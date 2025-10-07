ETV Bharat / state

हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन और नए आधार जोड़ने पर रोक नहीं, जानिए हाईकोर्ट ने किस मामले की ये टिप्पणी

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि एक ही आधार पर तलाक की याचिका खारिज होने पर भी दूसरे आधार पर दोबारा तलाक याचिका दाखिल की जा सकती है. मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने स्पष्ट किया कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत दूसरे आधार पर तलाक की याचिका दायर करने में कोई रोक नहीं है. यदि पहली याचिका खारिज होने के बाद भी पक्षकार को दूसरी याचिका दायर करने की अनुमति मिलती है, तो संशोधन के माध्यम से नए आधार जोड़ने में कोई बाधा नहीं है. तलाक याचिकाओं में आधार बदलने या जोड़ने की अनुमति दी जा सकती है ताकि कई बार एक ही मामले में कार्यवाही न करनी पड़े.

मामले अनुसार, पति ने परिवार न्यायालय हमीरपुर में धारा 13 के तहत तलाक की याचिका दायर की. पत्नी ने अपने लिखित उत्तर में आरोपों को खारिज किया. इसके बाद कोर्ट ने मुद्दे तय किए. बाद में पति ने आधार बदलने के लिए संशोधन आवेदन दायर किया, जिसका पत्नी ने विरोध किया. परिवार न्यायालय ने यह संशोधन स्वीकार कर लिया. पत्नी ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि वाद बिंदु तय होने के बाद संशोधन आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता. पहली याचिका में परित्याग और क्रूरता का आरोप लगाया गया था. बाद में अनैतिकता को आधार के रूप में नहीं जोड़ा जा सकता.

कोर्ट ने कहा कि परिवार न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि संशोधन आवेदन में बताई गई जानकारी वादी को याचिका दायर करने के बाद पता चली, इसलिए संशोधन स्वीकार किया जा सकता है. कोर्ट ने कहा कि अगर मुकदमे के दौरान किसी पक्षकार को कुछ नए तथ्य पता चलते हैं और यह विवादित मुद्दों का सही समाधान करने के लिए जरूरी हो तो सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के तहत संशोधन आवेदन स्वीकार किया जा सकता है, भले ही मुकदमे की सुनवाई शुरू हो चुकी हो.