शिमला: हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले के नाचन विधानसभा क्षेत्र में सड़क सुविधा से 48 गांवों की तस्वीर बदलने वाली है. इसमें लोक निर्माण विभाग के तहत 20 सड़कें स्वीकृत हुई हैं. इनमें 7 सड़कें वन क्षेत्र के अधीन आती है, जिसमें 5 सड़कों में वन विभाग की मंजूरी मिल गई है. 2 सड़कों की स्वीकृति अपेक्षित है. कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी के प्रश्न के उत्तर में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यह जानकारी दी है.

कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी ने उठाया था सवाल

वहीं, अजय सोलंकी ने अनुपूरक सवाल पूछते हुए कहा कि जिन सड़कों की एफसीए की मंजूरी आ गई है उसकी एवज में पैसा जमा करवाया जाना है, जो अभी तक जमा नहीं किया गया है. उन्होंने जल्द इस पैसे को जमा करवाने का आग्रह किया, ताकि लोगों को सड़क की सुविधा मिल सकें. इस पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि, "एफसीए और एफआर के जितने भी मामले हैं, उन्हें गति देने के लिए सरकार गंभीर है और इसके लिए जिला स्तर पर डीसी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है."

विधायक के सवाल पर ये क्या बोल गए लोक निर्माण मंत्री?

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि, जहां तक नाहन विस क्षेत्र में एफसीए की रीइंबर्समेंट का पैसा जमा किया जाना है. इसे विभाग और सरकार से जमा करवाया जाएगा. विधायक अपनी विधायक निधि से भी इसमें पैसा जमा करवा सकते हैं. यदि ऐसा करते हैं तो इसका स्वागत है. इस पर विधायक अजय सोलंकी ने कहा कि, इस मामले में बड़ी राशि जमा की जानी है. यदि यह सारी इसमें जमा कर दी गई तो उनके पास और हलके के लिए क्या बचेगा. इस पर लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि विधायक के सुझाव को वह गंभीरता से लेंगे और एफसीए के पैसे जमा करवाने के लिए वह मुख्यमंत्री से बात करेंगे और धन का प्रावधान करने का आग्रह करेंगे.

नेरी छैला रोड़ को CRF में किया जाएगा शामिल

वहीं, भाजपा विधायक रीना कश्यप ने भी सड़क से जुड़ा सवाल सदन में उठाया. जिसके, उत्तर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, "पराला, नेरी छैला रोड़ को सीआरएफ में शामिल करने का आग्रह केंद्र सरकार से किया गया है. इस मुद्दे को लेकर हमने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी. यह महत्वपूर्ण सड़क है, सेब सीजन में यहां से वाहनों की आवाजाही सबसे ज्यादा होती है. जैसे ही इस सड़क की स्वीकृति मिलती है काम शुरू किया जाएगा."

सदन में उठा सड़कों का मुद्दा

इससे पहले विधायक ने कहा कि सनौरा-नेरीपुल-छैला सड़क मार्ग बड़े ट्रालों (दस टायरों से ऊपर) की वजह से बाधित रहता है, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. उन्होंने कहा कि इस मार्ग पर बने पुल की क्षमता 9 टन की है, जबकि इस के ऊपर से कई बड़े ट्रक गुजरते हैं. उन्होंने इस मार्ग पर बड़े वाहनों के आने पर रोक लगाने का आग्रह किया.

लैंडस्लाइड के चलते कई जगह मार्ग बाधित

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, सेब सीजन के दौरान और बरसात में जगह जगह भूस्खलन के कारण मार्ग बाधित रहता है. इन परिस्थितियों को छोड़कर मार्ग पर यातायात सुचारू रूप से चलता है. इस विषय में सिरमौर के पुलिस अधीक्षक, डीएसपी और थाना प्रभारी राजगढ़ द्वारा परमिशन लिमिट से अधिक भार क्षमता वाले वाहनों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी की जा रही है.

