शिमला: हिमाचल में लोगों को स्वरोजगार का एक और अवसर मिलने जा रहा है. प्रदेश में स्थानीय दूध उत्पादकों को बल्क मिल्क कूलर चलाने का काम दिया जाएगा. दूध खराब न हो, इसकी देखरख वह खुद कर सकेंगे. इस काम के लिए स्थानीय दूध उत्पादकों को कमीशन भी मिलेगा. यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल विधानसभा मानसून सेशन के सातवें दिन आनी के विधायक लोकेंद्र कुमार की ओर से नियम 62 के तहत उठाए गए मामले के जवाब में हस्तक्षेप करते हुए कही.

विधायक लोकेंद्र कुमार ने नियम 62 के तहत अपने विधानसभा क्षेत्र से संबंधित दुग्ध चिलिंग प्लांट की तकनीकी खराबी के कारण हजारों लीटर दूध बर्बाद होने से उत्पन्न स्थिति पर सदन का ध्यान आकर्षित किया था. इसके मूल उत्तर में कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि मिल्क कूलर की अचानक तकनीकी खराबी की जानकारी मिली, जिस मशीन को ठीक नहीं किया जा सका था. बाद में पता चला कि बल्क मिल्क कूलर में खराबी नहीं थी, लेकिन बिजली बोर्ड की सिंगल लाइन की वजह से वोल्टेज नहीं थी. उस वजह से वह काम नहीं कर पा रहा था. इस दौरान दूध खराब हो गया था और दूध की गुणवत्ता खराब थी.

बिना अनुमति के नाले में गिराया दूध

कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि सहकारी समिति के सचिव ने बिना अनुमति से दूध को नाले में गिरा दिया, जिस पर उसे नोटिस दिया गया है. उन्होंने बताया कि सहकारी समितियों के पदाधिकारियों को कहा गया है कि कूलर आदि का रखरखाव सही तरह से करें, ताकि भविष्य में ऐसी घटना न हो. सभी प्लांट प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं कि वो सही तरह से काम करें. उन्होंने बताया कि नाले में दूध फेंके जाने से 221 उत्पादकों को 77 हजार रुपए का नुकसान हुआ है.

इससे पहले, विधायक लोकेन्द्र कुमार ने सदन में नियम 62 के तहत दूध चिलिंग प्लांट में हजारों लीटर दूध के खराब होने का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि आनी के आउटर सराज क्षेत्र में दूध का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है. इस कार्य में महिलाओं का सबसे अधिक योगदान है. उन्होंने कहा कि कराणा में एक चिलिंग प्लांट बनाया गया है जहां पर नाले में हजारों लीटर दूध फेंक दिया गया. वहां अधिक मात्रा में दूध आने पर उसे वापस भेजा जाता है, जिससे किसान परेशान हैं. उन्होंने कहा कि निरमंड के तहत बल्क मिल्क कूलर की क्षमता 5 हजार लीटर की है. वहीं, आनी में 15 हजार लीटर का मिल्क कूलर प्लांट चाहिए. उन्होंने कहा कि बल्क मिल्क कूलरों की क्षमता को बढ़ाया जाए, ताकि किसानों इसकी सुविधा मिल सके.