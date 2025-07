ETV Bharat / state

नकल में लगाया अकल, स्पाई कैम के जरिए परीक्षा में युवती कर रही थी चोरी - HIGH TECH CHEATING IN EXAM

PWD परीक्षा में हाईटेक चोरी का खुलासा ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : July 14, 2025 at 8:37 AM IST | Updated : July 14, 2025 at 9:23 AM IST 3 Min Read

बिलासपुर: सब इंजीनियर की भर्ती परीक्षा में हाईटेक तरीके से चोरी किए जाने का खुलासा हुआ. दरअसल सरकंडा के रामदुलारी स्कूल में रविवार को सब इंजीनयर पद के लिए भर्ती की परीक्षा चल रही थी. एग्जाम सेंटर के बाहर एक युवती ऑटो में बैठकर टैब और वॉकी टॉकी के किसी से धीरे धीरे बात कर रही थी. परीक्षा सेंटर के बाहर मौजूद लोगों को शक हुआ. PWD परीक्षा में हाईटेक चोरी का खुलासा: लोगों ने परीक्षा सेंटर के बाहर बैठी लड़की की सूचना स्थानीय एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को दी. मौके पर पहुंचे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने ऑटो में बैठी लड़की से पूछताछ की. शुरुआत में लड़की ने थोड़ी अकड़ दिखाई और युवकों को वहां से चले जाने को कहा. युवकों को युवती पर शक हो गया और उन लोगों ने ऑटो की तलाश ली. PWD परीक्षा में हाईटेक चोरी का खुलासा (ETV Bharat)

Last Updated : July 14, 2025 at 9:23 AM IST