FD के मामले में अरबपति हैं हिमाचल के सरकारी विभाग, अकेले HPPCB की 10 बैंकों में 138 करोड़ से ज्यादा की एफडी - HIMACHAL ASSEMBLY MONSOON SESSION

हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र में सीएम सुक्खू ने बताया कि प्रदेश के कई विभागों की बैंकों में करोड़ों की FD जमा है.

हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र 2025
Himachal Assembly Monsoon session 2025 (Himachal Assembly)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 21, 2025 at 7:31 AM IST

3 Min Read

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी विभाग फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के मामले में किसी अरबपति से कम नहीं है. राज्य के कई विभागों, निगमों और बोर्डों ने बैंकों में सैकड़ों करोड़ की FD करके पैसे को सुरक्षित जमा कर रखा है. जिनसे उन्हें ब्याज के रूप में मोटी आय हो रही है. इस सूची में सबसे ऊपर नाम हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HPPCB) का है. जिसने अकेले 10 बैंकों में 138 करोड़ से अधिक की 17 FD करा रखी है.

ये FD होने वाली हैं मेच्योर

इसमें हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सबसे बड़ी FD हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक कसुम्पटी में 27.66 करोड़ की कराई है. ये FD अगले साल 23 जनवरी 2026 में मेच्योर होगी. जिसका पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को 2.27 करोड़ का ब्याज मिलेगा. इसी तरह से हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पंजाब एंड सिंध बैंक में भी 18.40 करोड़ की FD है. जो अगले महीने 21 सितंबर 2025 को मेच्योर होने जा रही है. जिस पर बोर्ड को 1.49 करोड़ का ब्याज मिलेगा.

इन विभागों की भी हैं कई FD

इसी तरह से भाषा एवं संस्कृति विभाग की भी हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कसुम्पटी में 8 करोड़ और 3 करोड़ की दो FD खोल रखी है. इसके अलावा कृषि, उद्योग, आयुष उद्यान विभाग, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन, नगर एवं ग्राम योजना, हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, निदेशालय महिला एवं बाल विकास सहित अन्य विभागों, निगमों और बोर्डों की बैंकों में कई FD हैं. हिमाचल विधानसभा में मानसून सेशन के तीसरे दिन शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया की ओर से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से सदन में ये जानकारी दी गई.

सीएम ने सदन में कही ये बात

वहीं, सीएम सुक्खू ने अनुपूरक सवाल के जवाब में कहा कि मुझे खुशी है कि तकरीबन जो 500 करोड़ हमारी ट्रेजरी में बैंकों के ब्याज का जो पैसा पड़ा था, उसको हमने लिया है, जिसकी मीटिंग हमने अप्रैल और मई महीने में की थी. उन्होंने कहा कि कई FD ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाती है, लेकिन विभागों के कई ऐसे अकाउंट भी है जो 1982, 83, 84 व 85 से चले हुए हैं. वे नॉन ऑपरेटिव हैं. अब पहले से बैंकों के पास जो पैसा पड़ा है उसको लेकर बातचीत करने पर यह समस्या आई है कि इन अकाउंट को पहले ऑपरेटिव करना पड़ेगा. इसके लिए अब पहले विभागों के सचिव उसमें पैसा जमा कराए तब उस पैसे को हम क्लेम कर सकते हैं.

सीएम सुक्खू ने कहा कि मैंने विभागों को यह भी दिशा निर्देश दिए हैं कि जो अकाउंट नॉन ऑपरेटिव हैं, उन बैंकों में अकाउंट को ऑपरेटिव कर पैसा हमको मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि वैसे तो यह होता है कि जो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट देता है, उस बैंक में हम FD कराते हैं, लेकिन कई जगह ऐसी भी शिकायतें आई है जहां उसमें कम रेट ऑफ इंटरेस्ट थे, इसलिए उन बैंकों में पैसा जमा करने पर ब्याज भी कम मिला है. सीएम ने कहा कि मेरा मानना यह है कि निश्चित तौर पर सब चीजों का ख्याल रखा जाना चाहिए.

