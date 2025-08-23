शिमला: हिमाचल प्रदेश में हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए जल शक्ति विभाग द्वारा कई योजनाएं चलाई जाती हैं. इसके लिए विभाग गांवों से लेकर शहरों पर पाइप लाइन बिछाने, पानी के टैंक बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहा है. विधानसभा मानसून सेशन के पांचवें दिन डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, जिनके पास जल शक्ति विभाग भी है ने भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार के सवाल के जवाब में कहा कि पिछले दो सालों में 20 फरवरी, 2025 तक जल शक्ति विभाग में विभिन्न श्रेणियों के ठेकेदारों को 92,619 कार्य आवंटित किए गए हैं. उन्होंने कहा कि इसमें से 74,336 कार्य पूरे हो चुके हैं और 18253 कार्य अभी अधूरे हैं. इन कार्यों पर 6605 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं. जो कार्य पूरे हो चुके हैं, उनके लिए ठेकेदारों को 4 हजार करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है.

हिमाचल में 11,143 ठेकेदार पंजीकृत

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश भर में जल शक्ति विभाग में विभिन्न श्रेणियों के कुल 11,143 ठेकेदार पंजीकृत हैं. इसमें A श्रेणी में 215, B श्रेणी में 293, C श्रेणी में 852 और D श्रेणी में 9,783 ठेकेदार विभिन्न जिलों में पंजीकृत हैं. इसमें सबसे ज्यादा धर्मशाला जोन जिला कांगड़ा में 2174 ठेकेदार पंजीकृत हैं. इसमें A श्रेणी के 14, B श्रेणी के 22, C श्रेणी के 241 और D श्रेणी के 1897 ठेकेदार रजिस्टर्ड है. वहीं, लाहौल-स्पीति में सबसे कम 246 ठेकेदार पंजीकृत हैं. ये सभी D श्रेणी के ठेकेदार हैं.

कहां होता है ठेकेदारों का पंजीकरण ?

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि A और B श्रेणी के ठेकेदारों का पंजीकरण मुख्य अभियन्ता (जोन स्तर) के कार्यालयों में किया जाता है. जबकि C श्रेणी के ठेकेदारों का पंजीकरण अधीक्षण अभियन्ता के कार्यालयों में किया जाता है. वहीं, D श्रेणी के ठेकेदारों का पंजीकरण अधिशाषी अभियन्ता के कार्यालय में किया जाता है.