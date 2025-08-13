ETV Bharat / state

स्मार्ट सिटी में इन तीन चौराहों का हुआ कायाकल्प, लोक संस्कृति के साथ राउंड अबाउट लाइटनिंग का मिलेगा आनंद - SMART CITY DEHRADUN

कुठाल गेट, साईं मंदिर और दिलाराम चौक में हाई लेवल का आधुनिकीकरण, देहरादून में यातायात प्रबंधन के साथ ही पहाड़ी शैली का सौंदर्य दिखेगा

Smart City Dehradun
स्मार्ट बन रहा देहरादून (Photo- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 13, 2025 at 10:36 AM IST

3 Min Read

देहरादून: राजधानी देहरादून से मसूरी आने वाले पर्यटकों को कुठालगेट और राजपुर रोड स्थित साईं मंदिर के पास पारंपरिक लोक संस्कृति के दर्शन होने जा रहे हैं. देहरादून के विभिन्न स्थानों में सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है. ये कार्य लगभग पूरा होने जा रहा है. देहरादून में पहली बार पर्यटकों को एडिशनल स्लिप रोड का आनंद भी मिलेगा.

नए कलेवर में दिखेंगे देहरादून के चौराहे: देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल इन मुख्य जगहों पर चल रहे निर्माण कार्यों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. यदि सब कुछ ठीक-ठाक रहा, तो आने वाले समय में देहरादून मसूरी मार्ग पर पड़ने वाले कुठालगेट पर पर्यटकों को अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा. यहां पर्यटकों को पारंपरिक पहाड़ी शैली के दर्शन कराने के लिए निर्माण और कलाकारी की जा रही है.

Smart City Dehradun
देहरादून को स्मार्ट बनाया जा रहा है (Photo- ETV Bharat)

जिलाधिकारी सविन बंसल का कहना है कि-

10 मीटर एडिशनल स्पिल रोड बनाई गई:

सुगम यातायात व्यवस्था बनाने के लिए चार चौराहों का चौड़ीकरण और राउंड अबाउट करने का फैसला लिया गया था. इसी कड़ी में कुठालगेट और साईं मंदिर तिराहे पर 10 मीटर चौड़ी एडिशनल स्लिप रोड बनाई गई है. इसके अलावा चौराहों पर पर्यटकों के लिए गढ़वाल और कुमाऊं की संस्कृति पर आधारित पहाड़ी पारंपरिक शैली में डिजाइन तैयार किए गए हैं. कुठालगेट और साईं मंदिर तिराहे को राज्य की महान विभूतियों और आंदोलनकारियों की मूर्तियों आदि से सुशोभित किया जा रहा है.
-सविन बंसल, जिलाधिकारी, देहरादून-

लाइफ एंड सुरक्षित ट्रैफिक संचालन के लिए राउंड अबाउट: डीएम सविन बंसल ने बताया कि मंगलवार को निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को स्प्रिंग पोस्ट लगाने और बाकी बचे कामों को जल्द पूरा करने को भी कहा है. उन्होंने उम्मीद जताई कि एक हफ्ते के भीतर यह सभी काम पूरे कर लिए जाएंगे. बता दें कि जिला प्रशासन के प्रयासों से देहरादून के जिन मुख्य मार्गों से पर्यटकों का आना-जाना लगा रहता है, उन स्थानों पर अतिरिक्त साइड रोड, पर्वतीय शैली के सौन्दर्यीकरण के साथ ही लाइफ एंड सुरक्षित ट्रैफिक संचालन के लिए राउंड अबाउट बनाए गए हैं.

Smart City Dehradun
पर्यटकों को देहरादून का बदला रूप नजर आएगा (Photo- ETV Bharat)

पारंपरिक लोक संस्कृति के होंगे दर्शन: यहां पहली बार पर्यटकों और देहरादून वासियों को ट्रैफिक सुगमता तो मिलेगी ही, साथ ही जन सुरक्षा के अलावा पारंपरिक लोक संस्कृति के दर्शन भी होने जा रहे हैं. यहां देहरादून को सुंदर और पौराणिक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों से संवारा जा रहा है. ये निश्चित ही देहरादून मसूरी आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करेंगे.

10 करोड़ से हो रहा सौंदर्यीकरण: शहर में नए निर्माण और सौंदर्यीकरण के लिए जिलाधिकारी ने स्मार्ट सिटी बजट से 10 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया है. इसके साथ ही लोक परंपरा, सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक स्थलों की कलाकृतियों के साथ राज्य आंदोलनकारियों की स्मृतियों को इस धनराशि से संजोया गया है. इससे चौराहों को सुंदर किए जाने के साथ ही आकर्षक बनाया बनाया जा रहा है.
ये भी पढ़ें: देहरादून परेड ग्राउंड की रखरखाव का जिम्मा संभालेगा एमडीडीए, स्मार्ट सिटी ने किया है सौंदर्यीकरण

देहरादून: राजधानी देहरादून से मसूरी आने वाले पर्यटकों को कुठालगेट और राजपुर रोड स्थित साईं मंदिर के पास पारंपरिक लोक संस्कृति के दर्शन होने जा रहे हैं. देहरादून के विभिन्न स्थानों में सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है. ये कार्य लगभग पूरा होने जा रहा है. देहरादून में पहली बार पर्यटकों को एडिशनल स्लिप रोड का आनंद भी मिलेगा.

नए कलेवर में दिखेंगे देहरादून के चौराहे: देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल इन मुख्य जगहों पर चल रहे निर्माण कार्यों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. यदि सब कुछ ठीक-ठाक रहा, तो आने वाले समय में देहरादून मसूरी मार्ग पर पड़ने वाले कुठालगेट पर पर्यटकों को अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा. यहां पर्यटकों को पारंपरिक पहाड़ी शैली के दर्शन कराने के लिए निर्माण और कलाकारी की जा रही है.

Smart City Dehradun
देहरादून को स्मार्ट बनाया जा रहा है (Photo- ETV Bharat)

जिलाधिकारी सविन बंसल का कहना है कि-

10 मीटर एडिशनल स्पिल रोड बनाई गई:

सुगम यातायात व्यवस्था बनाने के लिए चार चौराहों का चौड़ीकरण और राउंड अबाउट करने का फैसला लिया गया था. इसी कड़ी में कुठालगेट और साईं मंदिर तिराहे पर 10 मीटर चौड़ी एडिशनल स्लिप रोड बनाई गई है. इसके अलावा चौराहों पर पर्यटकों के लिए गढ़वाल और कुमाऊं की संस्कृति पर आधारित पहाड़ी पारंपरिक शैली में डिजाइन तैयार किए गए हैं. कुठालगेट और साईं मंदिर तिराहे को राज्य की महान विभूतियों और आंदोलनकारियों की मूर्तियों आदि से सुशोभित किया जा रहा है.
-सविन बंसल, जिलाधिकारी, देहरादून-

लाइफ एंड सुरक्षित ट्रैफिक संचालन के लिए राउंड अबाउट: डीएम सविन बंसल ने बताया कि मंगलवार को निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को स्प्रिंग पोस्ट लगाने और बाकी बचे कामों को जल्द पूरा करने को भी कहा है. उन्होंने उम्मीद जताई कि एक हफ्ते के भीतर यह सभी काम पूरे कर लिए जाएंगे. बता दें कि जिला प्रशासन के प्रयासों से देहरादून के जिन मुख्य मार्गों से पर्यटकों का आना-जाना लगा रहता है, उन स्थानों पर अतिरिक्त साइड रोड, पर्वतीय शैली के सौन्दर्यीकरण के साथ ही लाइफ एंड सुरक्षित ट्रैफिक संचालन के लिए राउंड अबाउट बनाए गए हैं.

Smart City Dehradun
पर्यटकों को देहरादून का बदला रूप नजर आएगा (Photo- ETV Bharat)

पारंपरिक लोक संस्कृति के होंगे दर्शन: यहां पहली बार पर्यटकों और देहरादून वासियों को ट्रैफिक सुगमता तो मिलेगी ही, साथ ही जन सुरक्षा के अलावा पारंपरिक लोक संस्कृति के दर्शन भी होने जा रहे हैं. यहां देहरादून को सुंदर और पौराणिक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों से संवारा जा रहा है. ये निश्चित ही देहरादून मसूरी आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करेंगे.

10 करोड़ से हो रहा सौंदर्यीकरण: शहर में नए निर्माण और सौंदर्यीकरण के लिए जिलाधिकारी ने स्मार्ट सिटी बजट से 10 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया है. इसके साथ ही लोक परंपरा, सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक स्थलों की कलाकृतियों के साथ राज्य आंदोलनकारियों की स्मृतियों को इस धनराशि से संजोया गया है. इससे चौराहों को सुंदर किए जाने के साथ ही आकर्षक बनाया बनाया जा रहा है.
ये भी पढ़ें: देहरादून परेड ग्राउंड की रखरखाव का जिम्मा संभालेगा एमडीडीए, स्मार्ट सिटी ने किया है सौंदर्यीकरण

For All Latest Updates

TAGGED:

MODERNIZATION IN DEHRADUNKUTHAL GATE DEHRADUNDILARAM CHOWK IN DEHRADUNदेहरादून के चौराहों का आधुनिकीकरणSMART CITY DEHRADUN

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

37 किमी पैदल सफर कर धराली पहुंचा ईटीवी भारत, यहां जारी है जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद

''मैं मलबे में आधे से ज्यादा दबा हूं, मुझे बचा ले बेटा'', सुशील के कानों में गूंज रहे पिता के आखिरी शब्द

'ब्लास्ट जैसी आवाज आई, सब खत्म हो गया', चिल्लाते रहे धराली के जय भगवान, आंखों के सामने तबाह हुआ 2 मंजिला होटल

धराली आपदा में कल्प केदार ने ली समाधि, केदारनाथ से भी पहले पांडवों ने बनाया था ये मंदिर, जानें महत्व

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.