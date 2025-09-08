ETV Bharat / state

एसआई भर्ती 2021 रद्द के आदेश पर रोक से राहत, चयनित अभ्यर्थी बोले- निर्दोष को सजा क्यों मिले ?

चयनित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट के आदेश से राहत की सांस ली. उन्होंने कहा कि निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए.

Selected candidates express happiness over court order
कोर्ट के आदेश पर खुशी जताते चयनित अभ्यर्थी (ETV Bharat Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 8, 2025 at 8:42 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जोधपुर: राजस्थान हाईकोर्ट के एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द करने के आदेश पर रोक से चयनित अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली. इनका कहना है कि न्यायालय ने हमारी बात सुनी है. हमें विश्वास है कि आगे भी इसकी सुनवाई होगी तो न्यायालय में हमारी जीत होगी, क्योंकि हमने ईमानदारी से परीक्षा दी थी. हाईकोर्ट के आदेश के बाद ईटीवी भारत ने जोधपुर में कुछ चयनित अभ्यर्थियों से बात की तो उनका कहना था कि एसओजी ने जांच की. जांच के दौरान सेग्रीगेशन हो जाना चाहिए था, लेकिन यह नहीं किया गया. जांच में स्पष्ट हो गया कि कौन ईमानदारी से पास हुआ है और किसने बेईमानी का सहारा लिया है. ऐसा हो जाता तो हमें इतनी परेशानी नहीं देखनी पड़ती.

बहुत कठिन समय था: रेलवे में टीटी की नौकरी छोड़कर एसआई सेलेक्ट हुए चूरू जिले के तारानगर निवासी शिवनारायण ने बताया कि मेरी उम्र 40 वर्ष हो चुकी है. अब दोबारा परीक्षा देनी पड़ती तो बहुत परेशानी होती. बीते 2 साल से वर्दी पहनने के बाद वापस उतारनी पड़ी. यह बहुत कठिन समय था. पुलिस लाइन में हर दिन सोचते थे कि कोर्ट में क्या होगा. यह वर्दी रहेगी या नहीं रहेगी. अब हमने राहत की सांस ली. पहले 800 घरों के चूल्हे बुझा दिए गए थे.

चयनित अभ्यर्थी क्या बोले, सुनिए... (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: बड़ी खबर : एसआई भर्ती-2021 रद्द करने के आदेश पर रोक, चयनितों को अभी नहीं मिलेगी फील्ड पोस्टिंग

हम सारे सबूत देंगे: पहले से सरकारी नौकरी में चयनित मांगू सिंह ने बताया कि न्यायालय ने राहत दी. हमने ईमानदारी से परीक्षा दी थी. इस भर्ती में वापस फॉर्म भरा है. हम फिर परीक्षा देकर साबित करेंगे कि हम ईमानदार हैं. इसी तरह से लक्ष्मण सिंह भाटी ने कहा कि खुद को सही साबित करना हमारे लिए आसान नहीं था. किशनगढ़ में जो परीक्षा हुई थी, उसका परिणाम जारी होना चाहिए था. उससे भी स्थितियां साफ हो सकती थीं. हम मेहनत से सफल हुए थे. अब जो आगे सुनवाई चलेगी, उसमें हम सारे सबूत न्यायालय को देंगे, ताकि हमारी ईमानदारी साबित हो सके. भाटी ने कहा कि एसओजी का अपना काम है. अनुसंधान कर रही है. उन्होंने यह कह दिया कि सेग्रीगेशन नहीं हो सकता. मैं इससे सहमत नहीं हूं. जांच एजेंसी ही सही-गलत की छंटनी कर सकती है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि 859 को बेरोजगार कर दो.

सेग्रीगेशन बहुत जरूरी : जेल प्रहरी के रूप में सेवाएं दे चुकी ममता ने बताया कि सेग्रीगेशन बहुत जरूरी था. जांच एजेंसी हम सभी से पूछती तो हम बताते कि किस तरह से छांट सकते हो. हम साथ देने को तैयार हैं. अब न्यायालय के आदेश से राहत मिली है. भर्ती प्रक्रिया में निर्दोष को नुकसान नहीं हो, इसे लेकर जोधपुर में सर्व समाज की अगुवाई में लगातार आंदोलन कर रहे राजपूत सभा के अध्यक्ष हनुमान सिंह खांगटा ने कहा कि हमारी सरकार से मांग है कि निर्दोष अभ्यर्थियों का पक्ष न्यायालय में रखें. सरकार भी नहीं चाहती कि किसी ईमानदार को नुकसान पहुंचे. हम चाहते हैं कि दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.

पढ़ें: एसआई भर्ती: ट्रेनी एसआई के परिजन बोले-दोषी-निर्दोष को एक ही तराजू में तौलना सही नहीं

यह आया निर्णय: हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने एसआई भर्ती-2021 प्रकरण में सिंगल बेंच के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें एसआई भर्ती रद्द की थी. खंडपीठ ने चयनित अभ्यर्थियों को फील्ड पोस्टिंग नहीं देने को कहा. जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने विक्रम पंवार व अन्य की अपील पर यह आदेश सुनाया. डबल बेंच इस मामले में अब 8 अक्टूबर को सुनवाई करेगी.

For All Latest Updates

TAGGED:

STAYED ORDER OF SINGLE BENCHएसआई भर्ती परीक्षा 2021STAY ON CANCEL ORDER SI RECRUITMENTCANDIDATES WELCOMED THE DECISIONRAJASTHAN HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कपड़ों से तेल के दाग कैसे हटाएं? घरेलू उपाय क्या हैं और किन चीजों का इस्तेमाल करें?

पितृपक्ष में भूलकर भी न खाएं ये चीजें, वरना लग सकता है पितृ दोष, जीवन में आएंगी परेशानियां!

किस कार कंपनी की कौन सी कार होगी कितनी सस्ती? यहां देखें पूरी लिस्ट

अश्विन माह 2025: पितृ-पक्ष से लेकर नवरात्रि और दशहरा, मनाएं जाएंगे ये त्योहार, डालें एक नजर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.