आखिर कैसे आया मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भारी भरकम बिजली बिल? सीएम ने सदन में दी जानकारी - HIMACHAL MONSOON SESSION 2025

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में भारी भरकम बिजली के बिल आने को लेकर सारी जानकारी सदन के सामने रखी.

Himachal Assembly Monsoon Session 2025
हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र 2025 (Himachal Assembly)
Published : August 22, 2025 at 10:47 AM IST

शिमला: हिमाचल विधानसभा के मानसून सेशन में एक सवाल के जवाब में खुलासा हुआ है कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भारी भरकम बिजली के बिल आए हैं. आलम ये है कि बिजली के ये बिल सीएम और मंत्रियों को लाखों में जारी हुए हैं. दरअसल मानसून सेशन के दूसरे दिन यानी 19 अगस्त को भाजपा विधायक सुधीर शर्मा और कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया ने बिजली सब्सिडी छोड़ो योजना को लेकर सवाल किया था.

ओक ओवर पर ₹3.76 लाख बिजली बिल

इस सवाल के एक हिस्से में सरकार से ये जानकारी मांगी गई की बीते साल जनवरी 2024 से लेकर 20 फरवरी 2025 तक कैबिनेट रैंक वाले नेताओं का बिजली बिल कितना आया है. जिसके जवाब में सदन में ये जानकारी दी गई थी कि प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सरकारी आवास ओक ओवर के बिजली बिल के तौर पर 3.76 लाख रुपए से ज्यादा की रकम चुकाई है.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Himachal Assembly)

आरएस बाली का आया 6 लाख से ज्यादा बिल

दिलचस्प बात ये है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से अधिक बिजली बिल कैबिनेट रैंक प्राप्त एचपीटीडीसी के चेयरमैन आरएस बाली का था. ये रकम 6.78 लाख रुपए से अधिक का था. जो सदन में चर्चा का विषय बन गया. जिस पर एचपीटीडीसी के चेयरमैन आरएस बाली ने गुरुवार को मानसून सेशन के चौथे दिन शून्य काल में इस मामले को उठाते हुए कहा कि बिजली बिल को लेकर सदन में गलत आंकड़े रखे गए हैं. यह एक गंभीर विषय है. उन्होंने कहा कि इसमें ऊपर से नीचे तक जो भी अधिकारी दोषी हैं, उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए. जिसके जवाब में मुख्यमंत्री ने बिजली बिल को लेकर पूरी जानकारी सदन में रखी.

गलती से जारी किए गए बिल

सीएम सुक्खू ने सदन में कहा, "कल एक सवाल के जवाब में मंत्रिमंडल के सदस्यों के बिजली के बिल से संबंधित बात सामने आई. जिस पर रघुवीर बाली मेरे पास आए. इन्होंने कहा कि मेरा जो बिजली बिल दिखाया गया है, वह गलत है तो मैंने अधिकारियों से बात की. उन्होंने कहा कि बिजली बिल PWD देता है. PWD ने पिछले कई सालों का एरिया जोड़कर इसे ठीक किया है, क्योंकि हम जब से बिलों की वेरिफिकेशन कर रहे हैं, इस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं. उस संदर्भ में आरएस बाली के बिजली बिल की राशि गलती से 1 लाख 68 हजार की जगह 6,78,892 दिखाई गई. विभाग के स्तर पर गलती हुई है. जिसे ठीक करके सदन को दिया जाएगा. जितने भी मंत्रियों के सरकारी आवास के बिल हैं. उसका भुगतान PWD करता है. ये बिल बिजली बोर्ड द्वारा दिखाया गया था. इसी संदर्भ में मेरा भी बिजली बिल 3 लाख 76 हजार रुपए का दिखाया गया था. 14 महीने के बिजली बिल जारी किए गए थे यानी कि आर एस बाली का बिजली बिल गलती से 6 लाख 78 हजार का जारी किया गया. जबकि 14 महीने का यह बिल 1 लाख 68 हजार रुपए है. यानी प्रति माह ये बिल 8 से 9 हजार रुपए का होगा."

जानबूझकर गलती की तो लेंगे एक्शन

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बिजली बिलों की जब रेक्टिफिकेशन की गई तो बिजली बोर्ड ने कहा कि वो ओवर सहित बिजली बिल में पिछला एरिया जोड़ा गया. मुख्यमंत्री निवास ओक ओवर का भी 1 जनवरी 2024 से लेकर 2 फरवरी 2025 तक 3 लाख 76 हजार का बिल जारी किया गया. ये थोड़ी करेक्शन थी, जोकि गलती से दिखाई गई. गलती का कारण ये रहा कि यह प्रश्न बिजली बोर्ड से संबंधित था, लेकिन मंत्रियों के सरकारी आवासों के बिजली बिल की पेमेंट PWD करता है. इसको ठीक किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर किसी ने जानबूझकर गलती की है तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे.

