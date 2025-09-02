ETV Bharat / state

हाईकोट के दो आदेश: निर्वाचन विभाग की गाइडलाइन के तहत करें शिक्षकों को बीएलओ नियुक्त, पदोन्नति परीक्षा नहीं करवाने पर मांगा शपथ पत्र

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि शिक्षकों को ​बीएलओ नियुक्त करने के लिए निर्वाचन विभाग की गाइडलाइन का पालन करें.

राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 2, 2025 at 8:58 PM IST

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने विधानसभा क्षेत्र की भाग संख्या की वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने के बाद भी शिक्षकों को बीएलओ के पद पर नियुक्त करने के मामले में निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन की पालना करने के लिए कहा है. वहीं अदालत ने प्रार्थियों को कहा है कि वे इस संबंध में निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दो सप्ताह में प्रतिवेदन दें. इस प्रतिवेदन पर अधिकारी निर्वाचन विभाग की गाइडलाइन के अनुसार चार सप्ताह में निर्णय करें. अदालत ने स्पष्ट किया कि बीएलओ उसी शिक्षक को नियुक्त किया जाएगा, जो उस विधानसभा क्षेत्र की भाग संख्या का वोटर हो. जस्टिस मनीष शर्मा ने यह आदेश राजेंद्र व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि याचिकाकर्ता करौली जिले के हिंडौन व करौली विधानसभा क्षेत्र के स्कूलों में तृतीय श्रेणी शिक्षक व अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं. इस दौरान निर्वाचन विभाग ने शिक्षकों को बीएलओ के पद पर नियुक्ति से मुक्त रखने की गाइडलाइन पर ध्यान दिए बिना ही उन्हें बीएलओ नियुक्त कर दिया. इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि भारतीय निर्वाचन आयोग व राज्य निर्वाचन आयोग के हाल के निर्देशानुसार बूथ की वोटर लिस्ट में वोटर के तौर पर नामित कार्मिक को बीएलओ के पद पर नियुक्त किया जा सकता है. वहीं उस विधानसभा की वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हुए शिक्षक को बीएलओ पद पर नियुक्ति से छूट दी है, लेकिन फिर भी प्रार्थियों को अन्य विधानसभा क्षेत्र में बीएलओ नियुक्त कर दिया. हाईकोर्ट ने भी पूर्व में तेनसिंह के मामले में इस संबंध में दिशा-निर्देश दिए थे. इसलिए प्रार्थियों को अन्य विधानसभा क्षेत्र में बीएलओ के पद पर नियुक्त नहीं किया जाए.

विभागीय पदोन्नति परीक्षा नहीं करवाने पर मांगा शपथ पत्र: राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के 8 साल बाद भी पटवारी के पद से भू-अभिलेख निरीक्षक पद पर पदोन्नति के लिए होने वाली विभागीय परीक्षा नहीं होने पर रेवेन्यू बोर्ड के रजिस्ट्रार से 8 सितंबर तक शपथ पत्र पेश करने को कहा है. इसमें यह बताने को कहा है कि बोर्ड ने साल 2017 के आदेश और 7 मार्च, 2019 को विज्ञापन जारी होने पर भी विभागीय पदोन्नति के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित क्यों नहीं करवाई. जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह आदेश विवेक शर्मा की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता विजय दत्त शर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट ने 26 जुलाई, 2017 को सतीश सिंह बनाम राज्य सरकार मामले में भू-अभिलेख निरीक्षक पद पर पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा करवाए जाने का निर्देश दिया था. इसके बावजूद बोर्ड ने परीक्षा नहीं करवाई. वहीं बाद में राज्य सरकार ने अवमानना याचिका में सुनवाई के दौरान शपथ पत्र दायर कर कहा कि उन्होंने 7 मार्च, 2019 को विभागीय परीक्षा का विज्ञापन जारी कर आदेश की पालना कर दी है. इसके बाद भी यह विभागीय परीक्षा आयोजित नहीं की गई. जबकि परीक्षा के लिए स्वीकृत पदों पर डीपीसी के जरिए कनिष्ठ कार्मिकों को पदोन्नति दे दी है. इसलिए अदालती आदेशों की पालना करवाई जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने रेवेन्यू बोर्ड के रजिस्ट्रार से शपथ पत्र पेश करने को कहा है.

