बैडमिंटन कोर्ट के रखरखाव और संचालन के लिए जारी ई-टेंडर पर रोक, मांगा जवाब

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में बैडमिंटन के इनडोर कोर्ट के रखरखाव और संचालन के लिए गत 18 अगस्त को जारी ई-टेंडर पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार ओर खेल परिषद को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश वयम लांबा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता महेन्द्र शांडिल्य ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता बैडमिंटन की राष्ट्रीय स्तर की जूनियर प्लेयर है. वह एसएमएस स्टेडियम में बने बैडमिंटन कोर्ट में अभ्यास करती है. याचिका में कहा गया कि खेल परिषद ने गत 18 अगस्त को बैडमिंटन के इनडोर कोर्ट के रखरखाव और संचालन के लिए ई-टेंडर आमंत्रित किए. इसके तहत प्रति खिलाड़ी प्रति घंटा 1500 रुपए और कोच की सुविधा के साथ 3 हजार रुपए प्रति घंटा की दर से फीस तय की गई. याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता और उस जैसे अन्य राष्ट्रीय जूनियर प्लेयर्स को दिन में करीब 6 घंटा अभ्यास करना होता है. ऐसे में वह इतनी बड़ी राशि फीस के तौर पर खेल परिषद या उनकी ओर से अधिकृत व्यक्ति को अदा नहीं कर सकते हैं.