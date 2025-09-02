ETV Bharat / state

इरफान सोलंकी की जमानत पर हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, जानिए क्या था मामला? - IRFAN SOLANKI

2022 में महिला की झोपड़ी में आग लगाने के मामले में रिज़वान सोलंकी और इजराइल आटे वाला की जमानत पर निर्णय सुरक्षित किया

इरफान सोलंकी.
इरफान सोलंकी. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 2, 2025 at 7:40 PM IST

2 Min Read

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिला का घर जलाए जाने के मामले में सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी व अन्य की गैंगस्टर में दर्ज मुकदमे में जमानत अर्जी पर निर्णय सुरक्षित कर लिया है. जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति समीर जैन ने सुनवाई की.

कानपुर के जाजमऊ थाने में दिसंबर 2022 में तत्कालीन इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे ने इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, इसराइल आटेवाला व अन्य के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था. इरफान के साथ-साथ रिजवान व इजराइल ऑटेवाला की जमानत अर्जी भी दाखिल है. तीनों जमानत अर्जियों पर कोर्ट एक साथ सुनवाई कर रही है. राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल और अपर शासकीय अधिवक्ता विकास सहाय ने ज़मानत का विरोध किया. जबकि इरफ़ान का पक्ष अधिवक्ता इमरानउल्लाह ने रखा.

इरफान के वकील का कहना था कि इस मामले में अन्य आरोपियों की जमानत मंजूर हो गई है. ये आरोपी भी समानता का लाभ पाने के हकदार हैं. जबकि प्रदेश सरकार की ओर से विरोध करते हुए कहा गया कि याची मुख्य आरोपी है वह समानता का लाभ पाने के हकदार नहीं हैं. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित कर लिया है.

बता दें कि 8 नवंबर 2022 को सपा विधायक इरफान सोलंकी, उसके भाई रिजवान, इजरायल आटेवाला, मो. शरीफ, शौकत अली, अनूप यादव, महबूब आलम, शमशुद्दीन उर्फ चच्चा, एजाजुद्दीन उर्फ सबलू, मो. एजाज, मुरसलीन भोलू, शकील चिकना के खिलाफ नजीर फातिमा ने उसकी झोपड़ी में आग लगाने का मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले में जून 2024 में कानपुर की विशेष अदालत ने इरफान सोलंकी. रिजवान, इजरायल, मो. शरीफ व शौकत अली को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई थी. जिसके बाद इरफान सोलंकी विधानसभा सदस्यता चली गई थी.

इसे भी पढ़ें-इलाहाबाद हाईकोर्ट में इरफान सोलंकी मामले में बचाव पक्ष की बहस पूरी, कल राज्य सरकार पेश करेगी दलील

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिला का घर जलाए जाने के मामले में सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी व अन्य की गैंगस्टर में दर्ज मुकदमे में जमानत अर्जी पर निर्णय सुरक्षित कर लिया है. जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति समीर जैन ने सुनवाई की.

कानपुर के जाजमऊ थाने में दिसंबर 2022 में तत्कालीन इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे ने इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, इसराइल आटेवाला व अन्य के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था. इरफान के साथ-साथ रिजवान व इजराइल ऑटेवाला की जमानत अर्जी भी दाखिल है. तीनों जमानत अर्जियों पर कोर्ट एक साथ सुनवाई कर रही है. राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल और अपर शासकीय अधिवक्ता विकास सहाय ने ज़मानत का विरोध किया. जबकि इरफ़ान का पक्ष अधिवक्ता इमरानउल्लाह ने रखा.

इरफान के वकील का कहना था कि इस मामले में अन्य आरोपियों की जमानत मंजूर हो गई है. ये आरोपी भी समानता का लाभ पाने के हकदार हैं. जबकि प्रदेश सरकार की ओर से विरोध करते हुए कहा गया कि याची मुख्य आरोपी है वह समानता का लाभ पाने के हकदार नहीं हैं. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित कर लिया है.

बता दें कि 8 नवंबर 2022 को सपा विधायक इरफान सोलंकी, उसके भाई रिजवान, इजरायल आटेवाला, मो. शरीफ, शौकत अली, अनूप यादव, महबूब आलम, शमशुद्दीन उर्फ चच्चा, एजाजुद्दीन उर्फ सबलू, मो. एजाज, मुरसलीन भोलू, शकील चिकना के खिलाफ नजीर फातिमा ने उसकी झोपड़ी में आग लगाने का मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले में जून 2024 में कानपुर की विशेष अदालत ने इरफान सोलंकी. रिजवान, इजरायल, मो. शरीफ व शौकत अली को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई थी. जिसके बाद इरफान सोलंकी विधानसभा सदस्यता चली गई थी.

इसे भी पढ़ें-इलाहाबाद हाईकोर्ट में इरफान सोलंकी मामले में बचाव पक्ष की बहस पूरी, कल राज्य सरकार पेश करेगी दलील

For All Latest Updates

TAGGED:

WHEN IRFAN SOLANKI GET BAILIRFAN BAIL DECISION RESERVEDSP MLA IRFAN SOLANKIHIGH COURT IRFAN SOLANKI VERDICTIRFAN SOLANKI

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी के इस मंदिर में 77 सालों से जल रही पाकिस्तान से लाई अखंड ज्योति; जानिए सिंध के क्रूर शासक से क्या है कनेक्शन

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

हाईकोर्ट ने कहा- आपसी सहमति से तलाक में ट्रायल कोर्ट विवाह रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए जोर नहीं दे सकता

न्यू कानपुर सिटी योजना की लॉन्चिंग डेट बदली; 1 हजार करोड़ से तैयार हो रही 1793 प्लॉट वाली हाउसिंग स्कीम, अब इस तिथि को ऑनलाइन आवेदन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.