पुलिस कमिश्नर हाजिर हो! इंदौर सड़क हादसे पर हाईकोर्ट का स्वत: संज्ञान

हाईकोर्ट ने कहा, पुलिस आयुक्त वर्चुअल उपस्थित होकर बताएं नो एंट्री में शहर के अंदर कैसे घुसा ट्रक?

Highcourt on Indore road accident
इंदौर सड़क हादसे पर हाईकोर्ट का स्वत: संज्ञान (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 16, 2025 at 10:19 PM IST

3 Min Read
जबलपुर : इंदौर के एयरपोर्ट रोड पर सोमवार शाम हुए भीषण सड़क हादसे पर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई याचिका के रूप में करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही हाईकोर्ट चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने संज्ञान याचिका करते हुए पुलिस आयुक्त इंदौर को तलब किया है.

इंदौर में ट्रक ने मचाया मौत का तांडव

गौरतलब है कि सोमवार शाम एक तेज रफ्तार ट्रक ने इंदौर में एयरपोर्ट रोड पर जमकर तबाही मचाई. ट्रक चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए लगभग एक किलोमीटर के दायरे में कोहराम मचा दिया और कई वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया. ट्रक की चपेट में आने के कारण दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, इसके अलावा एक युवक की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई. घटना में 13 लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें इंदौर के अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.

INDORE ROAD ACCIDENT UPDATE
कई लोगों को टक्कर मारने के बाद ट्रक में लगी आग (Etv Bharat)

हाईकोर्ट ने स्वत: लिया संज्ञान

इंदौर में घटित इस भीषण सड़क हादसे को लेकर प्रकाशित समाचारों पर हाईकोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए मामले की सुनवाई जनहित याचिका के रूप में करने के निर्देष दिए थे. याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से उपस्थित हुए उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने युगलपीठ को बताया कि सरकार ने मामले को गंभीरता से लेकर कार्रवाई सुनिश्चित की है. युगलपीठ ने उप अधिवक्ता को निर्देशित किया है कि भविष्य में ऐसे हादसे घटित नहीं हो इसके लिए एहतियात बरती जाएगी.

इसके साथ ही हाईकोर्ट ने निर्देशित किया है कि आगामी 23 सितम्बर को न्यायालय के समक्ष इस मामले में पुलिस कमिश्नर वर्चुअल उपस्थित होकर बताएं कि नो एंट्री लागू होने के बावजूद भी ट्रक शहर के अंदर कैसे घुसा था?

इंदौर हादसे पर अबतक की अपडेट

इंदौर में हुई भयानक सड़क दुर्घटना में मंगलवार सुबह एक और पीड़ित की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है. वहीं, करीब 13 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. इस घटना के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव इंदौर पहुंचे और अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना. सीएम ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात भी कही है. बताया जा रहा है ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक सवार घिसटता रहा था और फिर जिंदा जल गया.

