दिल्ली हाईवे पर कैमरों से वाहनों की निगरानी, अजमेर हाईवे पर लागू होगा लेन सिस्टम, नियम तोड़ने पर कटेगा चालान

दिल्ली हाईवे पर कैमरों से वाहनों की निगरानी, अजमेर हाईवे पर लागू होगा लेन सिस्टम, नियम तोड़ने पर कटेगा चालान
जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश की पहल के बाद अब लेन ड्राइविंग सिस्टम पूरे प्रदेश में लागू करने की कवायद शुरू हो गई है.
Published : October 9, 2025 at 1:49 PM IST
जयपुर: जयपुर-अजमेर हाईवे पर हादसों पर लगाम लगाने के लिए अब इस रूट पर दूदू इलाके में भी लेन ड्राइविंग अनुशासन सिस्टम लागू किया जाएगा. तय लेन से अलग गाड़ी चलाने पर जुर्माना वसूला जाएगा. राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर चंदवाजी से शाहजहांपुर तक 125 किमी की दूरी पर लेन ड्राइविंग अनुशासन प्रायोगिक तौर पर लागू किया गया है. जिसके सकारात्मक नतीजे सामने आने पर जयपुर-अजमेर हाईवे पर भी यह व्यवस्था लागू की जाएगी. यह जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश की पहल है और इसे पूरे प्रदेश में हाईवे पर लागू करने की भी कवायद चल रही है.
आईटीएमएस कैमरों से निगरानी: डीजी (ट्रैफिक) अनिल पालीवाल का कहना है कि लेन ड्राइविंग अनुशासन सिस्टम को आगामी दिनों में प्रदेश में सभी हाईवे पर लागू करने की कवायद चल रही है. आईजी राहुल प्रकाश का कहना है कि जयपुर-दिल्ली हाईवे पर लेन सिस्टम की इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) कैमरों से निगरानी होगी. नियम तोड़ने वालों का चालान काटा जाएगा. उनका कहना है कि इस मुहिम के तहत अवैध कट को भी बंद करवाया गया है. इसके साथ ही गोवंश को भी रिफ्लेक्टर बेल्ट पहनाई जा रही है. चालकों को जागरूक करने के लिए पोस्टर और बैनर भी लगवाए गए हैं.
पढ़ें: राजधानी में लगे ITMS कैमरे हुए खराब, नहीं जनरेट हो रहे ऑटोमेटिक चालान
125 किमी इलाके में प्रायोगिक तौर पर लेन सिस्टम: जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश का कहना है कि डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर चंदवाजी से शाहजहांपुर तक 125 किलोमीटर के दायरे में लेन ड्राइविंग अनुशासन सिस्टम प्रायोगिक तौर पर लागू किया गया. इसका सकारात्मक असर देखने को मिला. करीब 80-90 फीसदी भारी वाहन इस सिस्टम की पालना करते हुए तीसरी पंक्ति में चल रहे हैं. ओवरटेक करते समय भारी वाहन दूसरी पंक्ति में चल सकते हैं. इस सिस्टम का असर यह है कि पहली पंक्ति ज्यादातर खाली मिलती है. जहां छोटी गाड़ियां चलती हैं.
पढ़ें: जयपुर ट्रैफिक पुलिस लेगी आईटीएमएस की मदद, सड़क हादसों पर लगेगी लगाम
कम हुआ ट्रैवल टाइम, जाम भी कम: उनका कहना है कि लेन ड्राइविंग अनुशासन लागू होने के बाद ट्रैवल टाइम कम हुआ है. जाम लगने के हालात भी कम हुए हैं. उन्होंने बताया कि इस सिस्टम का हादसों की संख्या, मौत के आंकड़े और घायलों की संख्या पर कितना असर पड़ा है. इसका भी अध्ययन किया जाएगा. उन्होंने बताया कि जयपुर-अजमेर हाईवे स्थित दूदू क्षेत्र में भी इसे लेकर जागरूकता अभियान शुरू किया गया है. चरणबद्ध रूप से इसे अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा. इससे भारी वाहन चालकों की आदत में यह आए जाएगा कि उन्हें अपनी निर्धारित पंक्ति में ही चलना है. इसके बाद अपने आप इसकी सभी जगह पालना होने लगेगी.
पढ़ें: अब तेज रफ्तार और बिना वेध दस्तावेजों के वाहनों का कटेगा ऑटोमेटिक चालान, वाहनों में लगाए गए VLTS
नियम तोड़ने वालों पर पांच करोड़ के चालान: उनका कहना है कि जहां भी यह व्यवस्था लागू की जा रही है. वहां शुरू में दस दिन तक वाहन चालकों से समझाइश कर उन्हें जागरूक किया जा रहा है. ट्रांसपोर्टर्स और बस ऑपरेटर्स से भी समझाइश की गई है. बैनर पोस्टर के साथ ही ढाबों पर भी ट्रक चालकों से समझाइश की गई है. इसके साथ ही सड़क पर मार्किंग की गई और एनएचएआई का भी सहयोग लिया गया. समझाइश पूरी करने के बाद ही चालान करने की कार्रवाई शुरू की गई है. लेन सिस्टम के उल्लंघन पर अब तक करीब पांच करोड़ रुपए के चालान किए जा चुके हैं.
12 पॉइंट्स पर लगेंगे आईटीएमएस कैमरे: वे बताते हैं कि चंदवाजी से शाहजहांपुर तक आईटीएमएस भी शुरू कर दिया गया है. जिससे आने वाले दिनों में आईटीएमएस के जरिए ही चालान होने लगेंगे. उनका कहना है कि वाहनों की निगरानी के लिए जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर 165 किलोमीटर के दायरे में 12 जगह आईटीएमएस कैमरे भी लगाए जा रहे हैं. कुछ जगहों पर कैमरे लग गए हैं. बाकि जगहों पर भी कैमरे लगाए जाएंगे. वाहनों का मैक, रंग, स्पीड और नंबर प्लेट इन कैमरों में रिकॉर्ड होंगे. लेन तोड़ने या ओवरस्पीडिंग पर कैमरे में वाहन की डिटेल रिकॉर्ड होगी और कंट्रोल रूम पर अलर्ट आ जाएगा और चालान काटने की कार्रवाई होगी.
कैमरों में हाईवे की हर लेन होगी कवर: उन्होंने बताया कि पहले चरण में शाहजहांपुर से दौलतपुरा तक 12 थाना इलाकों में 12 जगहों पर आईटीएमएस कैमरे लगेंगे. हर पॉइंट पर कैमरे का एंगल इस तरह होगा कि हाईवे की सभी लेन कवर होगी. रिकॉर्डिंग के लिए अलग से कंट्रोल रूम बनेगा. उनका कहना है कि इन पॉइंट्स पर लगे कैमरों से बचकर निकलने का प्रयास करने वालों के लिए चार मोबाइल वैन में भी आईटीएमएस कैमरा लगाएंगे. यह वैन हर दिन अलग-अलग लोकेशन पर तैनात होगी.
12 थानों की पुलिस को कार्रवाई का जिम्मा: पहले चरण में शाहजहांपुर, नीमराणा, बहरोड़, पनियाला, कोटपूतली, सरूंड, प्रागपुरा, भाबरू, शाहपुरा, मनोहरपुरा, चंदवाजी और दौलतपुरा में कैमरे लगाए जाएंगे. उन्होंने बताया कि हाईवे पर गश्त के साथ ही निगरानी के लिए विशेष टीमें लगाई गई. इंटरसेप्टर वाहन के साथ ही कैमरायुक्त मोबाइल यूनिट और बाइक तैनात की गई हैं. इस क्षेत्र में आने वाले 12 थानों को कार्रवाई का जिम्मा दिया गया.
किस वाहन के लिए कौनसी लेन निर्धारित:
- भारी वाहन मीडियन से बायीं तरफ तीसरी लेन में चलेंगे. ऐसे वाहन दूसरी लेन में ओवरटेक कर सकेंगे.
- हल्के वाहन मीडियन से बायीं तरफ दूसरी लेन में चलेंगे. ऐसे वाहन पहली लेन में ओवरटेक कर सकेंगे.
- इसी तरह तेज गति वाले हल्के वाहन और इमरजेंसी वाहन मीडियन से बायीं तरफ पहली लेन में चलेंगे.
- गलत लेन में चलने पर 500 रुपए से 2000 रुपए तक जुर्माना होगा.
- ओवरस्पीडिंग पर एक हजार रुपए का जुर्माना होगा. लाइसेंस भी अयोग्य करवाया जा सकता है.
- कमर्शियल वाहन द्वारा परमिट की शर्तों के उल्लंघन पर दस हजार रुपए का जुर्माना लगेगा.
- नो पार्किंग में वाहन खड़े पाए जाने पर 200 रुपए का जुर्माना लगेगा.
- दो बार से ज्यादा चालान होने पर लाइसेंस रद्द हो सकता है.
- ओवरटेक करने के बाद वाहन को अपनी निर्धारित लेन में वापस आना होगा.
- हाईवे पर कहीं भी वाहन पार्क करना प्रतिबंधित है और जुर्माना वसूला जाएगा.