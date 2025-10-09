ETV Bharat / state

दिल्ली हाईवे पर कैमरों से वाहनों की निगरानी, अजमेर हाईवे पर लागू होगा लेन सिस्टम, नियम तोड़ने पर कटेगा चालान

समझाइश करते पुलिसकर्मी ( ETV Bharat Jaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : October 9, 2025 at 1:49 PM IST 6 Min Read

जयपुर: जयपुर-अजमेर हाईवे पर हादसों पर लगाम लगाने के लिए अब इस रूट पर दूदू इलाके में भी लेन ड्राइविंग अनुशासन सिस्टम लागू किया जाएगा. तय लेन से अलग गाड़ी चलाने पर जुर्माना वसूला जाएगा. राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर चंदवाजी से शाहजहांपुर तक 125 किमी की दूरी पर लेन ड्राइविंग अनुशासन प्रायोगिक तौर पर लागू किया गया है. जिसके सकारात्मक नतीजे सामने आने पर जयपुर-अजमेर हाईवे पर भी यह व्यवस्था लागू की जाएगी. यह जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश की पहल है और इसे पूरे प्रदेश में हाईवे पर लागू करने की भी कवायद चल रही है. आईटीएमएस कैमरों से निगरानी: डीजी (ट्रैफिक) अनिल पालीवाल का कहना है कि लेन ड्राइविंग अनुशासन सिस्टम को आगामी दिनों में प्रदेश में सभी हाईवे पर लागू करने की कवायद चल रही है. आईजी राहुल प्रकाश का कहना है कि जयपुर-दिल्ली हाईवे पर लेन सिस्टम की इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) कैमरों से निगरानी होगी. नियम तोड़ने वालों का चालान काटा जाएगा. उनका कहना है कि इस मुहिम के तहत अवैध कट को भी बंद करवाया गया है. इसके साथ ही गोवंश को भी रिफ्लेक्टर बेल्ट पहनाई जा रही है. चालकों को जागरूक करने के लिए पोस्टर और बैनर भी लगवाए गए हैं. पढ़ें: राजधानी में लगे ITMS कैमरे हुए खराब, नहीं जनरेट हो रहे ऑटोमेटिक चालान 125 किमी इलाके में प्रायोगिक तौर पर लेन सिस्टम: जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश का कहना है कि डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर चंदवाजी से शाहजहांपुर तक 125 किलोमीटर के दायरे में लेन ड्राइविंग अनुशासन सिस्टम प्रायोगिक तौर पर लागू किया गया. इसका सकारात्मक असर देखने को मिला. करीब 80-90 फीसदी भारी वाहन इस सिस्टम की पालना करते हुए तीसरी पंक्ति में चल रहे हैं. ओवरटेक करते समय भारी वाहन दूसरी पंक्ति में चल सकते हैं. इस सिस्टम का असर यह है कि पहली पंक्ति ज्यादातर खाली मिलती है. जहां छोटी गाड़ियां चलती हैं. पढ़ें: जयपुर ट्रैफिक पुलिस लेगी आईटीएमएस की मदद, सड़क हादसों पर लगेगी लगाम कम हुआ ट्रैवल टाइम, जाम भी कम: उनका कहना है कि लेन ड्राइविंग अनुशासन लागू होने के बाद ट्रैवल टाइम कम हुआ है. जाम लगने के हालात भी कम हुए हैं. उन्होंने बताया कि इस सिस्टम का हादसों की संख्या, मौत के आंकड़े और घायलों की संख्या पर कितना असर पड़ा है. इसका भी अध्ययन किया जाएगा. उन्होंने बताया कि जयपुर-अजमेर हाईवे स्थित दूदू क्षेत्र में भी इसे लेकर जागरूकता अभियान शुरू किया गया है. चरणबद्ध रूप से इसे अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा. इससे भारी वाहन चालकों की आदत में यह आए जाएगा कि उन्हें अपनी निर्धारित पंक्ति में ही चलना है. इसके बाद अपने आप इसकी सभी जगह पालना होने लगेगी.