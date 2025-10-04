ETV Bharat / state

शहडोल विश्वविद्यालय में नियुक्ति प्रक्रिया निरस्त करने का मामला, हाईकोर्ट ने अजीब तर्क पर किए सवाल

हाईकोर्ट ने कहा विवि के संक्षिप्त नाम से कैसे भ्रमित हो सकते हैं शिक्षित अभियर्थी? नियुक्ति प्रकिया को निरस्त पर उठे थे सवाल.

हाईकोर्ट ने अजीब तर्क पर किए सवाल (Etv Bharat)
October 4, 2025

जबलपुर : पंडित एस एन शुक्ला विश्वविद्यालय में नियुक्ति प्रक्रिया निरस्त किए जाने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान नियुक्ति प्रक्रिया निरस्त किए जाने की वजहों पर कई तरह के सवाल उठे. विवि द्वारा परीक्षा का आयोजन व परिणाम घोषित करने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया था, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस विवेक जैन की युवक पीठ ने नियुक्ति प्रक्रिया निरस्त करने के आदेश को मनमाना माना.

क्या है पूरा मामला?

याचिकाकर्ता रवि कुमार पटेल व रूपा त्रिपाठी सहित अन्य की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि पंडित एस.एन. शुक्ल विश्वविद्यालय शहडोल द्वारा दिसम्बर 2021 में सहायक ग्रेड-3, पुस्तकालय सहायक और प्रयोगशाला तकनीशियन के पदों में नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे. इसके बाद नियुक्ति के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया था. परीक्षा का रिजल्ट जारी करने के बाद प्रक्रिया में अनियमितता का हवाला देते हुए उसे निरस्त कर दिया था. याचिका में कहा गया था कि जांच के लिए गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ऐसे किसी कारण का उल्लेख नहीं किया गया, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया को निरस्त किया जाए.

इन वजहों से निरस्त की गई थी नियुक्ति प्रक्रिया

एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि अनियमितताओं की जांच के लिए गठित कमेटी का 20 दिनों के अंतराल में चार बार पुनर्गठन किया गया था. समिति के पुनर्गठन कर एक मात्र स्वतंत्र सदस्य डॉ. पंकज श्रीवास्तव, अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा रीवा को अंततः हटा दिया गया था. समिति की जांच प्रतिवेदन रिपोर्ट के अनुसार सात अनियमितताओं के कारण नियुक्ति प्रक्रिया निरस्त की गई. कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि लिखित परीक्षा 200 अंकों की निर्धारित थी परंतु 100 अंकों के आधार पर आयोजित कराई गई. वहीं परीक्षा की समयावधि में कोई कमी नहीं की गई. नियुक्ति के लिए चयन समिति का गठन नहीं किया गया था. इसके साथ ही अपात्र अभ्यर्थियों को भी प्रवेश पत्र जारी करके लिखिता परीक्षा में शामिल किया गया है, जिससे मेरिट प्रभावित होने की सम्भावना है.

इन वजहों में से सबसे चौंकाने वाली वजह विवि के नाम को बताया गया. कहा गया कि अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र में परीक्षा केन्द्र पं. एस. एन. शुक्ला के स्थान पर पं. शंभू नाथ शुक्ला अंकित था. इससे परीक्षा केन्द्र को लेकर कुछ अभ्यर्थियों का भ्रमित होना संभावित था. दूरभाष के माध्यम से अभ्यर्थियों द्वारा रिश्वत संबंधी चर्चा किए जाने के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा पुलिस स्टेशन में एफ. आई.आर. भी दर्ज करायी गई थी.

विवि के नाम से कोई कैसे भ्रमित हो सकता है?

युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा कि न्यायालय यह समझने में नाकाम रही कि जब पढ़े-लिखे स्नातकों की परीक्षा ली जा रही थी, तो वे विश्वविद्यालय के नाम से कोई कैसे भ्रमित हो सकता है? चयन या नियुक्ति प्रकिया रोकने के लिए कोई उचित कारण बताना आवश्यक है. जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ऐसा कोई ठोस कारण नहीं बताया है, जिस आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया निरस्त की जा सके. एकलपीठ ने इसके साथ ही नियुक्ति प्रक्रिया को पुन: शुरू कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अभिषेक पांडे ने पैरवी की.

