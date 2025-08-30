कानपुर/अलीगढ़: यूपी में परिषदीय प्राथमिक, राजकीय उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के ऊपर से गुजरने वाली हाईटेंशन लाइनों को हटाया जाएगा. विद्यालय परिसर, प्रांगण के आसपास बच्चों की सुरक्षा के लिए खतरा बनने वाली एचटी लाइनों को बिजली विभाग द्वारा हटाया जाएगा. कानपुर और अलीगढ़ में जिलाधिकारियों ने बैठक के बाद यह निर्देश जारी कर दिए हैं. प्रदेश के लगभग सभी जिलों में यह कवायद की जा रही है.

कानपुर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अगस्त-सितंबर के दो महीनो में इस अभियान को पूरा किया जाए. एक भी विद्यालय न छूटे इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए. उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक को स्पष्ट रूप से कहा कि इस सर्वे में विद्यालय नहीं छूटने चाहिए. सभी विद्यालयों का भौतिक निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की जाए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कोई अनहोनी होने की संभावना न रहे.

जिला विद्यालय निरीक्षक करेंगे सर्वे: सर्वे के दौरान एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि विद्यालय का नाम, स्थान, जिले से दूरी, विद्यालय के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइन का प्रकार और प्रधानाचार्य का नाम साफतौर पर अंकित किया जाए. इतना ही नही इसके लिए डिजिटल डायरी तैयार की जाए. उन्होंने बताया कि जनपद में 1705 प्राथमिक विद्यालय, 113 सहायता प्राप्त (ऐडड) विद्यालय और 21 राजकीय विद्यालय संचालित हैं.

बीएसए देगे प्रमाण पत्र: जिलाधिकारी ने कहा कि सर्वे में किसी भी तरीके की कोई चूक न हो इसलिए सर्वे में जाने वाले ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रमाण पत्र जारी करें. उनके द्वारा जिन विद्यालयों का निरीक्षण किया गया है, उन विद्यालयों के ऊपर से कोई विद्युत तार नहीं गुजर रहा है, इसका प्रमाण पत्र जारी करना होगा. इससे सर्वे की सही और विश्वसनीय जानकारी मिलेगी. उन्होंने कहा कि विद्युत लाइन के अलावा विद्यालय प्रांगण में स्थित ट्रांसफार्मर, विद्युत पोल अथवा अन्य संरचनाओं की सारी जानकारी सर्वे रिपोर्ट में दर्ज की जाएगी.

बैठक में उपस्थित अधिकारियों को जिलाधिकारी ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि यह कार्य समय रहते पूरा हो जाना चाहिए. विद्यालयों और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए जो भी आवश्यक कार्य है, वह जल्द से जल्द सुनिश्चित कर लिया जाए. बच्चों की सुरक्षा ही शासन-प्रशासन की सर्वोच्च जिम्मेदारी है.

इसमें किसी भी तरीके की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इस बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक संतोष राय अधिशासी अधिकारी दक्षिणांचल समेत संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे.

इन विद्यालयों से हटी एलटी लाइन: कानपुर नगर के सरसौल विकासखंड में प्राथमिक विद्यालय भदासा, उच्च प्राथमिक विद्यालय भदासा, प्राथमिक विद्यालय शिशुपुर, प्राथमिक विद्यालय कुंदौली विद्यालयों से एलटी लाइन हटने की कार्रवाई बिजली विभाग द्वारा की गई है. शेष विद्यालय जिनके ऊपर से एलटी लाइन गुजर रही है, जल्द ही वहां भी बिजली विभाग द्वारा लाइन हटाने का काम होगा.

अलीगढ़ डीएम ने जारी किए निर्देश: अलीगढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी संजीव रंजन ने बेसिक शिक्षा और समग्र शिक्षा के तहत संचालित योजनाओं की गहन समीक्षा की. अधिशासी अभियंता विद्युत ने बताया कि चिन्हित 90 विद्यालयों के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन को हटाने का कार्य आरंभ किया जाएगा. इसके लिए विभाग को 1.16 करोड़ की धनराशि प्राप्त हो गई है.

बैठक में जिला टास्क फोर्स के सदस्यों को निर्देशित किया गया कि विद्यालयों में विद्यार्थियों और शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित हो, इसके लिए आवश्यक है, कि नियमित रूप से विद्यालयों का निरीक्षण किया जाए. बंद पाए जाने वाले विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के विरूद्ध निलंबन की संस्तुति से भी हिचका न जाए. उन्होंने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं, किसी भी स्थिति में खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

19 पैरामीटर पर पूरे हों काम: जिलाधिकारी ने कहा कि कायाकल्प योजना के तहत सुधार हो चुके विद्यालयों में व्यवस्थाओं का प्रभावी रख-रखाव किया जाए. प्रधानाचार्य कार्य की गुणवत्ता से कोई समझौता न करें. जिन विद्यालयों में अभी 19 पैरामीटर पर कार्य अधूरा है, वहां जल्द से जल्द कार्य पूर्ण कर संतृप्तिकरण सुनिश्चित की जाए. विद्यालयों में स्वच्छ वातावरण और बेहतर शैक्षिक माहौल बनाने पर जोर देते हुए डीएम ने नगर निगम, अधिशासी अधिकारियों और डीपीआरओ को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि वे दफ्तरों में बैठने की बजाय नियमित रूप से विद्यालयों का निरीक्षण करें और मौके पर समस्याओं का समाधान कराएं. शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लागू कराने में किसी भी तरह की शिथिलता बर्दाश्त नहीं होगी. डीएम ने कहा कि शत-प्रतिशत पात्र बच्चों का नामांकन निजी विद्यालयों में सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा संबंधित विद्यालयों पर अर्थदंड की कार्रवाई की जाएगी. साथ ही उन्होंने नामांकन लक्ष्य की पूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर बल दिया.

मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह ने प्रेरणा पोर्टल एवं यू-डायस पर नामांकन के अंतर को समाप्त करने के साथ ही शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को मुख्य धारा में लाने के निर्देश दिए. उन्होंने सभी प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया कि ऐसे दिव्यांग विद्यार्थी जिनके यूडीआईडी कार्ड नहीं बने हैं, शीघ्र बनवाए जाएं. बैठक में निपुण भारत अभियान की भी समीक्षा की गई.

