शिमला: हिमाचल प्रदेश में हो रही भारी बरसात के कारण आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. प्रदेशभर में सड़कों समेत बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान पहुंचा है. खासकर नेशनल हाईवे पर बन रहे फोरलेन प्रोजेक्ट ने इस नुकसान की तीव्रता को और बढ़ा दिया है. बरसाती नालों के मुहाने बंद होने, पहाड़ों की अंधाधुंध कटाई और निर्माण कार्यों की तकनीकी खामियों ने आपदा को और विकराल बना दिया है. यही कारण रहा कि हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र में शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान एनएचएआई के अधीन गए मार्गों से लोगों को पेश आ रही दिक्कतों समेत अन्य मुद्दों का मामला सदन में गूंजा.

जिसपर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने अहम व्यवस्था दी. उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की ओर से किए जा रहे कार्यों से संबंधित कोई भी प्रश्न विधानसभा में तभी लगाया जाएगा, जब एनएचएआई के अधिकारी यहां मौजूद होंगे, क्योंकि एनएचएआई राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इसको लेकर मुख्यमंत्री के साथ भी चर्चा करेंगे और एनएचएआई के अधिकारियों के साथ भी चर्चा करेंगे उसके बाद ही इस संबंध में फैसला लिया जाएगा.

NHAI को लेकर विक्रमादित्य सिंह ने कही ये बात

इससे पहले लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इसी संबंध में विधानसभा सचिवालय को पत्र लिखा है. इसमें कहा गया है कि एनएचएआई से जुड़े सवाल विधानसभा में लगते हैं. इससे संबंधित जानकारी एनएचएआई से मांगनी पड़ती है. वहां से जैसी जानकारी आती है, वैसी ही दी जाती है. उन्होंने कहा कि फोरलेन निर्माण के दौरान लैंडस्लाइड, कानून व्यवस्था से संबंधित कई दिक्कतें सामने आ रही हैं. उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से भी आग्रह किया कि वे इस पर फैसला लें.

इससे पहले, विधायक पवन काजल और केवल सिंह पठानिया के मूल सवाल के जवाब में विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि रजोल से ठानपुरी तक प्रस्तावित फोरलेन का सर्वेक्षण डीपीआर सलाहकार मेसर्स फीडबैक इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड एवं कास्टा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम द्वारा जुलाई, 2025 में तैयार किया गया और यह सर्वेक्षण रजोल से ठानपुरी तक हुआ है. उन्होंने कहा कि रजोल से ठानपुरी तक के रूट के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पर कार्य चल रहा है. इस परियोजना के तहत जो भी संशोधित मार्ग विकल्प तैयार किए गए हैं, उन्हें चार जुलाई 2025 को सक्षम प्राधिकरण को अनुमोदन के लिए भेजा गया है. वर्तमान में यह प्रस्ताव प्रक्रिया में है और सक्षम प्राधिकरण की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही इस रूट से संबंधित जानकारी साझा की जा सकेगी.

178 शिकायतें हुई प्राप्त

पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि रजोल से ठानपुरी तक प्रस्तावित मार्ग से प्रभावित होने वाली ग्राम पंचायतों एवं वर्तमान सड़कों से संबंधित विवरण सक्षम प्राधिकरण की स्वीकृति के बाद ही प्रदान किया जा सकेगा और गग्गल हवाई अड्डे के प्रस्तावित विस्तार के कारण, जो पैकेज-2 बी के अनुमोदित मार्ग से आच्छादित है, इस परियोजना में विलंब हुआ है. मंत्री ने कहा कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत सिहवां से रजोल तक फोरलेन निर्माण कार्य के दौरान 'बियॉन्ड फोरलेन राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) की सीमा में आनी वाली परिसंपत्तियों (जैसे कि रिटेनिंग वॉल्स, कूहलें, पुलियां और नालियों) को हुए संभावित नुकसान के संबंध में कुल 178 शिकायतें प्राप्त हुई हैं. इनमें से 28 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है. अन्य शिकायतों का निपटारा भी जल्द किया जाएगा.