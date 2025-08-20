ETV Bharat / state

हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी की सजा स्थगित करने की हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार - HIGH COURT ORDER

मऊ की एमपी/एमएलए कोर्ट ने अब्बास अंसारी को 31 मई को सुनाई थी दो साल की सजा

अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से राहत (Etv Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 20, 2025 at 2:42 PM IST

Updated : August 20, 2025 at 3:05 PM IST

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हेट स्पीच के मामले में अब्बास अंसारी को को राहत दी है. कोर्ट ने सजा स्थगित करने की मांग नामंजूर करने संबंधी निचली अदालत का आदेश रद्द कर दिया है. कोर्ट ने सजा के खिलाफ निचली अदालत में लंबित अपील नियमानुसार निस्तारित करने का यह आदेश दिया है. अब्बास की पुनरीक्षण याचिका पर न्यायमूर्ति समीर जैन ने वरिष्ठ अधिवक्ता डीएस मिश्र व अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय और राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी व एजीए संजय सिंह को सुनकर दिया है.

मऊ कोर्ट ने सुनाई थी दो साल कैद की सजाः गौरतलब है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से मऊ सदर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से एमएलए रहे अंसारी ने 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के सत्ता में आने पर राज्य सरकार के अधिकारियों को परिणामों की धमकी दी थी. इस मामले में ट्रायल के बाद मऊ की स्पेशल कोर्ट एमपी/एमएलए कोर्ट ने अब्बास अंसारी को आईपीसी की धारा 153-ए (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 189 (सार्वजनिक सेवक को चोट पहुंचाने की धमकी) के तहत अपराध के लिए दो-दो साल कैद की सजा सुनाई थी. इसके अलावा धारा 506 में एक वर्ष और धारा 171-एफ (चुनाव में अनुचित प्रभाव या व्यक्तिगत पहचान) के तहत अपराध के लिए छह महीने कैद की सजा सुनाई थी.

स्पेशल कोर्ट ने सभी सजाएं एकसाथ चलाए जाने को कहा था. इसके अलावा दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था. भाषण के दौरान मंच पर मौजूद अब्बास अंसारी के चुनाव एजेंट मंसूर अंसारी को भी मामले में दोषी ठहराया गया और छह महीने की कैद की सजा सुनाई गई थी. इस फैसले के खिलाफ अब्बास अंसारी की अपील मऊ की स्पेशल अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष लंबित है. इसके साथ अंसारी ने सजा को स्थगित करने के लिए प्रार्थना पत्र भी दिया था, जिसे गत पांच जुलाई को खारिज कर दिया गया था. इस आदेश के खिलाफ उन्होंने यह पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी. हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार कर पांच जुलाई का आदेश रद्द कर दिया है.

क्या है मामला : 2022 विधानसभा चुनाव में अब्बास अंसारी ने चुनावी भाषण में खुले मंच से अधिकारियों को धमकी देते हुए देख लेने व सबक सिखाने, ट्रांसफर-पोस्टिंग पर रोक लगाने की बात कही थी. इसका इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लेते हुए अब्बास अंसारी और एजेंट मंसूर अंसारी के खिलाफ नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट मऊ ने 31 मई 2025 को अब्बास अंसारी और इलेक्शन एजेंट मंसूर अंसारी के खिलाफ दो साल की सजा और आर्थिक दंड न्यायालय ने लगाया था. सजा होने के बाद अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई थी.

Last Updated : August 20, 2025 at 3:05 PM IST

