हाईकोर्ट ने 21 साल से जेल में बंद कैदी की रिहाई न करने पर UP सरकार से मांगा जवाब - ALLAHABAD HIGH COURT

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विवादित पोस्ट शेयर करने के आरोपी को दी जमानत.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : August 7, 2025 at 9:32 PM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे बलिया के बंदी अशोक सिंह की समय पूर्व रिहाई को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. इसके लिए 3 सप्ताह का समय दिया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि 21 वर्षों से अधिक समय तक सजा काटने के बावजूद याची की रिहाई क्यों नहीं की गई?.

यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता एवं न्यायमूर्ति हरवीर सिंह की खंडपीठ ने अशोक सिंह की याचिका पर उसके अधिवक्ता आदर्श शुक्ल एवं सरकारी वकील को सुनकर दिया है.

अधिवक्ता आदर्श शुक्ल ने बताया कि बलिया के बैरिया थाने में दर्ज हत्या के मामले में स्पेशल जज ने 25 सितंबर 2009 को अशोक सिंह को आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी. इसके बाद अपील में हाईकोर्ट ने भी उसकी सजा को बरकरार रखा. जेल में 21 साल से ज्यादा होने पर भी समय पूर्व रिहाई न किए जाने पर याची ने यह याचिका दाखिल की.

ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित पोस्ट करने के आरोपी को मिली जमानत : वहीं, एक और मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विवादित पोस्ट शेयर करने के आरोपी शाहरुख खान को जमानत दे दी है. इस पोस्ट में कथित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही गई थी. न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने शाहरूख की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है.

हाथरस के थाना सासनी में आरोपी पर राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने व भारत की एकता, अखंडता व संप्रभुता को खतरे में डालने के आरोप में मुकदमा दर्ज है. आरोप था कि उसने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े वीडियो को एडिट कर विवादित पोस्ट किया. जेल में बंद आरोपी ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की.

आरोपी के वकील ने दलील दी कि उनका नाम एफआईआर में नहीं था. मुख्य आरोप अशरफ खान पर था जिसने आपत्तिजनक सामग्री अपलोड की थी. शाहरुख पर केवल वीडियो साझा करने का आरोप है. सरकारी वकील ने जमानत का विरोध किया. कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद सशर्त जमानत अर्जी स्वीकार कर ली.

ALLAHABAD HIGH COURT

ख़ास ख़बरें

क्या है डायबिटीज, थायराइड और ब्लड प्रेशर का फैटी लिवर से कनेक्शन? 'नान अल्कोहलिक' मरीज भी रहें सतर्क, ऐसे रखें ख्याल

यूपी को जल्द मिलेंगी 4 नई वंदे भारत; लखनऊ से जयपुर, बनारस से जबलपुर और बरेली से चंडीगढ़ का सफर होगा बेहद आसान

अटलपुरम टाउनशिप में 1.5 लाख को मिलेगी छत; जानिए- बुकिंग, लाॅटरी और कब्जा कब तक, कितनी किस्तें भरनी होंगी

यूपी का अजेय किला; गजनी-बाबर से लेकर शेरशाह तक ने किए हमले, अब 16 करोड़ रुपये खर्च कर संवारेगी योगी सरकार

