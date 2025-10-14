ETV Bharat / state

बागवानी पर मौसम की मार! बारिश से 22.17 करोड़ का नुकसान , 35 लाख पेटियों पर सिमटा सेब उत्पादन

"मौसम का फसल के उत्पादन में अहम रोल रहता है. बागवान अच्छी फसल लेने के लिए अपने बगीचों में बताए गए शेड्यूल के अनुसार दवाइयों का छिड़काव करें. साथ ही पानी की निकासी की उचित व्यवस्था रखें. इससे फसल पर बुरा असर नहीं पड़ता है." - डॉ. भूपेंद्र ठाकुर, सहायक निदेशक, डॉ. वाईएस परमार वानिकी एवं बागवानी विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र बजौरा

कुल्लू जिले में अब तक जिलेभर से करीब 35 लाख से ज्यादा सेब की पेटियों का उत्पादन हुआ है. हालांकि बागवानी विभाग ने कुल्लू जिले में इस साल 65 लाख सेब पेटियों के उत्पादन का अनुमान लगाया था. इससे पहले साल 2024 में जिले में महज 40 लाख पेटियां सेब का उत्पादन हुआ था. ऐसे में इस साल बीते साल के मुकाबले 25 लाख ज्यादा सेब की पेटियां होने का अनुमान था. इस साल सेब के पेड़ों में फ्लावरिंग और सेटिंग बेहतर होने के बाद बागवानों को उम्मीद थी कि इस बार पैदावार अच्छी होगी, लेकिन जून के दूसरे पखवाड़े में शुरू हुआ बारिश का क्रम करीब सितंबर के दूसरे सप्ताह तक जारी रहा. घाटी में हुई ज्यादा बारिश ने सेब की लाली को काला कर दिया. जिस कारण इस साल सब्जी मंडियों में बागवानों को सेब के दाम काफी कम मिले.

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में इस साल खराब मौसम ने बागवानों के सपनों पर पानी फेर दिया है. इस साल बरसात के साथ आई आपदा ने किसानों-बागवानों का खासा नुकसान किया है. बात करें कुल्लू जिले की तो अभी तक जिले में विभिन्न इलाकों में सेब की 35 लाख पेटियों का उत्पादन हुआ है. हालांकि बागवानी विभाग द्वारा इस बार 65 लाख सेब की पेटियों का लक्ष्य रखा गया था. मगर खराब मौसम ने इस बार सेब की फसल को बर्बाद कर दिया है. जिसके चलते इस साल सेब की पेटियों का ये आंकड़ा अभी तक 35 लाख पर टिका हुआ है. हालांकि अभी बागवानी सीजन अभी कुछ दिनों तक शेष है. ऐसे में अभी उत्पादन बढ़ सकता है, लेकिन अब तक सेब के उत्पादन को देखते हुए इस साल 40 लाख सेब की पेटी उत्पादन पूरा होने पर भी संशय बना हुआ है.

बागवानी विभाग को 22.17 करोड़ का नुकसान

बागवानी विभाग से मिली जानकारी के अनुसार साल 2025 की आपदा में जिले की 235 पंचायतों में से 90 पंचायतों में भारी नुकसान हुआ है. जिसमें बागवानी विभाग को 22.17 करोड़ का नुकसान हुआ है. जिला कुल्लू में भारी बारिश के कारण बागवानी का 3758 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है और कुल 17,279 से अधिक बागवान आपदा में प्रभावित हुए हैं.

कुल्लू में सेब उत्पादन पर बरसात की मार (ETV Bharat)

बंजार घाटी के बागवान राजकुमार, योगराज नेगी, परस राम का कहना है, "बरसात के चलते घाटी की सड़कें 2 महीने से भी ज्यादा समय तक बंद रही. इसके अलावा भारी बारिश के चलते सेब के बगीचे भी खराब हो गए. ऐसे में जो सेब की फसल बच भी गई, उसे बाजार में उचित दाम नहीं मिल पाए. हमने जब एक जीप सेब की सब्जी मंडी के लिए भेजी तो उसका किराया काटकर हमें सिर्फ 2200 रुपए की ही कमाई हुई. इस घाटे को देखते हुए कई बागवानों ने अपनी सेब की फसल बगीचों से ही नहीं उतारी, क्योंकि सेब के सही दाम न मिलने के चलते उनका खर्च भी पूरा नहीं हो पा रहा था."

सब्जी मंडी में पहुंच रही सेबों की पेटियां (ETV Bharat)

इन सब्जी मंडियों में पहुंची इतनी सेब पेटियां

जिला कुल्लू के विभिन्न उपमंडल में कृषि एवं उपज विपणन समिति द्वारा 9 सब्जी मंडी स्थापित की गई है. अभी तक सबसे ज्यादा सेब बंदरोल सब्जी मंडी में आया है. एपीएमसी से मिली जानकारी के अनुसार भुंतर सब्जी मंडी में 12,8710 सेब, बंजार सब्जी मंडी में 23,470 सेब, खेगसू में 5,25,525 सेब, बंदरोल में 7,26,147 सेब, शाट में 14,595 सेब, कुल्लू में 220 सेब, पतलीकुहल में 5,31,330 सेब, चौरी बिहाल में 14,960 सेब और निरमंड में 25,370 सेब की पेटियां पहुंची है.

"जिला कुल्लू की कुछ सब्जी मंडी में अभी भी बागवान अपना सेब ला रहे हैं और उझी घाटी की बंदरोल सब्जी मंडी को भी प्राथमिकता दे रहे हैं. जिले की दूसरी सब्जी मंडियों में भी सेब पहुंच रहा है, लेकिन बंदरोल मंडी किसानों-बागवानों की पसंदीदा सब्जी मंडी बनकर उभरी है. अब कुछ दिनों तक सेब का सीजन जारी है." - राम सिंह मियां, अध्यक्ष, एपीएमसी कुल्लू एवं लाहौल-स्पीति

बागवानों को सब्जी मंडी में नहीं मिल रहे सही दाम (ETV Bharat)

2024 में APMC को हुई थी इतनी कमाई

वहीं, बात करें साल 2024 की तो एपीएमसी को सब्जी मंडियों से अच्छी-खासी कमाई हुई थी. सब्जी मंडी और अन्य स्रोतों से 8 करोड़ 47 लाख 16 हजार 150 रुपये का राजस्व मिला था. इस बार भी एपीएमसी को अच्छा-खासा राजस्व जुटने की उम्मीद है. पिछली बार भी बंदरोल सब्जी मंडी में सेब की सबसे अधिक पेटियां पहुंची थीं. इससे एपीएमसी को 2 करोड़ 14 लाख 25 हजार 650 का राजस्व मिला था. दूसरे नंबर पर भुंतर सब्जी मंडी रही थी. इसने भी 1 करोड़ 78 लाख का राजस्व दिया था. तीसरे नंबर पर रही पतलीकूहल मंडी से 1 करोड़ 36 लाख राजस्व मिला था.