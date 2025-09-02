प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिला का घर जलाए जाने के मामले में सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी व अन्य की गैंगस्टर में दर्ज मुकदमे में जमानत अर्जी पर निर्णय सुरक्षित कर लिया है. जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति समीर जैन ने सुनवाई की.

कानपुर के जाजमऊ थाने में दिसंबर 2022 में तत्कालीन इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे ने इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, इसराइल आटेवाला व अन्य के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था. इरफान के साथ-साथ रिजवान व इजराइल ऑटेवाला की जमानत अर्जी भी दाखिल है. तीनों जमानत अर्जियों पर कोर्ट एक साथ सुनवाई कर रही है. राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल और अपर शासकीय अधिवक्ता विकास सहाय ने ज़मानत का विरोध किया. जबकि इरफ़ान का पक्ष अधिवक्ता इमरानउल्लाह ने रखा.

इरफान के वकील का कहना था कि इस मामले में अन्य आरोपियों की जमानत मंजूर हो गई है. ये आरोपी भी समानता का लाभ पाने के हकदार हैं. जबकि प्रदेश सरकार की ओर से विरोध करते हुए कहा गया कि याची मुख्य आरोपी है वह समानता का लाभ पाने के हकदार नहीं हैं. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित कर लिया है.

बता दें कि 8 नवंबर 2022 को सपा विधायक इरफान सोलंकी, उसके भाई रिजवान, इजरायल आटेवाला, मो. शरीफ, शौकत अली, अनूप यादव, महबूब आलम, शमशुद्दीन उर्फ चच्चा, एजाजुद्दीन उर्फ सबलू, मो. एजाज, मुरसलीन भोलू, शकील चिकना के खिलाफ नजीर फातिमा ने उसकी झोपड़ी में आग लगाने का मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले में जून 2024 में कानपुर की विशेष अदालत ने इरफान सोलंकी. रिजवान, इजरायल, मो. शरीफ व शौकत अली को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई थी. जिसके बाद इरफान सोलंकी विधानसभा सदस्यता चली गई थी.

