सोनीपत: सोनीपत के नरेला सोनीपत रोड पर स्थित जिंदल यूनिवर्सिटी के सामने एक क्रेटा कार ने एक स्कूली वैन को टक्कर मार दी. इस घटना में गाड़ी में सवार छह छात्र घायल हो गए. वहीं वैन चालक और एक छात्र की हालत गंभीर बताई जा रही है. हादसे के तुरंत बाद जिंदल यूनिवर्सिटी में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने सभी घायलों को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाया, जहां सभी का इलाज जारी है. फिलहाल पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी हैं.

कार सवार मौके से फरार

जिंदल यूनिवर्सिटी के सुरक्षा कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें सिर्फ गाड़ी टकराने का शोर सुनाई दिया था. उसी के बाद सभी घायलों को लेकर वो सोनीपत पहुंचे हैं. क्रेटा गाड़ी चालक मौके से फरार हो गया हैं. वहीं घायल छात्र ने बताया कि वह सभी नरेला से स्कूल की तरफ आ रहे थे, इस दौरान एक गाड़ी ने वैन को टक्कर मार दी.

स्कूली वैन से टकराई तेज रफ्तार कार (Etv Bharat)

क्या बोले पुलिस अधिकारी ?

मामले की जानकारी देते हुए एएसआई भीम सिंह ने बताया कि जिंदल यूनिवर्सिटी के सामने एक गाड़ी ने स्कूली वैन को टक्कर मारी है, जिसमें 6 छात्र घायल हुए हैं. हादसे के बाद गाड़ी चालक फरार हो गया है. सभी छात्रों का इलाज चल रहा है चालक और एक छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं, मामले में गहनता से जान शुरू कर दी गई है.

