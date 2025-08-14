प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुंभ मेला क्षेत्र प्रयागराज में बने स्थायी अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण, मेला प्राधिकरण और नगर निगम प्रयागराज से रिपोर्ट मांगी है. यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने मोहम्मद नसीम हाशमी की याचिका पर दिया है.

कोर्ट ने सभी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का एक और मौका दिया है. इसके पहले भी कोर्ट ने सभी से इस संबंध में आवश्यक जानकारी पेश करने को कहा था लेकिन पेश नहीं की गई. याची के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट के बार बार निर्देश के बावजूद प्राधिकरणों व निगम की ओर से कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है. याची की ओर से कहा गया कि मेला क्षेत्र को विस्तार दिया गया है. मास्टर प्लान में कहा गया है कि मेला क्षेत्र में कोई भी स्थायी निर्माण बगैर अनुमति के नहीं होगा.

याचिका में कई फोटोग्राफ लगाकर कहा गया कि मेला क्षेत्र में स्थायी निर्माण कराया जा रहा है. यह निर्माण अधिकतर झूंसी क्षेत्र में हो रहा है. कोर्ट ने याचिका पर संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को जरूरी जानकारी प्रस्तुत करने का एक और मौका देते हुए जनहित याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 11 सितंबर की तारीख लगाई है.

बता दें कि 144 वर्ष बाद संगम तट पर 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ का आयोजन किया गया था. यहां पर 66 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई थी. महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, अंबानी परिवार और अडानी परिवार के साथ कई बड़ी हस्तियां महाकुंभ पहुंचकर डुबकी लगाई थी. हालांकि महाकुंभ के दौरान भगदड़ में कई लोगों की मौत भी हो गई थी.

