ETV Bharat / state

सोलन में शादी समारोह में जा रही बस पलटी, 25 लोग घायल

हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में एक बस सड़क पर पलट गई. हादसे में 25 लोगों के घायल होने की खबर है.

सोलन में दर्दनाक हादसा
सोलन में दर्दनाक हादसा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 13, 2025 at 4:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सोलन: हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के लुहारघाट के समीप जोबी गांव में आज एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. यहां एक प्राइवेट बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई, जिसमें करीब 30 से 35 लोग सवार थे. हादसे में लगभग 25 लोग घायल हुए हैं. बस में सवार सभी लोग एक शादी समारोह में मिलने के लिए जा रहे थे.

बताया जा रहा है कि बस जैसे ही जोबी गांव के पास पहुंची तो चालक का वाहन पर नियंत्रण खो गया और बस पलट गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और पुलिस को सूचना दी. सभी घायलों को एम्स बिलासपुर रेफर किया जा रहा है, जहां उनका इलाज चल रहा है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हादसे के सही कारणों का पता लगाया जा रहा है.

गौरतलब है पिछले दिनों बिलासपुर में हुए बस हादसे में 16 लोगों की जान चली गई थी. दरअसल, 7 अक्टूबर की रात को बिलासपुर में पहाड़ी से हुए लैंडस्लाइड का मलबा एक निजी बस के ऊपर आ गिरा. जिसमें बस सवार 16 की मौत हो गई थी. मृतकों में 9 पुरुष, 4 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल थे. वहीं, 2 बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया था.

वहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए एडीसी बिलासपुर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जो बिलासपुर बस हादसे के कारणों की जांच कर रही है. इस समिति को 10 दिनों में जांच रिपोर्ट देने को कहा गया है.

ये भी पढ़ें: बिलासपुर बस हादसे की जांच के लिए समिति गठित, 10 दिनों में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश

For All Latest Updates

TAGGED:

SOLAN BUS ACCIDENTBUS FELL INTO DITCHSEVERALS INJURED IN ACCIDENTSOLAN ROAD ACCIDENTHIMACHAL BUS ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

क्या हर सिरदर्द होता है माइग्रेन, क्यों बढ़ रहा युवाओं में Migraine का खतरा? जानें इसके लक्षण और बचाव के उपाय

बच्चों को कफ सिरप देते समय किन बातों का रखना चाहिए ध्यान, जानलेवा बन सकती है ये गलती

ई-मेल और WhatsApp के युग में भी जिंदा है डाक का सफर, जानिए आज भी कितने जरूरी हैं 'डाकिया बाबू'

हिमाचल में इस बार टूट जाएगा MIS के तहत सेब खरीद का ये रिकॉर्ड, अब तक HPMC ने खरीदा इतना हजार मीट्रिक टन एप्पल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.