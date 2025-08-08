Essay Contest 2025

सोनीपत में स्कूली वैन से टकराई तेज रफ्तार कार, कई छात्र घायल - ROAD ACCIDENT IN SONIPAT

सोनीपत के नरेला में एक कार ने स्कूली वैन को टक्कर मार दी. घटना में 6 छात्र घायल हो गए.

स्कूली वैन से टकराई तेज रफ्तार कार
स्कूली वैन से टकराई तेज रफ्तार कार (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 8, 2025 at 4:04 PM IST

Updated : August 8, 2025 at 4:27 PM IST

सोनीपत: सोनीपत के नरेला सोनीपत रोड पर स्थित जिंदल यूनिवर्सिटी के सामने एक क्रेटा कार ने एक स्कूली वैन को टक्कर मार दी. इस घटना में गाड़ी में सवार छह छात्र घायल हो गए. वहीं वैन चालक और एक छात्र की हालत गंभीर बताई जा रही है. हादसे के तुरंत बाद जिंदल यूनिवर्सिटी में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने सभी घायलों को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाया, जहां सभी का इलाज जारी है. फिलहाल पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी हैं.

कार सवार मौके से फरार

जिंदल यूनिवर्सिटी के सुरक्षा कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें सिर्फ गाड़ी टकराने का शोर सुनाई दिया था. उसी के बाद सभी घायलों को लेकर वो सोनीपत पहुंचे हैं. क्रेटा गाड़ी चालक मौके से फरार हो गया हैं. वहीं घायल छात्र ने बताया कि वह सभी नरेला से स्कूल की तरफ आ रहे थे, इस दौरान एक गाड़ी ने वैन को टक्कर मार दी.

स्कूली वैन से टकराई तेज रफ्तार कार (Etv Bharat)

क्या बोले पुलिस अधिकारी ?

मामले की जानकारी देते हुए एएसआई भीम सिंह ने बताया कि जिंदल यूनिवर्सिटी के सामने एक गाड़ी ने स्कूली वैन को टक्कर मारी है, जिसमें 6 छात्र घायल हुए हैं. हादसे के बाद गाड़ी चालक फरार हो गया है. सभी छात्रों का इलाज चल रहा है चालक और एक छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं, मामले में गहनता से जान शुरू कर दी गई है.

फरीदाबाद के दादा-दादी को सलाम, पोती की मौत के बाद हजारों मरीजों की बचाई जान, गरीब बच्चों के बने मसीहा

व्हीलचेयर पर बैठे सुरों के योद्धा, भारत के पहले व्हीलचेयर बैंड "फॉलोइंग कर्मा" की अनसुनी कहानी, जब दर्द बन गई धुन

हिसार में कैसे मूकबधिर परिवार जी रहा हैप्पी लाइफ, दूसरों के लिए बने मिसाल, बेटी भी छू रही बुलंदी का आसमान

दादरी की भंभो पहलवान रोज सुबह 4 बजे से करती है प्रैक्टिस, ओलंपिक में गोल्ड जीतने का है लक्ष्य, पिता बोले- "हर मोड़ पर दूंगा बेटी का साथ"

