गाजीपुर: गाजीपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के महराजगंज स्थित पब्लिक स्कूल में सोमवार को एक छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. इसके बाद स्कूल में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. वारदात के बाद छात्र के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है. वहीं, स्कूल में हुई इस वारदात से स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल है.



जानकारी के अनुसार, सोमवार को सदर कोतवाली क्षेत्र के महराजगंज में स्थित एक पब्लिक स्कूल में 10वीं के छात्र आदित्य वर्मा की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. वह यूसुफपुर मुहम्मदाबाद का रहने वाले था. पुलिस के मुताबिक आदित्य का स्कूल के नौवीं के एक छात्र से विवाद हुआ था. इसके बाद उस छात्र ने आदित्य पर चाकू से हमला कर दिया. उसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.



इस घटना के बाद स्कूल में दहशत फैल गई. पुलिस आरोपी नाबालिग छात्र को थाने ले आई है. उससे पूछताछ की जा रही है. पूरे मामले की जानकारी जुटाई जा रही है. गाजीपुर के एसपी सिटी ज्ञानेंद्र नाथ प्रसाद ने बताया कि घटना में एक छात्र आदित्य की मौत हो गई है जबकि दो अन्य छात्र घायल हो गए हैं. दोनों का इलाज चल रहा है. आरोपी छात्र से विवाद को लेकर पूछताछ की जा रही है.



यह भी पढ़ें: गाजीपुर ट्रिपल मर्डर केस में बेटा ही निकला हत्यारा, जमीन के लिए मां-बाप और बहन की थी हत्या