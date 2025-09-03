देहरादून: उत्तराखंड के विद्यालयों में प्रदर्शन ग्रेडिंग रैंकिंग सुधार के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है. यह समिति सूचकांक में सुधार के लिए जरूरी कार्य योजना तैयार करेगी. साथ ही उसका मूल्यांकन भी करेगी. इसके अलावा ब्लॉक स्तर पर भी खंड शिक्षा अधिकारियों को यू डायस की मॉनिटरिंग के लिए नामित किया गया है, जो हर हफ्ते समीक्षा करते हुए जरूरी सुधार पर काम करेंगे.

उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली PGI रैंकिंग (प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक) में शीर्ष राज्यों में शामिल करने के लिए 12 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है. यह समिति शिक्षा महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित की जाएगी, जो की रैंकिंग में सुधार के लिए अपने सुझाव भी देगी, ताकि सुझावों के आधार पर प्रदेश में रैंकिंग को सुधारने के लिए जरूरी बदलाव किए जा सके. इन सुझावों को मुख्य शिक्षा अधिकारी के जरिए सभी जिलों में लागू कराया जाएगा.

राष्ट्रीय स्तर पर PGI रैंकिंग के लिए मुख्य रूप से 6 डोमेन बनाए गए हैं, जिसके तहत 72 सूचकांक निश्चित है. हर सूचकांक में अंक भी निर्धारित किए गए हैं. इस तरह करीब 1000 अंकों में से राष्ट्रीय रैंकिंग का निर्धारण किया जाता है. साल 2023-24 में उत्तराखंड ने 1000 में से 526.30 अंक प्राप्त किए थे. ऐसे में अब विभाग ने 2025-26 के लिए 615 अंक प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. इसी तरह 2026-27 के लिए 650 अंकों का भी लक्ष्य तय कर लिया गया है.

प्रदेश में दक्ष कर्मचारियों की कमी के चलते यू डायस पर मिलने वाली सूचनाओं में कमी रह जाती है, जिसके कारण इसका असर सीधे तौर से रैंकिंग पर पड़ता है. इसी को देखते हुए ब्लॉक स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारियों को यू डायस का नोडल नामित किया गया है. इसके तहत यह अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालयों, शिक्षकों और छात्र-छात्राओं से संबंधित सही आंकड़े यू डायस पर अंकित करवाएंगे.

शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि इस रैंकिंग के जरिए प्रत्येक राज्य में संचालित विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन किया जाता है. समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि राज्य में यू डायस पर भरे जाने वाले आंकड़ों में गलतियां की जा रही हैं, जिसके चलते राज्य को अंकों का नुकसान हो रहा है. ऐसे में अब राज्य स्तरीय कमेटी गठित करते हुए आगामी वर्षों के लिए लक्ष्य तय कर शीर्ष राज्यों में उत्तराखंड का नाम शामिल करने के लिए प्रयास किया जा रहा है.

परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में उत्तराखंड की स्थिति राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छी नहीं रहती है और प्रदेश को बेहद कम नंबर मिल पाते हैं और इसीलिए राज्य विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में पिछड़ता हुआ दिखाई देता है. शायद यही कारण है कि अब शिक्षा विभाग ने इसके सुधार के लिए प्रयास शुरू किए हैं.

