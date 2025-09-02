ETV Bharat / state

IGMC अस्पताल में एक साल में 1575 मरीजों व केएनएच में 50 बच्चों की डेथ, मानसून सेशन में सामने आए आंकड़े - HIMACHA MONSOON SESSION 2025

हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन में आईजीएमसी और केएनएच में एक साल में मरीजों की मौत की जानकारी रखी गई.

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान में शामिल इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में एक साल (2024) के भीतर 1575 मरीजों की मौत हुई है. ये सभी उपचाराधीन मरीज थे. इसी प्रकार राज्य के सबसे बड़े कमला नेहरू मातृ व शिशु कल्याण अस्पताल में भी एक साल में 28 दिन तक के 50 बच्चों की मृत्यु हुई है. ये आंकड़ा पहली अगस्त 2024 से 31 जुलाई 2025 तक का है. साथ ही कमला नेहरू अस्पताल में वर्ष 2024 में उपचाराधीन 10 महिलाओं की भी मौत दर्ज की गई है. ये जानकारी हिमाचल विधानसभा के मानसून सेशन में सामने आई है.

करसोग से विधायक दीपराज ने मृत्यु दर के विषय में आईजीएमसी अस्पताल व कमला नेहरू अस्पताल में एक साल में हुई मरीजों की मौत की जानकारी चाही थी. ये जानकारी अतारांकित सवाल संख्या नंबर 3439 के तहत मांगी गई थी. लिखित जवाब में सरकार की तरफ से सारे आंकड़े दिए गए. साथ ही बताया गया कि एक साल की अवधि में एक भी मरीज की मौत चिकित्सा सुविधाओं में कमी के कारण नहीं हुई है. सारी जानकारी मेडिकल एजुकेशन निदेशालय के आंकड़ों पर आधारित है. लिखित जवाब में बताया गया कि आईजीएमसी अस्पताल व केएनएच में उपचाराधीन मरीजों की मौत हुई है, लेकिन एक भी मृत्यु चिकित्सा सुविधाओं में कमी के कारण नहीं हुई है.

लिखित जवाब में मरीजों के नाम, उनकी बीमारी व मौत के कारणों की स्पष्ट उल्लेख किया गया है. जनवरी 2024 में आईजीएमसी अस्पताल में 154 उपचाराधीन मरीजों की डेथ हुई. फरवरी माह में उपचाराधीन मरीजों की मौत की संख्या 120 दर्ज की गई. मार्च महीने में ये संख्या 142 रही. इसके अलावा अप्रैल महीने में उपचाराधीन मरीजों की मृत्यु की संख्या 116 रही. मई में ये संख्या 111, जून में 109, जुलाई में 127, अगस्त में 133, सितंबर में 152, अक्टूबर माह में 120, नवंबर में 136 व दिसंबर महीने में उपचाराधीन मरीजों की मौत की संख्या 155 रही. यदि औसत के हिसाब से देखा जाए तो आईजीएमसी अस्पताल में हर महीने 131 मरीजों की उपचार के दौरान मृत्यु हुई. यानी प्रति दिन चार से अधिक मरीजों को मौत के मुंह में जाना पड़ा. स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से देखें तो इस समय हिमाचल में एम्स के अलावा शिमला, हमीरपुर, चंबा, नाहन, नेरचौक में मेडिकल कॉलेज अस्पताल हैं. इसके अलावा रीजनल कैंसर सेंटर, पीजीआई सेटेलाइट सेंटर ऊना, रीजनल अस्पतालों सहित सिविल अस्पताल, कम्यूनिटी हैल्थ सेंटर, प्राइमरी हैल्थ सेंटर का उल्लेखनीय विस्तार है.

