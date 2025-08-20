सिरसा: सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया मंगलवार को सिरसा विधानसभा के गांव नटर में साफ-सफाई का जायजा लेने पहुंचे. हालांकि गांव नटार में विधायक को साफ सफाई नहीं देखने को मिली. गांव में बरसाती पानी की निकासी भी न होने से पूरे गांव में गंदगी पसरा हुआ था. हालात देख विधायक भड़क गए. विधायक की जिला परिषद के सीईओ से भी बहस हो गई.

हालात देख भड़के विधायक: दरअसल, विधायक ने मंगलवार गांव की हालत देख मौके पर बुलाए गए अफसर को जमकर खरी-खोटी सुनाई. साथ ही उनको जल्द से जल्द व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश भी दे दिए. इसके बाद सिरसा जिला परिषद के सीईओ डॉ सुभाष चंद्र को विधायक गोकुल सेतिया ने पहली बार फोन जब किया तब सीईओ की तरफ से फोन को काट दिया गया. विधायक गोकुल सेतिया ने फिर से फोन लगाई और अधिकारी को जमकर लताड़ भी लगाई.

सिरसा में जलजमाव (ETV Bharat)

सीईओ ने लगाई विधायक को फटकार: फिर क्या था... सीईओ ने भी विधायक गोकुल सेतिया को फटकार लगा दी. सीईओ ने कहा कि, "मैं तेरा गुलाम नहीं हूं. मुझे सरकार ने जो काम दिया है वो कर रहा हूं." ये सुन गोकुल सेतिया गुस्से से लाल हो गए और सीईओ के दफ्तर पहुंचे. हालांकि तब तक सीईओ दफ्तर से जा चुके हैं.

विधायक ने किया सीईओ की गाड़ी का पीछा: हालांकि बात यहीं खत्म नहीं हुई. जैसे ही गोकुल सेतिया को इसकी भनक लगी कि सीईओ अपने दफ्तर से जा चुके हैं, गोकुल सेतिया ने अपनी गाड़ी भी सीईओ डॉ सुभाष चंद्र की गाड़ी के पीछे लगा ली. काफी देर तक गोकुल सेतिया डॉ सुभाष चंद्र का पीछा करते रहे. इस दौरान उन्होंने वीडियो भी बनाया.विधायक वीडियो में कह रहे हैं कि- "इस अधिकारी को मैंने दफ्तर में ही रुकने के लिए कहा था, लेकिन देखो ये भाग रहा है. यह अधिकारी है या कामचोर है? पहले कह रहा था कि मैं आपका गुलाम नहीं हूं.देख रहे हैं मंत्री जी! इन्हें लीडरों की शह है, नहीं तो ये ऐसे जवाब नहीं देते.

सिरसा में हाई वोल्टेज ड्रामा (ETV Bharat)

गोकुल सेतिया ने की शिकायत: इसके बाद गोकुल सेतिया ने डॉ सुभाष चंद्र का पीछा करना छोड़ दिया. बाद में गोकुल सेतिया सिरसा के एडीसी कार्यालय में पहुंचे. आईएएस वीरेंद्र सहरावत से मुलाकात कर सीईओ के खिलाफ शिकायत भी दी.

"सुभाष चंद्र अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे":इसके बाद कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने मीडिया से बातचीत की. उन्होंने कहा कि सिरसा शहर के किस प्रकार के हालात हैं, इसका सर्वे करने के लिए ही वो अपनी टीम के साथ गए थे. मौके पर कुछ अधिकारियों को भी बुलाया गया था. इस बात की जानकारी जिला परिषद के सीईओ डॉ सुभाष चंद्र को भी दी गई थी, लेकिन सूचना देने के बावजूद न तो उन्होंने साइट पर आकर साफ सफाई का ध्यान रखा और न हीं किसी जिम्मेवारी से कोई काम किया. डॉ सुभाष चंद्र अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, लेकिन सिरसा में वह ऐसा कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे.

सीएम से करेंगे शिकायत: कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया का आरोप है कि सिरसा में कुछ अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं और काम नहीं करते हैं . लेकिन सिरसा में ऐसा नहीं होने दिया जाएगा. वे इस मामले को लेकर जल्द ही विधानसभा स्पीकर से मुलाकात कर शिकायत भी दर्ज करवाएंगे. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार से मुलाकात कर सीईओ के खिलाफ शिकायत देंगे और कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे.

सीईओ ने रखा अपना पक्ष: वहीं, इस पूरे मामले में सिरसा जिला परिषद के सीईओ सुभाष चंद्र ने भी अपना पक्ष रखा. सुभाष चंद्र ने कहा कि मैंने विधायक को सोमवार रात को ही फोन करके 24 अगस्त को डबवाली में होने वाली सीएम नायब सिंह सैनी की मैराथन प्रोग्राम को लेकर होने वाली मीटिंग की जानकारी दे दी थी. तीन मीटिंग लेने के बाद डीएफएससी के साथ मीटिंग थी. गांव में अधिकारी सुखविंदर सिंह को भेजा गया था. विधायक के विकास कार्य भी मंजूर किए गए हैं. विधायक को आदर सम्मान के साथ बातचीत करनी चाहिए थी. मैंने डीसी और एसीएस को पूरे मामले की जानकारी दे दी है.

