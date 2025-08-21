ETV Bharat / state

वकील ने स्पष्ट किया कि अनुकंपा नियुक्ति दावे पर विचार करते समय, कर्मचारी की मृत्यु के समय लागू नियम को प्रभावी माना जाना चाहिए.

बस्ती में 25 साल की नौकरी के बाद महिला क्लर्क बर्खास्त.
बस्ती में 25 साल की नौकरी के बाद महिला क्लर्क बर्खास्त.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 21, 2025 at 1:08 PM IST

बस्ती: जिले के उप कृषि निदेशक कार्यालय में तैनात वरिष्ठ सहायक शची वर्मा की बर्खास्तगी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. मृतक आश्रित कोटे के तहत 25 साल से नौकरी कर रहीं शची वर्मी को इसी साल जुलाई में बर्खास्त कर दिया गया था. अब हाईकोर्ट की रोक के बाद इस मामले में ट्विस्ट आ गया है. हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी.

इस शिकायत को बनाया आधार: जानकारी के मुताबिक, बस्ती जिले के निवासी राजकुमार उर्फ पंडित ने शिकायत की थी, कि जब शची वर्मा के पिता की मृत्यु हुई, तब उनकी मां राधा वर्मा स्वास्थ्य विभाग में सरकारी नौकरी में थीं. नियमानुसार, माता-पिता दोनों सरकारी सेवा में हों और उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाए तो उनके आश्रित नौकरी के हकदार नहीं होते.

शिकायत की जांच और बर्खास्तगी: इस मामले की प्राथमिक जांच संयुक्त कृषि निदेशक ने की. उप कृषि निदेशक अशोक कुमार गौतम ने अपने आदेश में लिखा कि शची की नियुक्ति मृतक आश्रित नियमावली 1974, 1994 और 1999 के विपरीत थी. इसलिए उनकी सेवाएं समाप्त की जाती हैं. 25 साल की सेवा के बाद इस तरह की बर्खास्तगी शची के लिए झटका था.

हाईकोर्ट पहुंची शची वर्मा: बर्खास्तगी आदेश के बाद शची वर्मा इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचीं. याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने शची के वकील की दलीलों को सुना. वकील ने तर्क दिया, कि शची को बर्खास्त करने का आदेश सिर्फ तीसरे पक्ष की शिकायत पर दिया गया, जो न्यायसंगत नहीं है.

सबसे महत्वपूर्ण दलील यह थी, कि जिस नियम के तहत माता-पिता दोनों के सरकारी कर्मचारी होने पर आश्रित को नौकरी नहीं मिलती, वह नियम वर्ष 1999 में लागू हुआ. जबकि शची के पिता का निधन 2 नवंबर 1997 को हो गया था.

वकील ने स्पष्ट किया कि अनुकंपा नियुक्ति के दावे पर विचार करते समय, कर्मचारी की मृत्यु के समय लागू नियम को ही प्रभावी माना जाना चाहिए. अदालत ने इन दलीलों को स्वीकार करते हुए 21 जुलाई के बर्खास्तगी आदेश पर रोक लगा दी. न्यायमूर्ति ने कहा कि इस मामले पर आगे विचार किया जाना आवश्यक है.

अदालत ने शची वर्मा को राहत देते हुए उन्हें अपने पद पर बने रहने और सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने की अनुमति दी है. शची के वकील को प्रति-शपथपत्र दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है.

मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी. तब तक शची की नौकरी को समाप्त करने वाले आदेश का प्रभाव स्थगित रहेगा और उन्हें कर्तव्यों का निर्वहन करने के साथ-साथ वेतन का भी भुगतान किया जाएगा.

मृतक आश्रित कोटे से नौकरी: शची वर्मा के पिता सत्येंद्र नाथ वर्मा जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में वरिष्ठ सहायक थे. उनका निधन 1997 में हुआ था. इसके बाद उनकी माता राधा वर्मा, भाई नवीन और बहन ऋतु वर्मा ने अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर 29 अप्रैल 1999 को शची वर्मा को कनिष्ठ सहायक पद पर नियुक्ति मिली.

