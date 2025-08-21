ETV Bharat / state

बारां क्षेत्र में भारी बारिश के कारण बंद हुआ नेशनल हाईवे 27, परीक्षा देने से चूके कॉलेज छात्र - HEAVY RAIN IN BARAN

बारां जिले के केलवाड़ा में भारी बारिश के कारण रास्ते बंद रहे. कॉलेज छात्र परीक्षा देने केंद्र तक नहीं पहुंच सके.

Heavy Rain In Baran
हाईवे पर भर रहा पानी (ETV Bharat Baran)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 21, 2025 at 5:33 PM IST

2 Min Read

बारां: जिले के केलवाड़ा सहित कई इलाकों में गुरुवार को भारी बारिश हुई. इस कारण केलवाड़ा की ऊनी नदी में पानी का स्तर बढ़ गया. यह पानी नेशनल हाईवे 27 पर आ गया. इसके चलते हाईवे कई घंटों तक बंद रहा. बारिश के दौरान यह हाईवे लगभग तीन से चार बार बंद हो चुका है. वहीं, मध्यप्रदेश से राजस्थान होकर गुजरने वाला स्टेट हाईवे भी भारी बारिश के कारण बंद है. इधर, केलवाड़ा के राजकीय कॉलेज में गुरुवार को सेमेस्टर परीक्षा थी, लेकिन भारी बारिश के चलते कई विद्यार्थी परीक्षा देने नहीं पहुंच सके.

केलवाड़ा थाना अधिकारी मानसिंह मीणा ने बताया कि तेज बारिश के कारण नेशनल हाईवे 27 पर सुबह नौ बजे पानी चढ़ आया. इसके चलते हाईवे दोपहर 1:15 बजे तक बंद रहा. करीब चार घंटे तक यह रास्ता अवरुद्ध रहा. यह पानी आस-पास के गांवों के खेतों से इकट्ठा होकर नेशनल हाईवे पर आ जाता है, जिससे हाईवे पर पानी भर जाता है. एहतियातन तौर पर हाईवे को बंद किया गया.

Heavy Rain In Baran
सड़क पर पानी भरने से फंसी रोडवेज (ETV Bharat Baran)

पढ़ें: जोधपुर में तीन सप्ताह बाद हुई झमाझम बारिश, सड़कें हुई पानी-पानी

इसी तरह, मध्य प्रदेश के गुना से श्योपुर जाने वाले स्टेट हाईवे पर सीताबाड़ी के नजदीक भैसासुर नदी में भी पानी का स्तर बढ़ गया है. इसके चलते सुबह से ही यह रास्ता बंद है. इस मार्ग पर एहतियातन पुलिस की तैनाती भी कर दी गई है, ताकि लोग वहां से न निकलें.

बच्चों का हिंदी साहित्य का पेपर था. कुछ बच्चों ने फोन पर सूचना दी है कि भारी बारिश के कारण रास्ते बंद है. वे परीक्षा में नहीं आ पाएंगे. कुछ छात्र परीक्षा समाप्त होने के बाद ही परीक्षा केंद्र पर पहुंच सके. ऐसे करीब आधा दर्जन से ज्यादा छात्र थे. छात्रों के सेमेस्टर एग्जाम चल रहे हैं. बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा. इसमें उनकी बैक लगेगी, जिसे वे अगले सेमेस्टर में परीक्षा देकर क्लियर कर लेंगे.

-विजय मीरचंदानी, प्रिंसिपल, केलवाड़ा कॉलेज

सेमेस्टर परीक्षा से वंचित रहे छात्र: इन रास्तों के बंद होने के कारण ग्रेजुएशन कोर्स के सेमेस्टर परीक्षा देने जा रहे सैकड़ों छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हो सके. ये परीक्षार्थी आस-पास के गांवों से बस और अन्य वाहनों द्वारा केलवाड़ा परीक्षा देने जा रहे थे, लेकिन रास्ता बंद होने के कारण नहीं पहुंच पाए.

