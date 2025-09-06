हिमाचल में अब तक हुई 942.9 मिलीमीटर बारिश, पिछले 22 साल के मानसून सीजन में सबसे अधिक रेनफॉल

ETV Bharat / state

जिला के हिसाब से हुई बारिश के आंकड़े को देखें तो बिलासपुर में 1276.1 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है. ये आंकड़ा सामान्य से 77 फीसदी अधिक है. इसी तरह से चंबा जिला में 1021.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जो सामान्य से 35 फीसदी अधिक है. हमीरपुर जिला में 1330.1 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है. बारिश का ये आंकड़ा सामान्य से 51 फीसदी अधिक है. कांगड़ा जिला में 1691.3 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 16 फीसदी अधिक है. किन्नौर जिला में 281.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है. बारिश का ये आंकड़ा सामान्य से 41 फीसदी अधिक है. वहीं, कुल्लू जिला में 1020.5 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 117 फीसदी अधिक है.

प्रदेश में मानसून अपनी सामान्य अवधि पूरी करने के साथ विदाई की तरफ बढ़ रहा है. प्रदेश में 30 सितंबर के आसपास मानसून की विदाई हो जाती है. ऐसे में आने वाले दिनों में बादलों की सक्रियता धीरे धीरे कम हो सकती है. वहीं, अगर इस बार मानसून सीजन में हुई बारिश के आंकड़ों पर गौर करें तो प्रदेश में 5 सितंबर तक 942.9 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है. जो सामान्य से 47 फीसदी अधिक है. इस अवधि में सामान्य बारिश का आंकड़ा 643.3 मिलीमीटर बारिश का है.

इसी तरह से इस बार के मानसून सीजन में पहाड़ी ढलानों और नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों के लिए चिंता की लकीरें भी गहरी की हैं. भारी वर्षा ने प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य को और निखार दिया है, लेकिन इसके साथ ही भूस्खलन, सड़क अवरुद्ध होने और जलस्तर बढ़ने जैसी बड़ी चुनौतियां भी लोगों के सामने खड़ी हो गई. प्रदेश में अभी बारिश का दौर थमा नहीं है. ऐसे में मानसून का रुख आने वाले दिनों में और नए आंकड़े की तरफ बढ़ने का इशारा कर रहा है.

शिमला: हिमाचल इस बार मानसून की झड़ी में लगातार भीग रहा है. प्रदेश में अब तक 942.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है, जो पिछले 22 सालों में किसी भी मानसून सीजन में होने वाली सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है. छोटे पहाड़ी राज्य में लगातार बरस रहे बादल न सिर्फ मौसम का मिज़ाज बदल रहे हैं, बल्कि आंकड़ों के पन्नों पर भी नया कीर्तिमान दर्ज कर रहे हैं. मानसून सीजन में होने वाली अच्छी बारिश जहां किसानों और बागवानों के चेहरों पर उम्मीद की चमक लाती है. वहीं, इस कई कई दिनों तक जारी रही मूसलाधार बारिश ने फसलों को बर्बाद कर दिया है.

हिमाचल में 1 जून से 5 सितंबर तक बारिश के आंकड़े (ETV Bharat GFX)

इसी तरह से लाहौल स्पीति में 280.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. ये सामान्य से 11 फीसदी कम है. मंडी जिले में 1680.2 मिलीमीटर बारिश हुई है. ये आंकड़ा सामान्य से 70 फीसदी अधिक है. इसके अलावा मानसून सीजन में अब तक शिमला जिला में 1157.4 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 113 फीसदी अधिक है. इसी तरह से सिरमौर जिला में 1545 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. ये आंकड़ा सामान्य से 47 फीसदी अधिक है. सोलन जिला में 1359.8 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 78 फीसदी अधिक है. वहीं, ऊना जिला में 1475.1 मिलीमीटर बारिश हुई है. ये बारिश सामान्य से 73 फीसदी अधिक दर्ज की गई है.

हिमाचल में 22 सालों में मानसून सीजन में कब कितनी हुई बारिश?

हिमाचल में पिछले 21 सालों के मानसून सीजन में हुई बारिश के आंकड़े पर गौर करें तो साल 2004 में 423.0 मिलीमीटर बारिश हुई. यह सामान्य से 45 फीसदी कम थी. वर्ष 2005 में 568.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. यह सामान्य से 26.5 फीसदी कम थी. वर्ष 2006 में मानसून सीजन में बारिश का आंकड़ा 579.5 मिलीलीटर रहा, जो सामान्य से 25.1 फीसदी कम रहा. इसी तरह से वर्ष 2007 में प्रदेश में 495.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई. यह आंकड़ा सामान्य से 35.9 मिलीमीटर कम रहा.

मानसून सीजन में किस साल कितनी बारिश हुई? (ETV Bharat GFX)

वर्ष 2008 के मानसून सीजन में 735.4 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 5 फीसदी अधिक रही. वर्ष 2009 में 507.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. बारिश का ये आंकड़ा सामान्य से 34.4 फीसदी कम रहा. वर्ष 2010 में मानसून सीजन में 888.5 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 10.6 मिलीमीटर अधिक दर्ज की गई. वर्ष 2011 में 730.3 मिलीमीटर बारिश हुई, यह सामान्य से 9.1 मिलीमीटर कम रिकॉर्ड की गई. वर्ष 2012 में मानसून सीजन में 701.8 मिलीमीटर बारिश हुई. ये आंकड़ा सामान्य से 15 फीसदी कम रहा.

वहीं, वर्ष 2013 के मानसून सीजन में 776.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 7.9 फीसदी अधिक रही. वर्ष 2014 में 522.2 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 31.6 मिलीमीटर कम दर्ज की गई. इसी तरह से 2015 में 638.2 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जो सामान्य से 16.4 फीसदी कम थी. इसके अलावा वर्ष 2016 के मानसून सीजन के दौरान 623.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी, बारिश का ये आंकड़ा सामान्य से 18.3 फीसदी कम रहा. साल 2017 में 717.2 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 6.1 फीसदी कम रिकॉर्ड की गई.

साल 2018 में 927.0 मिलीमीटर बारिश हुई, ये सामान्य से 21.4 फीसदी अधिक दर्ज की गई. इसी तरह से साल 2019 में 686.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 10 फीसदी कम रही. साल 2020 में मानसून सीजन के दौरान 567.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, ये बारिश सामान्य से 25.4 फीसदी कम थी. ऐसे ही साल 2021 में 688.6 मिलीमीटर बारिश हुई, जोकि सामान्य से 9.8 फीसदी कम दर्ज की गई.

हिमाचल में मानसून के मौसम में सबसे अधिक वर्षा (ETV Bharat)

प्रदेश में साल 2022 में 716.2 मिलीमीटर बारिश हुई, यह सामान्य से 2.5 मिलीमीटर कम थी. वहीं, साल 2023 में 886.0 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जोकि सामान्य से 21 फीसदी अधिक थी. इसी तरह से साल 2024 में मानसून सीजन के दौरान प्रदेश में 600.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी, बारिश का ये आंकड़ा समय से सामान्य से 18 फीसदी कम रहा. वहीं, वर्ष 2025 के मानसून सीजन में 5 सितंबर तक प्रदेश में 942.9 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 47 फीसदी अधिक है.

पिछले 15 सालों में कब हुई मानसून की विदाई?

हिमाचल में मानसून केवल एक ऋतु नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन और आजीविका का आधार है. हर वर्ष इसका आगमन और विदाई, कृषि, अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है. बीते 15 वर्षों में मानसून की विदाई की तारीखों और स्वरूप में उल्लेखनीय परिवर्तन देखा गया है. प्रदेश से मानसून सीजन की विदाई का सामान्य समय 25 सितंबर है, लेकिन कभी यह सामान्य समय से पहले विदा हुआ है तो कभी विलंब से. पिछले 15 सालों में मानसून की विदाई की तारीखों पर गौर करें तो वर्ष 2010 में मानसून 28 सितंबर को विदा हुआ था.

मानसून सीजन में सामान्य से 47 फीसदी अधिक बारिश

इसी तरह से वर्ष 2011 में 26 सितंबर, वर्ष 2012 में 26 सितंबर, वर्ष 2013 में 19 सितंबर, वर्ष 2014 में 5 अक्टूबर, वर्ष 2015 में मानसून 29 सितंबर को विदा हुआ था. इसी तरह से वर्ष 2016 में मानसून 5 अक्टूबर, वर्ष 2017 में 30 अक्टूबर, 2018 में 1 अक्टूबर, वर्ष 2019 में 11 अक्टूबर, वर्ष 2020 में 30 सितंबर, 2021 में 10 अक्टूबर, वर्ष 2022 में 3 अक्टूबर, वर्ष 2023 में 6 अक्टूबर व वर्ष 2024 में 2 अक्टूबर को हिमाचल से मानसून विदा हुआ था. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के सीनियर साइंटिस्ट संदीप कुमार शर्मा का कहना है कि, "प्रदेश में अभी तक मानसून सीजन में सामान्य से 47 फीसदी अधिक बारिश हो चुकी है."

