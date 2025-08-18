ETV Bharat / state

आपदा पर केंद्रित रहा हिमाचल मानसून सत्र का पहला दिन, विपक्ष के सवालों पर सीएम सुक्खू ने किया बचाव - HIMACHAL MONSOON SESSION 2025

हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन आपदा पर केंद्रित रहा. इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप-प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला.

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 18, 2025 at 8:56 PM IST

शिमला: हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र का पहला दिन आपदा पर केंद्रित रहा. सोमवार को शुरू हुए मानसून में नियम 67 के तहत लाए गए स्थगन प्रस्ताव में विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मोर्चा संभाला. वहीं, सत्ता पक्ष की ओर से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकार का बचाव किया. इस दौरान सदन में बहस भी देखने को मिली.

नियम 67 पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "आपदा पर विपक्ष राजनीति न करे. सराज में आपदा आने पर सबसे पहले मैं पहुंचा था. इसके अलावा सरकार ने उप मुख्यमंत्री, मंत्रियों और मंडी के डीसी और एसपी को भी सराज में राहत व बचाव में कार्यों में झोंक के रखा. यही नहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, जो सराज के विधायक भी हैं, उनको भी सरकार की तरफ से अपने खर्चे पर एनडीआरएफ का हेलीकॉप्टर सराज के दूरदराज के इलाकों में जाने के लिए उपलब्ध करवाया".

तिरंगे के अपमान पर बोले सीएम

सीएम सुक्खू ने कहा कि यदि सराज विधानसभा के थुनाग में तिरंगे का अपमान करने वाले लोग माफी मांग लें तो सरकार उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस ले लेगी. मुख्यमंत्री ने विपक्ष की ओर से नियम 67 के तहत लाए गए काम रोको प्रस्ताव पर आरंभ हुई चर्चा के दौरान कहा कि विरोध अपनी जगह है, लेकिन सरकार तिरंगे का अपमान सहन नहीं करेगी. उन्होंने कहा कि मंत्री एक संवैधानिक पद है. ऐसे में कोई भी व्यक्ति न तो तिरंगे का अपमान कर सकता है और ही मंत्री का.

मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि आपदा प्रभावित सराज विधानसभा क्षेत्र के लिए घोषित विशेष राहत पैकेज अब क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं रहेगा और सरकार इसे पूरे प्रदेश के लिए एक समान रूप से लागू करेगी. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अभी तक वर्ष 2023 के आपदा प्रभावितों को प्रथम किस्त के रूप में 250 करोड़ रुपए जारी कर चुकी है. उन्होंने कहा कि सराज में कुछ लोगों को आपदा राहत पैकेज की दूसरी किस्त इसलिए नहीं मिल पाई, क्योंकि प्रभावितों के पास घर बनाने के लिए जमीन ही नहीं बची है.

'मंडी से बाहर स्थानांतरित नहीं किया कॉलेज'

मुख्यमंत्री ने कहा कि थुनाग से बागवानी कॉलेज को मंडी से बाहर स्थानांतरित नहीं किया गया है, बल्कि उसे साथ लगते नाचन विधानसभा क्षेत्र ले जाया गया है. वह भी मंडी जिला का ही हिस्सा है. हालांकि, जहां इस कॉलेज को शिफ्ट किया गया है, वह भी खड्ड के किनारे है और सरकार द्वारा बनाए गए नए नियमों के मुताबिक किसी भी नदी अथवा नाले 100 मीटर के दायरे में निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शेल्टर होम बनाने और इसके लिए पैसे देने को तैयार है, लेकिन जब तक एफसीए और एफआरए कानूनों में संशोधन नहीं किया जाता, तब तक सरकार के लिए कोई भी सरकारी भूमि इस तरह के कार्यों के लिए देना संभव नहीं है. उन्होंने विपक्ष से सहयोग की अपील की और कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर उनके साथ दिल्ली चलें. ताकि केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्री से मुलाकात कर इस तरह की अनुमति हासिल की जा सके. उन्होंने कहा कि जब तक इन कानूनों में संशोधन नहीं हो जाता, तब तक एक बिस्वा वन भूमि लेना भी संभव नहीं है.

हिमाचल प्रदेश में आई भीषण प्राकृतिक आपदा पर प्रदेश विधानसभा में काम रोको प्रस्ताव के माध्यम से सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष ने चर्चा में भाग लिया. विपक्षी दल भाजपा की ओर नियम 67 के तहत लाए गए इस प्रस्ताव को सरकार ने सत्र के पहले ही दिन मंजूर कर लिया और बाकी सभी कामकाज को छोड़कर विपक्ष की मांग के अनुसार इस पर चर्चा शुरू हो गई.

इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार अपनी ही आपदा में फंसी हुई है. ऐसे में वह प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा से कारगर ढंग से नहीं निपट पा रही है. उन्होंने मुख्यमंत्री को सलाह दी कि वह इस आपदा को रूटीन में न लें और राहत और पुनर्वास कार्य युद्धस्तर पर किए जाएं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने भले ही राहत मैनुअल में विशेष राहत पैकेज के लिए संशोधन कर दिया है, लेकिन इस के मुताबिक अभी भी लोगों को राहत नहीं मिली है. ऐसे में विशेष राहत पैकेज का कोई मतलब नहीं रह गया है. उन्होंने कहा कि आपदा के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपदा कहीं भी और कभी भी आ सकती है.

'आपदा के नाम पर भ्रष्टाचार में जुटे नेता और ठेकेदार'

सराज विधानसभा क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदा का उल्लेख करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा, "इस क्षेत्र में 31 लोगों को आपदा में अपनी जान गंवानी पड़ी है. आपदा में बेघर और भूमिहीन हुए लोग कहां रहेंगे, आज यह सबसे बड़ा सवाल है. इस मुद्दे पर तुरंत निर्णय लेना होगा. अकेले सराज विधानसभा क्षेत्र में ही 500 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है. सराज में आपदा आए हुए डेढ़ माह हो चुका है, लेकिन अभी भी सड़कें बहाल नहीं हुई है. इसके विपरीत कांग्रेस नेता और ठेकेदार आपदा के नाम पर भ्रष्टाचार करने में जुटे हुए हैं और भाजपा अथवा स्थानीय लोगों द्वारा अपने खर्चे पर लगाई गई मशीनरी के बिल अपने नाम से बनाने में लगे हैं".

उन्होंने सराज में आई आपदा के लिए महज दो करोड़ रुपए सरकार द्वारा जारी करने पर भी हैरानी जताई. वहीं, नेता प्रतिपक्ष ने थुनाग से बागवानी कॉलेज को बदलने का भी विरोध किया और कहा कि आपदा के नाम पर इस तरह के फैसले लेना सरकार की निम्न सोच है. उन्होंने थुनाग में सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे लोगों पर एफआईआर दर्ज करने की भी निंदा की और कहा कि यह बदले की भावना से लिया गया फैसला है.

'हिमाचल में क्लाइमेट चेंज का कारण हुआ नुकसान'

नियम 67 के तहत ले गए स्थगन प्रस्ताव में चर्चा के दौरान विधायक चंद्रशेखर ने कहा, "हिमाचल में क्लाइमेट चेंज के कारण भारी नुकसान हुआ है. प्रदेश इन दोनों क्लाइमेट चेंज का भारी शिकार हुआ है, जो की एक चिंता का विषय है. प्राकृतिक आपदा आने के कारण सरकार का बहुत सा पैसा नुकसान की भरपाई में खर्च हो रहा है. वहीं, भाजपा विधायक अनिल शर्मा ने कहा कि पूरा प्रदेश आपदा से तरसत है सदन में इसकी चर्चा होनी चाहिए कि आखिर त्रासदी की वजह क्या है".

उन्होंने कहा कि मंडी शहर जिले का हेड क्वार्टर है, लेकिन आज आपदा के बाद मंडी में यह स्थिति है कि अभी भी टैंकरों से पानी की सप्लाई देनी पड़ रही है. वहीं, उन्होंने नाले में राइजिंग मीन बिछाए जाने को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि नाले से पेयजल लाइन बिछाने के कारण भी अधिक नुकसान हो रहा है. इसी तरह से नुकसान को कम करने के लिए सड़क निर्माण के दौरान पहले ड्रेनेज सिस्टम को सुधारना होगा. उन्होंने यह भी कहा कि हम नदी नालों पर कब्जा कर घर बना रहे हैं, इससे भी मानसून सीजन में नुकसान हो रहा है.

'केंद्र ने किया सौतेला व्यवहार'

चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया ने कहा, "आपदा को लेकर केंद्र हिमाचल से सौतेला व्यवहार कर रहा है. उत्तराखंड में आपदा आई तो गृह मंत्री तुरंत प्रभाव से वहां पहुंच गए, लेकिन हिमाचल में आई प्राकृतिक आपदा गृह मंत्री को नजर नहीं आ रही है".

भाजपा विधायक विनोद कुमार ने कहा कि वर्ष 2003 में आई प्राकृतिक आपदा के दौरान प्रदेश सरकार ने विशेष पैकेज का ऐलान किया था, जिसमें घरों को नुकसान होने पर 7 लाख देने की घोषणा की गई थी. लेकिन उसमें पैसा किस तरह मिलेगा, ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई गई थी. वहीं, अब पीड़ित परिवारों को किस्तों में पैसा दिया जा रहा है. उन्होंने सरकार से एक मुफ्त 7 लाख रुपए देने की मांग की.

कांग्रेस विधायक सुरेश कुमार ने कहा कि प्रदेश में 2023 से लगातार बाढ़ और बादल फटने की घटनाएं हो रही है. प्रदेश सरकार ने वर्ष 2023 में भी नुकसान की भरपाई के लिए विशेष पैकेज चलाया था. इसी तरह से वर्ष 2024 में भी सरकार ने अच्छा कार्य किया था. इस बार भी आपदा से निपटने के लिए सरकार तत्परता से कार्य कर रही है.

