कलेक्टोरेट में हाई वोल्टेज ड्रामा, महिला ने जान देने की दी धमकी, प्रशासन ने दिया मदद का भरोसा - HIGH VOLTAGE DRAMA OF WOMAN

कबीरधाम कलेक्टोरेट में महिला ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया.जिसके बाद प्रशासन ने मदद का आश्वासन दिया है.

High voltage drama of woman
कलेक्टोरेट में हाई वोल्टेज ड्रामा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 14, 2025 at 7:26 PM IST

कबीरधाम : कबीरधाम कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक बुजुर्ग महिला हाथ में रस्सी लेकर ऑफिस पहुंची.महिला का आरोप है कि वो पिछले 40 वर्षों से अपनी जमीन के हक के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही है, लेकिन अब तक उसकी सुनवाई नहीं हुई.

महिला जान देने की दी धमकी : आपको बता दें कि महिला गुस्से में सीधे कलेक्टर कक्ष के सामने पहुंची और रोते-बिलखते हुए चिल्ला कर अपनी समस्या बताने लगी. महिला ने कहा कि 40 साल से अधिकारी कर्मचारी, नेता जनप्रतिनिधि के पास चक्कर लगाकर थक चुकी हूं अब उसके पास जान देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है. मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने तत्काल महिला को समझाकर शांत कराया और रस्सी अपने कब्जे में ले ली.

क्या है महिला का आरोप : महिला का आरोप है कि उसकी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है.वो सब्जी भाजी को बेचकर अपना गुजारा करती है.लेकिन जमीन से उसे कोई लाभ नहीं मिल रहा है.40 साल से जमीन के कागज को लेकर चक्कर काट रही हूं.लेकिन किसी ने भी मेरा कहना नहीं सुना है.

मैं कई जगह आवेदन दे चुकी हैं.विधायक भावना वोहरा को दिया,इसके बाद सांसद संतोष पाण्डेय को दिया.फिर रायपुर आवेदन को डाक से भेजा है.लेकिन किसी ने भी मेरी बात को नहीं सुना.विजय शर्मा के पास गई थी तो उन्होंने कागज देखने के बाद तहसीलदार को कहा कि अम्मा को पैसे दे देना.तहसीलदार ने उस वक्त हां कहा था.लेकिन अब तक मुझे एक रुपए नहीं मिला है- चैती बघेल,पीड़ित

वहीं महिला के हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद मौके पर मौजूद अधिकारी ने कहा कि वो इस मामले में जांच करवाएंगे.

महिला को किसी बात पर आपत्ति थी.मुझे नहीं पता कि उसे क्या दिक्कत है.पहले हम दस्तावेजों की जांच करेंगे फिर इस मामले में कुछ कर पाएंगे- आरबी देवांगन, डिप्टी कलेक्टर



घटना के बाद प्रशासन ने महिला की शिकायत दर्ज कर मामले की जांच का आश्वासन दिया है. हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर सरकारी तंत्र की लापरवाही और लंबित मामलों के समाधान में हो रही देरी पर सवाल खड़े कर दिए हैं.


