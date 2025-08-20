ETV Bharat / state

हिमाचल में 2 वर्षों में 2094 MBBS डॉक्टरों का पंजीकरण, जानिए स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कुछ कहा? - MBBS DOCTORS IN HIMACHAL

हिमाचल में पिछले 2 वर्षों में 2094 एमबीबीएस डॉक्टरों का पंजीकरण हुआ है. इसमें 1878 डॉक्टर हिमाचल के हैं.

MBBS Doctors in Himachal
हिमाचल में 2 वर्षों में 2094 MBBS डॉक्टरों का पंजीकरण (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 20, 2025 at 1:14 PM IST

शिमला: इन दिनों हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है. विधानसभा में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल ने बताया कि पिछले दो वर्षों की अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद में 2094 एमबीबीएस चिकित्सकों का पंजीकरण हुआ है. इसमें से 1878 डॉक्टर हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं, जबकि 216 डॉक्टर अन्य राज्यों से हैं. इसके अलावा पिछले दो वर्षों की अवधि के दौरान 468 विशेषज्ञ चिकित्सकों का पंजीकरण हिमाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद में हुआ है. इनमें से 300 हिमाचल प्रदेश से हैं, जबकि 168 अन्य राज्यों से सम्बन्धित हैं.

प्रदेश में 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज और एक निजी महाविद्यालय

हिमाचल प्रदेश मेडिकल काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान हिमाचल प्रदेश विभाग के अंतर्गत 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं एक निजी मेडिकल कॉलेज क्रियाशील हैं. विभाग के अंतर्गत 6 राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों में एमबीबीएस की 120 सीटें प्रतिवर्ष भरने का प्रावधान है, जबकि निजी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में एमबीबीएस 150 सीटें प्रतिवर्ष है.

हर साल 870 छात्रों को MBBS प्रशिक्षण

सदन में हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल ने बताया कि, "प्रतिवर्ष लगभग 870 छात्रों को प्रदेश में एमबीबीएस प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है. पिछले दो वर्षों के दौरान लगभग 1700 छात्र पास आउट हुए हैं। इन डॉक्टरों में से कुछ डॉक्टर देश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (MD/MS) में डिग्री कर रहे होंगे, जबकि कुछ डॉक्टर केंद्रीय सरकारी संस्थानों एवं निजी क्षेत्र में कार्यरत हो सकते हैं."

प्रदेश में 200 पदों को भरने के लिए 2024 में प्रस्ताव

बता दें कि, जुलाई 2022 के बाद हिमाचल प्रदेश में चिकित्सकों के 200 पदों को भरने के लिए 24 अगस्त 2024 को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा गया था. इसके लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया 28 जुलाई 2025 से 18 अगस्त 2025 तक पूर्ण करने के लिए शेड्यूल तय किया गया था. चिकित्सकों के अंतिम परिणाम निकलने के बाद पास हुए अभ्यर्थियों को खाली स्वास्थ्य संस्थानों में नियुक्ति दे दी जाएगी. इसके अतिरिक्त दिनांक 28 जुलाई 2025 को चिकित्सा अधिकारियों के कुल 96 पदों (77 पद बैकलॉग और 19 नए सृजित पद) को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने के लिए आवेदन हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा गया है.

