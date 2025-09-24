ETV Bharat / state

बहरोड़ हाइवे पर नशे की हालत में विदेशी महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा, पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती

दिल्ली-जयपुर हाइवे पर एक विदेश महिला और पुरुष ने जमकर हंगामा मचाया.

High Voltage drama on highway
विदेशी महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा (ETV Bharat Behror)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 24, 2025 at 4:49 PM IST

बहरोड़: दिल्ली-जयपुर नेशनल हाइवे 48 पर बहरोड़ के दहमी गांव के पास बने हनुमान मंदिर और पास के होटल में बुधवार तड़के एक रूसी महिला और पुरुष ने नशे की हालत में जमकर उत्पात मचाया. बहरोड़ डीएसपी कृतिका यादव ने बताया कि मामले की जानकारी पर पुलिस ने उत्पात मचा रहे विदेशी महिला-पुरुष को काबू में किया गया. दोनों को एंबुलेंस से अस्पताल में भर्ती करवाया गया.

नशे में थे महिला और युवक: बहरोड़ डीएसपी कृतिका यादव ने बताया कि सुबह फोन के जरिए सूचना मिली कि हाइवे पर नशे की हालत में एक विदेशी महिला और पुरुष हंगामा कर रहे हैं. जिस पर पुलिस भेजी गई. मौके पर जाकर देखा तो महिला और पुरुष दोनों नशे में थे. वे बार-बार झगड़ा कर रहे थे. मौके पर एम्बुलेंस बुलाई गई. कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को काबू में लिया गया. साथ ही अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने रेफर कर दिया.

हनुमान मंदिर में रहने वाले बाबाजी जब पूजा करने के लिए पहुंचे, तो मंदिर का सामान बिखरा हुआ था और पास में एक बुलेट बाइक खड़ी थी. जिसके बाद आसपास के लोगों को मौके पर बुलाया गया. लोगों ने देखा कि एक महिला और पुरुष हाइवे पर बने होटल में भी हंगामा कर रहे हैं. जिसकी सूचना मिलते ही बहरोड़ कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची. विदेशी महिला के हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

एक घंटे से भी ज्यादा चला ड्रामा: मौके पर मौजूद ग्रामीण दारा सिंह ने बताया कि बुधवार सुबह मंदिर में रहने वाले बाबा ने फोन पर सूचना दी. मंदिर के सामने बने होटल पर महिला और युवक झगड़ा कर रहे थे. वे दोनों हाइवे पर आकर इधर-उधर भागने लगे. गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ.

