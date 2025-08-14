वाराणसी: बनारस में छात्र सिर्फ ग्रेजुएशन करने ही नहीं, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए भी आते हैं. बनारस में ही बड़े-बड़े शैक्षिक संस्थानों में अपनी सेवाएं भी देते हैं. ऐसे में सबसे जरूरी हो जाता है, उन स्टूडेंट्स की पढ़ने की व्यवस्था को सुचारू बनाना, जो काशी में रहकर अपने हर वक्त का सही यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं. जिन स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए जगह नहीं मिलती, उनके लिए बनारस का राजकीय पुस्तकालय वरदान साबित हो रहा है. इस लाइब्रेरी को अब बेहद खास बनाया जा रहा है, जिसमें 20 करोड़ की लागत आएगी. लाइब्रेरी के कायाकल्प के बाद इमें एक साथ 500 लोग अध्ययन कर सकेंगे. पढ़िए इसकी क्या है विशेषता और कब तक पूरा होना है निर्माण.

500 से ज्यादा बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था: बनारस के कचहरी इलाके के नजदीक आईटी कॉलेज परिसर में ऑपरेट होने वाला यह पुस्तकालय फिलहाल तो काफी पुराना है, लेकिन अब इसका कायाकल्प होने जा रहा है. कायाकल्प भी ऐसा कि यूपी में इसके जैसा पुस्तकालय नहीं होगा. जहां ग्रीन एनर्जी और कार्बन फ्री एटमॉस्फेयर में स्टूडेंट्स न सिर्फ पढ़ाई करेंगे, बल्कि हर विधा और विषय से संबंधित पुस्तकें भी उनके लिए उपलब्ध रहेंगी. यहां एक बार में 500 से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी. इसके साथ ही 5000 पुस्तकों का भंडार होगा.

बनारस में तैयार हो रही हाईटेक लाइब्रेरी (Video credit: ETV Bharat)

20 करोड़ रुपये की लागत: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 करोड़ रुपये की लागत इस हाईटेक पुस्तकालय का शिलान्यास पिछले दिनों किया था. अब इसका काम शुरू होने जा रहा है. इस पुस्तकालय के निर्माण की जिम्मेदारी वाराणसी विकास प्राधिकरण को दी गई है. वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग और लाइब्रेरी को तैयार करने के लिए काम कर रही एनएचपीसी लिमिटेड के निदेशक उत्तम लाल की उपस्थिति में एनएचपीसी लिमिटेड के विभागाध्यक्ष (सीएसआर व एसडी) एवं वीडीए के अपर सचिव द्वारा एमओयू साइन हो गया है.

लाइब्रेरी की खासियत (Photo credit: ETV Bharat)

नेट जीरो लाइब्रेरी का निर्माण: लाइब्रेरी के इंचार्ज कंचन सिंह परिहार ने बताया कि वाराणसी शहर में एक अभिनव पहल के अंतर्गत नेट जीरो लाइब्रेरी का निर्माण यहां होगा, जो पर्यावरणीय संतुलन, सांस्कृतिक चेतना एवं आधुनिक शैक्षणिक सुविधाओं का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2070 तक भारत को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन की दिशा में अग्रसर करने के संकल्प के अनुरूप यह परियोजना एक मील का पत्थर सिद्ध होगी.

खास बातें (Photo credit: ETV Bharat)

लाइब्रेरी का समय सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक: कंचन सिंह ने बताया कि यह पुस्तकालय वाराणसी विकास प्राधिकरण की निगरानी में एनएचपीसी लिमिटेड के वित्तीय सहयोग से विकसित किया जा रहा है. जिसका उद्देश्य वाराणसी जैसे आध्यात्मिक नगर को सतत शहरी विकास के एक आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित करना है. अभी वर्तमान में इस लाइब्रेरी में 2900 बच्चे लाइफ टाइम मेंबर हैं. अभी हमारे पास सिर्फ एक बार में 180 बच्चों के बैठने की व्यवस्था है. सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लाइब्रेरी संचालित होती है.

बनारस की हाईटेक लाइब्रेरी की खासियत (Photo credit: ETV Bharat)

500 बच्चों के यहां बैठने का प्रबंध: कंचन सिंह परिहार ने बताया कि इस लाइब्रेरी के पुराने स्ट्रक्चर को नया रूप देकर एक बार में 500 लोगों के यहां बैठने का प्रबंध होगा, जो अपने आप में बेहद खास हो जाएगा. पूरी लाइब्रेरी ग्रीन एनर्जी से संचालित होगी. यहां बिजली का कनेक्शन नहीं होगा. रेनवाटर हार्वेस्टिंग के जरिए लाइब्रेरी के पानी संचालन के काम को पूरा किया जाएगा. ग्रीनरी के साथ बेहतर तरीके से इसे बनाया जाएगा.

पुस्तकें (Photo credit: ETV Bharat)

स्टूडेंट लाइब्रेरी में पढ़ते हुए. (Photo credit: ETV Bharat)

कंचन सिंह परिहार ने बताया कि पुस्तकालय का फ्रंट गंगा नदी से प्रेरित होगा. इसकी वास्तुकला पारंपरिक पूजा स्थलों की झलक देगी. इस बिल्डिंग को इस खासियत से तैयार किया जाएगा. इसमें दिन के वक्त लाइटिंग की जरूरत नहीं होगी. ऊपर छत और खिड़कियों से इतनी लाइटिंग रहेगी कि दिन के वक्त यहां बिना रोशनी के ही सभी काम संचालित होंगे. जबकि बाकी कार्यों के लिए सोलर सिस्टम वर्क करेगा.

लाइब्रेरी दो फ्लोर की: कंचन सिंह परिहार ने बताया कि नई लाइब्रेरी दो फ्लोर की होगी. ग्राउंड फ्लोर में मल्टीपर्पज हॉल, बच्चों के पढ़ने का एरिया, कैफेटेरिया एयर टॉय जोन होगा. प्रथम फ्लोर पर 300 से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था वाला एजुकेशन एरिया, डिजिटल पुस्तकालय, ऐतिहासिक-सांस्कृतिक दीर्घा होगी. सेकंड फ्लोर में बिल्डिंग के मैनेजमेंट से जुड़े ऑफिसेज, जैव विविधता युक्त ग्रीन टैरेस छत भी अपने आप में बेहद खास होगी, जो ग्रीन एनर्जी और ग्रीनरी से लैस होगी, वर्षा जल संचयन प्रणाली होगी, ऊर्जा दक्ष HVAC और लाइटिंग सिस्टम, पर्यावरण-अनुकूल निर्माण सामग्री जल अपशिष्ट उपचार संयंत्र, रीयूज प्रणाली, चिल्ड वाटर सर्कुलेशन द्वारा 40 प्रतिशत तक ऊर्जा बचत, स्मार्ट जल निगरानी एवं रिसाव पहचान तंत्र होगी.

