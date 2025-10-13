ETV Bharat / state

सोलन में शादी समारोह में जा रही बस पलटी, 25 लोग घायल

सोलन: हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के लुहारघाट के समीप जोबी गांव में आज एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. यहां एक प्राइवेट बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई, जिसमें करीब 30 से 35 लोग सवार थे. हादसे में लगभग 25 लोग घायल हुए हैं. बस में सवार सभी लोग एक शादी समारोह में मिलने के लिए जा रहे थे.

बताया जा रहा है कि बस जैसे ही जोबी गांव के पास पहुंची तो चालक का वाहन पर नियंत्रण खो गया और बस पलट गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और पुलिस को सूचना दी. सभी घायलों को एम्स बिलासपुर रेफर किया जा रहा है, जहां उनका इलाज चल रहा है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हादसे के सही कारणों का पता लगाया जा रहा है.

गौरतलब है पिछले दिनों बिलासपुर में हुए बस हादसे में 16 लोगों की जान चली गई थी. दरअसल, 7 अक्टूबर की रात को बिलासपुर में पहाड़ी से हुए लैंडस्लाइड का मलबा एक निजी बस के ऊपर आ गिरा. जिसमें बस सवार 16 की मौत हो गई थी. मृतकों में 9 पुरुष, 4 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल थे. वहीं, 2 बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया था.