डूंगरपुर मामले में आजम खान की जमानत पर हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित - AZAM KHAN

विशेष न्यायालय एमपीएमएलए ने सुनाई है दस साल की सजा, अपील लंबित रहने के दौरान ज़मानत की मांग

आजम खान. (Etv Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 12, 2025 at 8:56 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट में डूंगरपुर प्रकरण में दस साल की सजा पाए सपा नेता एवं पूर्व मंत्री आजम खान की अपील पर जमानत की मांग पर फैसला सुरक्षित कर लिया है. मंगलवार को मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई. न्यायमूर्ति समीर जैन ने इस मामले की सुनवाई की.

मंगलवार को बहस के दौरान आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह ने कहा कि याची के खिलाफ एफआईआर घटना के तीन साल बाद दर्ज की गई है. शिकायतकर्ता की ओर से डूंगरपुर में जिस स्थान पर उसका मकान तोड़ने का दावा किया जा रहा है, वहां उसका मकान नहीं था. साथ ही इस पूरे प्रकरण में कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं आया, जिसमें यह साबित हो कि आजम खां घटना के समय मौके पर थे. वहीं अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कहा कि मुकदमा देरी से दर्ज कराने पर ध्यान नहीं दिया चाहिए. अपीलकर्ता का आपराधिक इतिहास है. अन्य दलीलों के साथ जमानत का विरोध किया. कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित कर लिया है.

दरअसल सपा सरकार के समय 2016 में आजम खान ने डूंगरपुर बस्ती में बने मकानों को जबरन खाली कराया था. मकानों को जेसीबी की मदद से तोड़ा गया था. पूरे डूंगरपुर को पुलिस छावनी में तब्दील कर सभी मकानों को ध्वस्त कर वहां पर आसरा कॉलोनी बनाई थी. जिनके मकान टूटे थे, उनकी उस वक्त कोई सुनवाई नहीं हुई. लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और 2019 में जिन लोगों के मकान तोड़े गए थे उन लोगों ने थाने पहुंचकर अपनी अपनी पीड़ा बयां की. सभी ने अपने अलग-अलग मुकदमें दर्ज कराये थे. इस मामले में 12 अलग अलग मामले दर्ज हुए थे.

आजम खान को हाईकोर्ट से झटका, डूंगरपुर में मकान जबरदस्ती गिराने के मामले में जमानत याचिका खारिज

