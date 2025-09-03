ETV Bharat / state

हिमाचल में भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने पर ये लोग नहीं लड़ पाएंगे चुनाव, विधानसभा में विधेयक पारित - PANCHAYATI RAJ AMENDMENT BILL 2025

हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के आखिरी दिन हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2025 पारित किया गया.

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 3, 2025 at 11:06 AM IST

शिमला: हिमाचल विधानसभा मानसून सेशन के अंतिम दिन मंगलवार को राजस्व मंत्री की अनुपस्थित में अधिकृत किए गए उद्योग मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2025 को प्रस्ताव रखा. जिसे सदन में पारित किया गया. प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए ये प्रस्ताव पारित किया है, जिसके तहत अब हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाने पर प्रधान पंचायत के मुखिया का चुनाव नहीं लड़ पाएगा. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अगर पंचायत में कोई प्रधान भ्रष्टाचार करता था, तो उसके बाद वह दोबारा पंचायत प्रधान का चुनाव लड़ सकता था. इससे पहले के विधेयकों में यह प्रावधान था, लेकिन अब हमने इसमें प्रावधान किया है कि जो पंचायत प्रधान भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया गया है. वह अब दोबारा पंचायत प्रधान चुनाव नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि उसको भ्रष्टाचार के तहत दोषी पाया गया है.

पंचायतों के अधिकार को बढ़ाया

सीएम सुक्खू ने कहा कि दूसरा हमने पंचायतों के अधिकार को भी बढ़ाया है. जिसमें अब पंचायतों की केस सुनने की क्षमता को भी बढ़ाया है. उन्होंने कहा कि पहले पंचायत की क्षमता 2000 रुपये तक का केस सुनने की थी, लेकिन हमारी सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को केस का निर्धारण करने का फैसला देने के लिए 25,000 रुपये तक की पॉवर्ज देने का फैसला लिया है, ताकि पंचायत प्रधान भी न्याय पंचायत में बैठ सके. सीएम ने कहा कि ये दो संविधान संशोधन लाए गए हैं. इसके अलावा अन्य जो संशोधन लाए गए हैं, उनमें आईपीसी की धाराओं को भारतीय न्याय संहिता में बदलने के लिए लाया गया है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा नया कानून पारित किया जा चुका है.

अब एक ही जगह दर्ज होगा नाम

उद्योग मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने कहा है कि इस बिल में बहुत सारी अमेंडमेंट की गई है. ग्राम पंचायत को न्यायिक कार्य सौंपा गया है और सीआरपीसी, आईपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिन्हें भारत सरकार ने बदल दिया है. अब वे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूप में हैं. इसमें नेम चेंज किया गया है. इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि जो लोग ग्राम सभा और म्यूनिसिपल कमेटी दोनों में अपना नाम दर्ज करवाते थे, उसमें अब एक व्यक्ति एक ही जगह अपना नाम दर्ज करवा पाएगा. इसमें कुछ और भी अमेंडमेंट की गई हैं. इसमें डायरेक्टर को ग्राम सभा बुलाने का अधिकार दिया गया है. इसमें जो केस को डील करने की लिमिट है. उसको बढ़ाकर 25 हजार किया गया है. उन्होंने कहा कि इस विधेयक में ऐसी छोटी-छोटी कई अमेंडमेंट की गई हैं.

