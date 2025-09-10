ETV Bharat / state

झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट सख्त, अवमानना करनेवाले अधिकारियों पर चार्ज फ्रेम करने का आदेश

न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर 2025 को निर्धारित की है. जिसमें दोषी पाये गए अधिकारियों पर चार्ज फ्रेम किया जाएगा. गौरतलब है कि रौशनी खलखो और अन्य की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है.

अधिवक्ता विनोद सिंह ने बताया कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार पर कड़ी नाराजगी जताते हुए प्रथम दृष्टया में इन अधिकारियों को कोर्ट के आदेश का अवमानना करने का दोषी पाया है. न्यायालय ने ऐसे सभी अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया है. आज हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव अलका तिवारी, नगर विकास सचिव समेत अन्य अधिकारी सशरीर उपस्थित थे.

अधिवक्ता विनोद सिंह ने बताया कि निकाय चुनाव मामले में दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए अवमानना करने वाले अधिकारियों पर चार्ज फ्रेम करने का आदेश दिया है. इसके तहत मुख्य सचिव अलका तिवारी, नगर विकास के तत्कालीन प्रधान सचिव विनय चौबे, आईएएस वंदना डाडेल, अपर सचिव ज्ञानेश कुमार समेत अन्य अधिकारियों पर चार्ज फ्रेम होगा.

रांची: राज्य में अब तक नगर निकाय चुनाव नहीं कराये जाने पर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रूख अपनाते हुए कोर्ट के आदेश की अवमानना करनेवाले अधिकारियों पर चार्ज फ्रेम करने का आदेश दिया है. न्यायालय में बुधवार 10 सितंबर 2025 को दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई. यह जानकारी अधिवक्ता विनोद सिंह ने दी है.

नगर निगम-रांची, हजारीबाग, मेदनीनगर, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, चास, आदित्यपुर और मानगो.

नगर परिषद-गढ़वा, विश्रामपुर, चाईबासा, झुमरी तिलैया, चक्रधरपुर, चतरा, चिरकुंडा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, गुमला, जुगसलाई, कपाली, लोहरदगा, सिमडेगा, मधुपुर, रामगढ़, साहिबगंज, फुसरो और मिहिजाम.

नगर पंचायत-बंशीधर नगर, मझिआंव, हुसैनाबाद, हरिहरगंज, छतरपुर, लातेहार, कोडरमा, डोमचांच, बड़की सरैया, धनवार, महगामा, राजमहल, बरहरवा, बासुकीनाथ, जामताड़ा, बुंडू, खूंटी, सरायकेला और चाकुलिया.

निकाय चुनाव नहीं होने से राज्य को नुकसानः रघुवर दास

स्थानीय नगर निकाय चुनाव नहीं होने के कारण राज्य को हो रहे नुकसान का आरोप लगाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि वर्तमान सरकार लगातार न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करती रही है और न्यायालय को बरगलाने की कोशिश करती रही है. जिसके कारण राज्य में प्रतिवर्ष नगर निकाय चुनाव नहीं होने से 1700 करोड़ का नुकसान हो रहा है.

मीडिया से बात करते पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास (फोटो-ईटीवी भारत)

उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा का इसी बात से पता चलता है कि पिछड़ों को आरक्षण इस चुनाव के जरिए देने के लिए आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण किया जाना था. ओबीसी ट्रिपल टेस्ट के बहाने सरकार इसे टालती रही है. जिसके कारण पिछड़ों को जो आरक्षण मिलना चाहिए स्थानीय नगर निकाय में नहीं मिल पा रहा है. उन्होंने कहा कि हालत यह है कि राज्य में निर्वाचन आयुक्त नहीं हैं. ऐसे में सरकार की इच्छा शक्ति इस चुनाव को लेकर क्या है यह पता चलता है.

ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट पर सरकार नहीं ले पा रही फैसला

नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा कराए गए ओबीसी ट्रिपल टेस्ट पर सरकार अब तक चुप्पी साधे हुए है. हालत यह है कि करीब एक महीना बीतने के बावजूद अब तक ओबीसी आयोग के द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट पर सरकार कुछ निर्णय नहीं ले पाई है.

गौरतलब है कि वर्तमान समय में राज्य में नगर निकायों की कुल संख्या 49 है, जहां चुनाव होने हैं. इन नगर निकायों में 13 ऐसे स्थान हैं जहां 2020 से ही चुनाव लंबित हैं, जबकि रांची सहित शेष अन्य नगर निगम एवं निकायों में 2022 से चुनाव लंबित है. इस चुनाव के माध्यम से राजनीतिक दल अपनी ताकत अप्रत्यक्ष रूप से झोंकते रहे हैं. ऐसे में हाईकोर्ट के कड़े रूख से उम्मीद की जा रही है कि सरकार जल्द ही इस पर कुछ निर्णय लेगी.

