ETV Bharat / state

नवनिर्मित फ्लाईओवर रहवासियों के लिए बना सिर दर्द, याचिका पर कोर्ट ने दिए सरकार को निर्देश

मध्य प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर को लेकर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, कोर्ट ने मदनमहल फ्लाईओवर के एंट्री व एग्जिट पॉइंट को लेकर दिए निर्देश.

Highcourt decision on flyover
मध्य प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर को लेकर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 22, 2025 at 10:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जबलपुर : मदन महल से दमोह नाका के बीच नवनिर्मित फ्लाईओवर की लैंडिंग व इसकी व्यवस्था के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सोमवार को चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ के समक्ष सुनवाई हुई. सुनवाई को दौरान राज्य शासन की ओर से आश्वासन दिया गया कि नवनिर्मित फ्लाईओवर के ऊपर व एंट्री, एग्जिट प्वाइंट पर संकेतक लगाए जाएंगे. इसके साथ ही फ्लाईओवर पर व्यवस्था बनाने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा.

मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि फ्लाईओवर पर होने वाले शोर का प्रभाव आसपास के निवासियों पर न हो, इसलिए व्यू कटर लगाने की सभी संभावनाओं पर विचार किया जाएगा. न्यायालय ने इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर ले लिया है.

Jabalpur flyover entry exit point
नवनिर्मित फ्लाईओवर रहवासियों के लिए बना सिर दर्द (Etv Bharat)

फ्लाईओवर पर हो रही घटनाओं से परेशान रहवासी

तिलहरी निवासी अधिवक्ता अलका सिंह की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि जबलपुर में मदन महल से दमोह नाका के बीच सात किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बनाया गया है. यह व्यस्ततम रूट आवासीय इलाके से होकर गुजरता है, जिसके दोनों और एकदम सट कर आवासीय कॉलोनियां लगी हैं. इसके चलते फ्लाईओवर के किनारे निवास करने वाले नागरिकों की निजता का उल्लंघन हो रहा है. फ्लाईओवर पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वाहन चलाए जा रहे हैं. हॉर्न और वाहनों के कोलाहल से आसपास के इलाके में ध्वनि प्रदूषण हो रहा है.

Highcourt decision on flyover
याचिका पर कोर्ट ने दिए सरकार को निर्देश (Etv Bharat)

फ्लाईओवर की लैंडिग्स हैं खतरनाक

याचिका में आगे कहा गया कि युवा फ्लाईओवर पर रील बना रहे हैं और इसकी लैंडिंग्स पूरी तरह ब्लॉकिड हैं. लैंडिंग्स पर कहीं भी यू-टर्न नहीं बनाया गया है. खासकर मदन महल और राइट डाउन में फ्लाईओवर की लैंडिंग बेहद खतरनाक है. यू-टर्न ना बनाए जाने के चलते लैंडिंग्स एक्सीडेंट पॉइंट बनते जा रहे हैं. फ्लाईओवर पर मुड़ने के लिए समुचित संकेतक नहीं होने से दिन में कई बार बॉटलनेक बन रहे हैं, जिससे जाम लग रहा है. रात को बाइकर्स बेहद तेज रफ्तार से फ्लावर से होकर गुजरते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है.

राज्य शासन ने दिया समाधान का आश्वासन

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य संघी ने तर्क दिया कि फ्लाईओवर के दोनों किनारों पर अहमदाबाद की तर्ज पर व्यू कटर लगाया जाए. जिससे आसपास के निवासी ध्वनि प्रदूषण व गंदगी से बच सकें. लैंडिंग्स के आगे यू-टर्न बनाए जाएं. उन्होंने कहा कि दशहरा व अन्य पर्व आ रहे हैं. इन पर्वों पर भीड़ उमड़ने के चलते फ्लाईओवर पर ट्रैफिक जाम की आशंका है. इसलिए जल्द से जल्द समुचित कारवाई की जाए. आगामी पर्वों के दौरान भीड़ उमड़ने की संभावना और तमाम समस्याओं पर राज्य शासन द्वारा दिए दए आश्वासन पर कारवाई के निर्देश देते हुए न्यायालय ने मामले का निराकरण कर दिया.

For All Latest Updates

TAGGED:

JABALPUR FLYOVER ENTRY EXIT POINTMADHYA PRADESH NEWSJABALPUR HIGHCOURT NEWSMADANMEHAL FLYOVER NEWSHIGHCOURT DECISION ON FLYOVER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पन्ना में अष्टभुजाओं वाली कलेही माता का मंदिर, भक्त के पीछे मुड़कर देखते ही प्रतिमा हुई स्थापित

पत्नी की जगह मीटिंग में आए पार्षद पतियों को फटकार, लेडी कलेक्टर ने कुर्सी से उठा पीछे बैठाया

मध्य प्रदेश का इकलौता मंदिर, यहां ब्रह्म मुहुर्त से शुरू होता गरबा खेल, 400 वर्ष पुराना है टेंपल

4 जंगलों का लिंकअप! नौरादेही से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व तक, बाघों के लिए बनेगा सुरक्षित कॉरिडोर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.