने कहा कि औद्योगिक निवेश को लाने के लिए कई राज्यों में सरकारों ने आकर्षक पैकेज दिए हैं. इसी दौरान, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने व्यवस्था दी कि जो शब्द सदन का माहौल खराब करते हैं, वह कार्यवाही का हिस्सा नहीं होंगे. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वह सदन की कार्यवाही को नियमों के अनुरूप ही चलाएंगे और इसके लिए सदन के दोनों पक्षों का सहयोग चाहिए.